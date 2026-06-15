Salary Retirement: आजकल के युवाओं को लेकर अक्सर यह माना जाता है कि वो पैसे कमाने के बाद सबसे पहले महंगे गैजेट्स, पार्टी या घूमने-फिरने पर खर्च करते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है. मुंबई के एक 22 साल के लड़के ने, जो अभी-अभी अपने करियर की शुरुआत करने जा रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Reddit पर रिटायरमेंट को लेकर एक ऐसा सवाल पूछ लिया जो तेजी से वायरल हो रहा है.
इस लड़के की मंथली सैलरी ₹1 लाख है, लेकिन मुंबई की महंगाई और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच उसके पास सिर्फ ₹20,000 की बचत बचती है. इसी बजट के साथ वो अपने बुढ़ापे को सुरक्षित करना चाहता है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और लोगों ने उसे क्या सलाह दी.
Reddit पर पोस्ट शेयर करने वाले इस युवा ने बताया कि वह मुंबई में अपनी नई नौकरी शुरू करने जा रहा है, जहाँ उसकी सैलरी करीब ₹1 लाख महीना होगी. इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी सैलरी होना वाकई तारीफ के काबिल है. लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि वो अपने करियर के पहले ही दिन से रिटायरमेंट की प्लानिंग को लेकर बेहद गंभीर है. उसका मानना है कि 30 या 40 की उम्र का इंतजार करने के बजाय, निवेश की शुरुआत अभी से हो जानी चाहिए ताकि आगे चलकर कंपाउंडिंग का पूरा फायदा मिल सके.
₹1 लाख की सैलरी का पूरा गणित
लड़के ने पोस्ट में अपनी सैलरी का पूरा ब्रेकअप भी शेयर किया है. उसने बताया कि मुंबई जैसे महंगे शहर में रहने के लिए उसका किराया ही करीब ₹30,000 हो जाएगा. इसके अलावा खाना, आना-जाना और बाकी के खर्चों में ₹20,000 निकल जाएंगे. एक जिम्मेदार बेटे की तरह वो हर महीने ₹30,000 अपने घर भी भेजेगा ताकि परिवार की मदद हो सके. सब कुछ काटने-छांटने के बाद उसके हाथ में निवेश के लिए सिर्फ ₹20,000 ही बचते हैं.
कम पड़ रही है ₹20,000 की बचत?
उसने Reddit पर लिखा कि वो जानता है कि आज के समय में ₹20,000 बचा पाना भी एक अच्छी बात है और वो इसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करता है. लेकिन जब वो मुंबई की कमरतोड़ महंगाई और भविष्य के इन्फ्लेशन (महंगाई दर) को देखता है, तो उसे यह रकम बहुत छोटी लगती है. उसे डर है कि क्या इतनी कम रकम से वो अपने लिए एक बड़ा और सुरक्षित रिटायरमेंट कॉपर्स (फंड) तैयार कर पाएगा या नहीं.
इंटरनेट की जनता ने दिए मजेदार और काम के सुझाव
इस पोस्ट के वायरल होते ही Reddit पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई और लोगों ने उसे बेहतरीन फाइनेंशियल टिप्स दिए. कई अनुभवी यूजर्स ने उसे सलाह दी कि सबसे पहले वो किसी भी बड़े निवेश में हाथ डालने से पहले कम से कम 5-6 महीने के खर्च के बराबर एक 'इमरजेंसी फंड' तैयार करे. इसके अलावा, कम उम्र का फायदा उठाते हुए उसे एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस तुरंत ले लेना चाहिए क्योंकि इस उम्र में प्रीमियम बहुत कम होता है.
निवेश से ज्यादा करियर पर ध्यान देने की सलाह
एक यूजर ने बहुत ही पते की बात लिखी कि 22 साल की उम्र में निवेश को बहुत ज्यादा री-ऑप्टिमाइज करने या हर छोटे खर्च को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. इस उम्र में सबसे ज्यादा फोकस अपनी स्किल्स को बढ़ाने और अपनी इनकम को डबल-ट्रिपल करने पर होना चाहिए. जैसे-जैसे करियर आगे बढ़ेगा और सैलरी बढ़ेगी, वैसे-वैसे निवेश की रकम खुद-ब-खुद बड़ी होती जाएगी. कुल मिलाकर, इस युवा की सोच ने यह साबित कर दिया है कि आज की जनरेशन अपने भविष्य को लेकर काफी सजग है.