पुलिस ने 800 लोगों को दिया 'दिवाली सरप्राइज़'! चोरी हुए मोबाइल फोन हुए वापस, जानिए स्पेशल रिटर्न गिफ्ट की पूरी कहानी

दिवाली के मौके पर जहां लोग एक-दूसरे को तोहफे दे रहे थे, वहीं मुंबई पुलिस ने भी शहरवासियों को एक अनोखा तोहफा दिया. इस बार पुलिस ने त्योहार की खुशी को और बढ़ाते हुए 800 लोगों को उनका चोरी या गुम हुआ मोबाइल फोन वापस लौटाया. इसे पुलिस ने “स्पेशल दिवाली रिटर्न गिफ्ट” नाम दिया, जो सैकड़ों परिवारों के लिए खुशियों से भरा सरप्राइज़ साबित हुआ.

दिवाली पर पुलिस का खास तोहफा

मुंबई पुलिस के DCP जोन-6 की ओर से यह खास अभियान चलाया गया था. पुलिस ने पिछले कुछ महीनों में जो चोरी और गुम हुए मोबाइल फोन बरामद किए थे, उन्हें उनके असली मालिकों को लौटाने का फैसला किया. इस मौके पर एक विशेष समारोह आयोजित किया गया, जिसमें लोगों को बुलाकर उनके फोन सौंपे गए. फोन पाकर कई लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि कुछ के लिए यह भावनात्मक यादों से जुड़ा डिवाइस था.

अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ समारोह

यह कार्यक्रम मुंबई के ईस्टर्न रीजन के एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉ. महेश पाटिल और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस समीर शेख की मौजूदगी में हुआ. अधिकारियों ने खुद लोगों को उनके फोन सौंपे और भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी इस तरह की पहल जारी रहेगी. पुलिस ने कहा कि यह सिर्फ फोन लौटाने का नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास को वापस दिलाने का प्रयास है. सोशल मीडिया पर मुंबई पुलिस की इस पहल की जमकर तारीफ हो रही है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने जताई खुशी

मुंबई पुलिस ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, “रिंगिंग हैप्पीनेस इन द लाइव्स ऑफ मुंबईकर्स.” पोस्ट में समारोह की तस्वीरें भी साझा की गईं, जिनमें पुलिस अधिकारी मोबाइल लौटाते नजर आए. लोगों ने कमेंट करते हुए लिखा, “सैल्यूट टू आवर ब्रेव हीरोज” और “पुलिस की यह पहल दिल छू लेने वाली है.” एक यूजर ने लिखा कि उन्हें अपना पहला सैलरी से खरीदा फोन वापस मिला, जिससे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा.

कुछ लोगों ने भी बताई अपनी कहानी

जहां कई लोगों ने पुलिस का धन्यवाद किया, वहीं कुछ ने अपने पुराने केस का जिक्र करते हुए मदद की गुहार लगाई. एक यूजर ने लिखा, “मेरा फोन कुछ महीने पहले खो गया था, रिपोर्ट दर्ज की थी लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला. वैसे पुलिस की यह पहल सराहनीय है. हैप्पी दिवाली!” इस अभियान ने यह साबित कर दिया कि अगर नीयत सही हो तो पुलिस न सिर्फ कानून का पालन करवाती है, बल्कि लोगों के चेहरों पर मुस्कान भी लौटाती है.