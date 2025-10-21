Advertisement
Hindi Newsजरा हटके

दिवाली पर भगवान का 'जल-परीक्षण'; भारी बारिश ने पटाखों का मजा किया किरकिरा, देखें वीडियो

मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे में दिवाली के दिन अचानक भारी बारिश ने पटाखों का मज़ा किरकिरा कर दिया। सोशल मीडिया पर लोग मज़ाक और प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. बारिश ने प्रदूषण कम किया और मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की. तापमान में गिरावट और हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 21, 2025, 10:26 PM IST
दिवाली पर भगवान का 'जल-परीक्षण'; भारी बारिश ने पटाखों का मजा किया किरकिरा, देखें वीडियो

दिवाली की रात पटाखों की गड़गड़ाहट और रोशनी का इंतजार हर साल हर किसी को रहता है. लेकिन इस साल मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे में भारी बारिश ने त्योहार का मज़ा किरकिरा कर दिया. लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं शेयर कर रहे हैं. कोई कह रहा है कि ‘भगवान इस दिवाली चीनी पटाखों की क्वालिटी टेस्ट कर रहे हैं’, तो कोई बारिश को सभी त्योहारों में आने वाली मज़ेदार घटना बता रहा है. बारिश ने शहर का मौसम बदल दिया और लोगों की दिवाली की योजनाओं में हलचल मचा दी.

 

सोशल मीडिया पर लोग बारिश और दिवाली के इस संगम पर मज़ेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि “अक्टूबर में बारिश? मुंबई वालो ने कहा कि दिवाली पर थोड़ी एक्स्ट्रा लाइटिंग कर दूँगी.” वहीं एक अन्य ने कहा कि “इंद्र देव पूरी दिवाली मूड में हैं, पहले लक्ष्मी पूजा का दिन सूखा दिया और आज पूरी बारिश के साथ सहयोग कर रहे हैं.” लोग मजाक में कह रहे हैं कि बारिश किसी धर्म या त्योहार की परवाह नहीं करती और हर मौके पर आती है.

 

बारिश ने हवा और प्रदूषण पर किया असर

बारिश ने शहर की हवा और प्रदूषण पर भी असर डाला. दिवाली पर पटाखों की वजह से बढ़ी धूल और धुआं अब कुछ हद तक साफ हुआ. मंगलवार को शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 211 तक पहुंच गया था जो ‘Poor’ श्रेणी में आता है. बारिश ने लोगों को राहत दी और सोशल मीडिया पर लोग इसे प्रकृति की दिवाली सेलिब्रेशन कहकर मज़ाक बना रहे हैं. कुछ यूजर्स ने लिखा कि बारिश ने हर त्योहार में बराबर हिस्सा लिया है. चाहे ईद हो, नवरात्रि या दिवाली.

 

IMD ने दी भारी बारिश की चेतावनी

मंगलवार को शाम 5 बजे मौसम विभाग ने मुंबई और ठाणे जिलों में बारिश और तूफानी हवाओं की चेतावनी जारी की. हवाओं की गति 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, रविवार से तापमान में गिरावट आएगी. आने वाले कुछ दिनों में मौसम गर्म और आर्द्र रहेगा, लेकिन सप्ताहांत में अरब सागर से मौसम के बदलाव के चलते बादल और हल्की बारिश की संभावना है. इस तरह बारिश ने दिवाली का रंग बदलते हुए शहरवासियों को अलग अनुभव दिया.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Mumbai rainsDiwali Dampens

