Advertisement
trendingNow12969277
Hindi Newsजरा हटके

पुलिस ने 800 लोगों को दिया 'दिवाली सरप्राइज़'! चोरी हुए मोबाइल फोन हुए वापस, जानिए स्पेशल रिटर्न गिफ्ट की पूरी कहानी

Special Diwali Return Gift: मुंबई पुलिस ने दिवाली पर 800 लोगों को उनका चोरी या गुम हुआ मोबाइल फोन वापस लौटाया. DCP जोन-6 के तहत चले इस अभियान को “स्पेशल दिवाली रिटर्न गिफ्ट” कहा गया. लोगों ने पुलिस की इस पहल की जमकर तारीफ की.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 20, 2025, 09:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पुलिस ने 800 लोगों को दिया 'दिवाली सरप्राइज़'! चोरी हुए मोबाइल फोन हुए वापस, जानिए स्पेशल रिटर्न गिफ्ट की पूरी कहानी

दिवाली के मौके पर जहां लोग एक-दूसरे को तोहफे दे रहे थे, वहीं मुंबई पुलिस ने भी शहरवासियों को एक अनोखा तोहफा दिया. इस बार पुलिस ने त्योहार की खुशी को और बढ़ाते हुए 800 लोगों को उनका चोरी या गुम हुआ मोबाइल फोन वापस लौटाया. इसे पुलिस ने “स्पेशल दिवाली रिटर्न गिफ्ट” नाम दिया, जो सैकड़ों परिवारों के लिए खुशियों से भरा सरप्राइज़ साबित हुआ.

 दिवाली पर पुलिस का खास तोहफा

मुंबई पुलिस के DCP जोन-6 की ओर से यह खास अभियान चलाया गया था. पुलिस ने पिछले कुछ महीनों में जो चोरी और गुम हुए मोबाइल फोन बरामद किए थे, उन्हें उनके असली मालिकों को लौटाने का फैसला किया. इस मौके पर एक विशेष समारोह आयोजित किया गया, जिसमें लोगों को बुलाकर उनके फोन सौंपे गए. फोन पाकर कई लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि कुछ के लिए यह भावनात्मक यादों से जुड़ा डिवाइस था.

Add Zee News as a Preferred Source

 

अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ समारोह

यह कार्यक्रम मुंबई के ईस्टर्न रीजन के एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉ. महेश पाटिल और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस समीर शेख की मौजूदगी में हुआ. अधिकारियों ने खुद लोगों को उनके फोन सौंपे और भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी इस तरह की पहल जारी रहेगी. पुलिस ने कहा कि यह सिर्फ फोन लौटाने का नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास को वापस दिलाने का प्रयास है. सोशल मीडिया पर मुंबई पुलिस की इस पहल की जमकर तारीफ हो रही है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने जताई खुशी

मुंबई पुलिस ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, “रिंगिंग हैप्पीनेस इन द लाइव्स ऑफ मुंबईकर्स.” पोस्ट में समारोह की तस्वीरें भी साझा की गईं, जिनमें पुलिस अधिकारी मोबाइल लौटाते नजर आए. लोगों ने कमेंट करते हुए लिखा, “सैल्यूट टू आवर ब्रेव हीरोज” और “पुलिस की यह पहल दिल छू लेने वाली है.” एक यूजर ने लिखा कि उन्हें अपना पहला सैलरी से खरीदा फोन वापस मिला, जिससे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा.

कुछ लोगों ने भी बताई अपनी कहानी

जहां कई लोगों ने पुलिस का धन्यवाद किया, वहीं कुछ ने अपने पुराने केस का जिक्र करते हुए मदद की गुहार लगाई. एक यूजर ने लिखा, “मेरा फोन कुछ महीने पहले खो गया था, रिपोर्ट दर्ज की थी लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला. वैसे पुलिस की यह पहल सराहनीय है. हैप्पी दिवाली!” इस अभियान ने यह साबित कर दिया कि अगर नीयत सही हो तो पुलिस न सिर्फ कानून का पालन करवाती है, बल्कि लोगों के चेहरों पर मुस्कान भी लौटाती है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Special Diwali Return Gift

Trending news

BREAKING: नहीं रहे 'अंग्रेजों के जमाने के जेलर' असरानी, 84 की उम्र में ली आखिरी सांस
Asrani
BREAKING: नहीं रहे 'अंग्रेजों के जमाने के जेलर' असरानी, 84 की उम्र में ली आखिरी सांस
दिवाली पर पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से की मुलाकात, उपराष्ट्रपति से भी मिले
PM Narendra Modi
दिवाली पर पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से की मुलाकात, उपराष्ट्रपति से भी मिले
कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के प्रोग्राम में 10 लोग हुए बीमार, कहां हुई लापरवाही?
karnataka
कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के प्रोग्राम में 10 लोग हुए बीमार, कहां हुई लापरवाही?
आ रही नई घातक ब्रह्मोस मिसाइल, रेंज इतनी कि इस बार मलबा बन जाएगा पाकिस्तान
Brahmos Missile
आ रही नई घातक ब्रह्मोस मिसाइल, रेंज इतनी कि इस बार मलबा बन जाएगा पाकिस्तान
वर्क प्रेशर, सैलरी में कटौती... Ola कंपनी के इंजीनियर ने की आत्महत्या
crime
वर्क प्रेशर, सैलरी में कटौती... Ola कंपनी के इंजीनियर ने की आत्महत्या
'यही दिवाली की असली मिठास है...', मिठाई की दुकान पर राहुल ने बनाई इमरती-लड्डू
Rahul Gandhi
'यही दिवाली की असली मिठास है...', मिठाई की दुकान पर राहुल ने बनाई इमरती-लड्डू
सेना में क्या होता है 'बड़ा खाना'? दिवाली पर जवानों के साथ दस्तरखान पर बैठे PM मोदी
what is bada khana
सेना में क्या होता है 'बड़ा खाना'? दिवाली पर जवानों के साथ दस्तरखान पर बैठे PM मोदी
राज ठाकरे ने उठाया फेक वोटर्स का मुद्दा, तो किरीट सोमैया ने MNS चीफ पर कसा ऐसा तंज
Raj Thackeray
राज ठाकरे ने उठाया फेक वोटर्स का मुद्दा, तो किरीट सोमैया ने MNS चीफ पर कसा ऐसा तंज
लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा बने जानी दुश्मन, हरि बॉक्सर पर ताबड़तोड़ फायरिंग
Lawrence Bishnoi
लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा बने जानी दुश्मन, हरि बॉक्सर पर ताबड़तोड़ फायरिंग
आपने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी... INS विक्रांत पर PM मोदी; जवानों के साथ मनाई दिवाली
diwali 2025
आपने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी... INS विक्रांत पर PM मोदी; जवानों के साथ मनाई दिवाली