WhatsApp Chat Viral: मुंबई बारिश में जब बॉस ने कहा- ऑफिस आओ, तो Gen Z ने दिया करारा जवाब; Viral हुआ स्क्रीनशॉट
WhatsApp Chat Viral: मुंबई की भारी बारिश सिर्फ ट्रैफिक और जलभराव ही नहीं लाती, बल्कि दफ्तर जाने वालों के लिए भी बड़ी परेशानी बन जाती है. इसी बीच एक जेन जी महिला कर्मचारी ने अपने मैनेजर को जो सख्त और बेबाक जवाब दिया, वह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 20, 2025, 01:52 PM IST
Mumbai Rains: मुंबई की भारी बारिश सिर्फ ट्रैफिक और जलभराव ही नहीं लाती, बल्कि दफ्तर जाने वालों के लिए भी बड़ी परेशानी बन जाती है. इसी बीच एक जेन जी महिला कर्मचारी ने अपने मैनेजर को जो सख्त और बेबाक जवाब दिया, वह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. पोस्ट देखकर लग रहा है कि जेन जी अपने फैसले के पक्के हैं, जो ठान लिया, उसे करके ही मानेंगे. व्हाट्सऐप चैप का एक स्क्रीनशॉट इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है. यह घटना उन लोगों के लिए भी जुड़ी है जो बारिश में ऑफिस पहुंचने के लिए जूझते रहते हैं.

यह भी पढ़ें: एग्जाम देने आया था, बीच में ही सो गया स्टूडेंट... टीचर ने आकर किया ऐसा काम, लोग तारीफ करते नहीं थक रहे

आखिर क्या हुआ था?

मंगलवार को मुंबई में इतनी तेज बारिश हुई कि BMC को सभी सरकारी और सेमी-सरकारी दफ्तरों में छुट्टी घोषित करनी पड़ी. प्राइवेट ऑफिसों को भी सलाह दी गई कि वे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दें. सड़कों पर पानी भर चुका था और ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया था. इसी दौरान एक महिला कर्मचारी ने अपने बॉस को मैसेज किया कि वह ट्रैफिक में फंसी है और ऑफिस नहीं आ पाएगी.

मैनेजर ने क्या कहा?

कर्मचारी के व्हाट्सऐप मैसेज पर मैनेजर ने साफ-साफ कहा – “लेट हो जाओ, लेकिन आओ.” यानी चाहे जैसे भी हो, उन्हें ऑफिस पहुंचना ही होगा. इस मैसेज का स्क्रीनशॉट महिला की एक सहकर्मी ने Reddit पर शेयर कर दिया. मैनेजर के दबाव के बावजूद महिला ने सिर्फ दो शब्दों का जवाब दिया – “Not possible”. न कोई बहाना, न कोई सफाई. उनका यह छोटा सा मैसेज साफ दिखाता है कि जेन जी ने अपनी सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता दी और किसी भी तरह का दबाव स्वीकार नहीं किया.

 

 

सोशल मीडिया पर कैसे मिली प्रतिक्रिया?

यह स्क्रीनशॉट वायरल होते ही रेडिट से लेकर एक्स तक चर्चा का विषय बन गया. लोग महिला की हिम्मत और आत्मविश्वास की तारीफ करने लगे. किसी ने उन्हें कॉरपोरेट बैडी कहा तो किसी ने दुआ दी कि उनका रेज़्यूमे हमेशा सिलेक्ट होता रहे. एक यूजर ने लिखा, “मुंबई की बारिश में सबको माफ किया जाना चाहिए.”

