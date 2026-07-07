/रेल की पटरियां बनीं सड़क! घुटनों तक पानी में लाइन लगाकर चलते दिखे मुंबईकर, Viral Video ने बढ़ाई चिंता

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है. यहां की लोकल ट्रेनें शहर की लाइफलाइन मानी जाती हैं. लेकिन जब मॉनसून अपने पूरे रंग में आता है, तो यही शहर पानी से जूझता नजर आता है. इस बार भी लगातार हो रही बारिश ने कई इलाकों में हालात मुश्किल बना दिए हैं.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दर्जनों लोग रेलवे ट्रैक के किनारे घुटनों तक भरे पानी के बीच पैदल चलते दिखाई दे रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह वीडियो मुंबई के वसई इलाके का है. हालांकि, वीडियो की जगह और समय की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसमें दिख रहे हालात ने लोगों की चिंता जरूर बढ़ा दी है.
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि रेलवे लाइन के आसपास काफी पानी जमा है. ट्रैक पूरी तरह पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं. बारिश से बचने के लिए ज्यादातर लोगों ने रेनकोट पहन रखा है या हाथ में छाता लिया हुआ है. इसके बावजूद वे पानी के बीच लाइन बनाकर आगे बढ़ रहे हैं. वीडियो में कुछ छोटे बच्चे भी दिखाई देते हैं, जिन्हें बड़े लोग संभालते हुए आगे ले जा रहे हैं. दूर तक लोगों की कतार नजर आती है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़ी संख्या में लोग इसी रास्ते से निकलने को मजबूर हुए.
मॉनसून के दौरान मुंबई की लोकल ट्रेनें कई बार पानी भरने की वजह से प्रभावित होती रही हैं. ऐसे हालात में जब ट्रेनें रुक जाती हैं या उनकी रफ्तार धीमी हो जाती है, तब कई यात्री पैदल ही अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. इस वीडियो को देखकर भी लोगों का मानना है कि संभवतः ट्रेन सेवा प्रभावित होने के कारण यात्रियों ने पैदल सफर करने का फैसला किया होगा.
यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर होने के बाद तेजी से वायरल हो गया. कुछ ही समय में इसे हजारों लोगों ने देखा और बड़ी संख्या में यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी. वीडियो के साथ लिखा गया कि भारी बारिश, जलभराव और ट्रेन सेवाओं में परेशानी के बीच मुंबई के लोगों के सामने फिर वही चुनौती खड़ी हो गई है.
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा लोगों की सुरक्षा को लेकर हुई. कई लोगों ने कहा कि रेलवे ट्रैक के पास इस तरह पैदल चलना बेहद खतरनाक हो सकता है. बारिश के दौरान पानी में बिजली का खतरा, फिसलन और अचानक ट्रेन आने जैसी आशंकाएं हमेशा बनी रहती हैं. लोगों का कहना है कि ऐसे हालात में प्रशासन को जल्द से जल्द सुरक्षित विकल्प उपलब्ध कराने चाहिए.
कई यूजर्स ने इस वीडियो को देखकर दुख जताया. एक यूजर ने लिखा कि जब रोजी-रोटी की चिंता हो, तो लोग अपनी जान जोखिम में डालकर भी घर या दफ्तर पहुंचने की कोशिश करते हैं. दूसरे यूजर ने लिखा कि यह सिर्फ बारिश का वीडियो नहीं, बल्कि उन लोगों की मजबूरी दिखाता है, जिनके लिए एक दिन की छुट्टी भी भारी पड़ सकती है.
कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने मुंबई के आसपास तेजी से हो रहे निर्माण कार्यों पर भी सवाल उठाए. एक यूजर ने लिखा कि वसई और आसपास के इलाकों में पहले बड़ी संख्या में मैंग्रोव थे, जो बारिश के पानी को रोकने में मदद करते थे. उनका दावा था कि बड़े पैमाने पर निर्माण कार्यों की वजह से प्राकृतिक सुरक्षा कम हुई है और अब हर साल जलभराव की समस्या बढ़ती जा रही है. हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की जा सकी है.
बारिश का सबसे ज्यादा असर रोजाना सफर करने वाले लोगों पर पड़ता है. लोकल ट्रेनें मुंबई की पहचान हैं और लाखों लोग हर दिन इन्हीं पर निर्भर रहते हैं. जब बारिश की वजह से सेवाएं प्रभावित होती हैं, तो दफ्तर जाने वाले, स्कूल-कॉलेज के छात्र और छोटे कारोबारी सबसे ज्यादा परेशान होते हैं. इसी वजह से कई बार लोगों को पैदल ही लंबा रास्ता तय करना पड़ता है.
इस बार का मॉनसून महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी तबाही लेकर आया है. बारिश से जुड़ी अलग-अलग घटनाओं में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है. कहीं दीवार गिरने की घटनाएं सामने आईं, तो कहीं पेड़ गिरने और जलभराव की वजह से हादसे हुए. प्रशासन लगातार लोगों से जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील कर रहा है.
भारी बारिश को देखते हुए कई इलाकों में स्कूल और कॉलेजों की छुट्टी भी घोषित की गई है. सरकार ने कहा कि इसका मकसद छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था, जिससे उन्हें जलभराव वाले रास्तों से होकर सफर न करना पड़े. मौसम विभाग भी लगातार भारी बारिश की चेतावनी जारी कर रहा है.
हर साल मॉनसून मुंबई की परीक्षा लेता है, लेकिन शहर के लोग भी हर बार मुश्किल हालात का डटकर सामना करते हैं. वायरल वीडियो में भी लोग घबराने की बजाय एक-दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं. बच्चों को संभालते हुए, लाइन बनाकर चलते हुए और धैर्य बनाए रखते हुए लोगों की तस्वीरें यही बताती हैं कि मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, मुंबई की रफ्तार पूरी तरह रुकती नहीं.
हालांकि, यह वीडियो एक बार फिर यह सवाल जरूर छोड़ जाता है कि देश की आर्थिक राजधानी कहलाने वाले शहर में हर मॉनसून लोगों को आखिर कब तक ऐसे हालात का सामना करना पड़ेगा. बारिश प्राकृतिक है, लेकिन सुरक्षित सफर और बेहतर व्यवस्था भी उतनी ही जरूरी है. यही वजह है कि यह वीडियो सिर्फ वायरल नहीं हो रहा, बल्कि शहर की तैयारियों और बुनियादी ढांचे पर भी नई बहस छेड़ रहा है.