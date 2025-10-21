दिवाली पर भगवान का 'जल-परीक्षण'; भारी बारिश ने पटाखों का मजा किया किरकिरा, देखें वीडियो

दिवाली की रात पटाखों की गड़गड़ाहट और रोशनी का इंतजार हर साल हर किसी को रहता है. लेकिन इस साल मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे में भारी बारिश ने त्योहार का मज़ा किरकिरा कर दिया. लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं शेयर कर रहे हैं. कोई कह रहा है कि ‘भगवान इस दिवाली चीनी पटाखों की क्वालिटी टेस्ट कर रहे हैं’, तो कोई बारिश को सभी त्योहारों में आने वाली मज़ेदार घटना बता रहा है. बारिश ने शहर का मौसम बदल दिया और लोगों की दिवाली की योजनाओं में हलचल मचा दी.

Rain is back in Mumbai i think no need of crackers today #MumbaiRains pic.twitter.com/OAR2ftmSV5 Add Zee News as a Preferred Source — Latest Updates (@Iam_Sh05) October 21, 2025

सोशल मीडिया पर लोग बारिश और दिवाली के इस संगम पर मज़ेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि “अक्टूबर में बारिश? मुंबई वालो ने कहा कि दिवाली पर थोड़ी एक्स्ट्रा लाइटिंग कर दूँगी.” वहीं एक अन्य ने कहा कि “इंद्र देव पूरी दिवाली मूड में हैं, पहले लक्ष्मी पूजा का दिन सूखा दिया और आज पूरी बारिश के साथ सहयोग कर रहे हैं.” लोग मजाक में कह रहे हैं कि बारिश किसी धर्म या त्योहार की परवाह नहीं करती और हर मौके पर आती है.

Looks like God is testing the quality and durability of the chinese lights this diwali with unusual rains. #MumbaiRains #diwali pic.twitter.com/oVWmE6t9Zj — VN (@legal_criminal) October 21, 2025

बारिश ने हवा और प्रदूषण पर किया असर

बारिश ने शहर की हवा और प्रदूषण पर भी असर डाला. दिवाली पर पटाखों की वजह से बढ़ी धूल और धुआं अब कुछ हद तक साफ हुआ. मंगलवार को शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 211 तक पहुंच गया था जो ‘Poor’ श्रेणी में आता है. बारिश ने लोगों को राहत दी और सोशल मीडिया पर लोग इसे प्रकृति की दिवाली सेलिब्रेशन कहकर मज़ाक बना रहे हैं. कुछ यूजर्स ने लिखा कि बारिश ने हर त्योहार में बराबर हिस्सा लिया है. चाहे ईद हो, नवरात्रि या दिवाली.

Indra Dev in full #Diwali mood After allowing us a dry Laxmi pooja day to celebrate yesterday, today in full mood!#NEMonsoon giving the assist with nature's fireworks #MumbaiRains #DiwaliRains pic.twitter.com/iNYoe3ao1i — अनामिका (@nityaa78) October 21, 2025

IMD ने दी भारी बारिश की चेतावनी

मंगलवार को शाम 5 बजे मौसम विभाग ने मुंबई और ठाणे जिलों में बारिश और तूफानी हवाओं की चेतावनी जारी की. हवाओं की गति 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, रविवार से तापमान में गिरावट आएगी. आने वाले कुछ दिनों में मौसम गर्म और आर्द्र रहेगा, लेकिन सप्ताहांत में अरब सागर से मौसम के बदलाव के चलते बादल और हल्की बारिश की संभावना है. इस तरह बारिश ने दिवाली का रंग बदलते हुए शहरवासियों को अलग अनुभव दिया.