जितनी कमाई नहीं उससे भी ज्यादा किराया, बिना फर्नीचर वाला कमरा 52 हजार रुपये में! लोग हैरान

Mumbai Unfurnished Room Cost: मुंबई में रहने का खर्चा दूसरी बड़ी सिटीज से काफी ज्यादा है, और इसका बड़ा कारण है किराए के मकान. हाल ही में एक टेक प्रोफेशनल ओशिन भाटिया ने अपने दो कमरे के फ्लैट में रूममेट ढूंढने के लिए सोशल मीडिया पर विज्ञापन दिया. लेकिन किराए की कीमत सुनकर लोग हैरान रह गए.

52,000 रुपये का किराया

ओशिन भाटिया ने अपने पारेल वाले 2 बीएचके फ्लैट में एक रूममेट की तलाश की. उन्होंने बताया कि एक मास्टर बेडरूम खाली है, जो बिना फर्नीचर का है. इस कमरे का किराया 52,000 रुपये महीना है. पूरा फ्लैट उन्होंने 1 लाख रुपये महीने में लिया है. ओशिन ने यह भी कहा कि फ्लैट में जिम, जॉगिंग ट्रैक और अच्छी सुविधाएं हैं. ओशिन ने अपनी पोस्ट में लिखा, “मुझे पारेल में 2 बीएचके फ्लैट के लिए एक लड़की रूममेट चाहिए. मास्टर बेडरूम बिना फर्नीचर का है, किराया 52,000 रुपये है. ऊंची मंजिल होने की वजह से नजारा शानदार है. उम्र 20-25 साल होनी चाहिए.”

सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट

उनकी पोस्ट में कमरे और किचन की तस्वीरें थीं, जो काफी अच्छी लग रही थीं. यह पोस्ट एक्स पर 2.5 लाख से ज्यादा बार देखी गई. पोस्ट देखकर कई लोग हैरान रह गए. एक यूजर ने लिखा, “52,000 रुपये तो विदेश में दो हफ्ते के किराए से भी ज्यादा है!” दूसरे ने मजाक में पूछा, “ये 52,000 रुपये पूरे फ्लैट का किराया है या एक व्यक्ति का?” एक व्यक्ति ने कहा, “हैदराबाद में ऐसा ही फ्लैट 25,000 रुपये में मिल जाता है. मुंबई के दाम सुनकर हैरानी होती है.”

hey guys, im looking for a female flatmate(to join me in 2bhk) in parel. its an unfurnished master bedroom and the rent is 52k, comes with gym, jogging track and good amenities. the view is breathtaking, as its a higher floor. preferably aged 20-25. pic.twitter.com/lSZyBLXng2

