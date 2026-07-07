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रेल की पटरियां बनीं सड़क! घुटनों तक पानी में लाइन लगाकर चलते दिखे मुंबईकर, Viral Video ने बढ़ाई चिंता

मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग पानी में डूबी रेलवे ट्रैक के किनारे पैदल चलते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में बच्चे, महिलाएं और दफ्तर जाने वाले लोग भी नजर आ रहे हैं. इस घटना ने एक बार फिर शहर की बारिश और सुविधाओं को लेकर बहस छेड़ दी है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 07, 2026, 04:33 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 04:33 PM IST
रेल की पटरियां बनीं सड़क! घुटनों तक पानी में लाइन लगाकर चलते दिखे मुंबईकर, Viral Video ने बढ़ाई चिंता
Image Credit: Image credit: instagram/@learningskills2108Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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