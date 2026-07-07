/रेल की पटरियां बनीं सड़क! घुटनों तक पानी में लाइन लगाकर चलते दिखे मुंबईकर, Viral Video ने बढ़ाई चिंता

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि रेलवे लाइन के आसपास काफी पानी जमा है. ट्रैक पूरी तरह पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं. बारिश से बचने के लिए ज्यादातर लोगों ने रेनकोट पहन रखा है या हाथ में छाता लिया हुआ है. इसके बावजूद वे पानी के बीच लाइन बनाकर आगे बढ़ रहे हैं. वीडियो में कुछ छोटे बच्चे भी दिखाई देते हैं, जिन्हें बड़े लोग संभालते हुए आगे ले जा रहे हैं. दूर तक लोगों की कतार नजर आती है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़ी संख्या में लोग इसी रास्ते से निकलने को मजबूर हुए.