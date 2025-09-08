ऑफिस में एक्स्ट्रा पे की मांग पर मचा बवाल! वकील ने Gen Z को लेकर कह दी ऐसी बात, भड़क उठा लड़का
Advertisement
trendingNow12913757
Hindi Newsजरा हटके

ऑफिस में एक्स्ट्रा पे की मांग पर मचा बवाल! वकील ने Gen Z को लेकर कह दी ऐसी बात, भड़क उठा लड़का

Gen Z Generation: मुंबई की वकील आयुषी दोशी ने Gen Z की काम करने की आदतों पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि बिना मेहनत किए जल्दी पैसे की चाह बढ़ रही है. उनका पोस्ट वायरल हो गया और सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 08, 2025, 05:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऑफिस में एक्स्ट्रा पे की मांग पर मचा बवाल! वकील ने Gen Z को लेकर कह दी ऐसी बात, भड़क उठा लड़का

Gen Z Generation: मुंबई की एक वकील ने हाल ही में सोशल मीडिया पर Gen Z यानी नई पीढ़ी के काम करने के तरीके को लेकर बहस शुरु हो गया. उन्होंने बताया कि एक युवा प्रोफेशनल ने नई नौकरी शुरू करने के सिर्फ दो महीने बाद ही हर अतिरिक्त घंटे के लिए ज्यादा पैसे की मांग कर दी. जब कंपनी ने उसकी मांग नहीं मानी तो वह नौकरी छोड़कर चला गया. वकील ने कहा कि आजकल के युवाओं में बिना मेहनत किए जल्दी पैसा कमाने की आदत बढ़ रही है. उनका यह पोस्ट वायरल हो गया और लोगों ने इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. 

ऑफिस में एक्स्ट्रा पे की मांग पर मचा बवाल

वकील आयुषी दोशी ने बताया कि वह हाल ही में एक Gen Z प्रोफेशनल से मिली थीं, जिसने नई नौकरी शुरू करते ही हर अतिरिक्त घंटे के लिए अतिरिक्त पैसे की मांग कर दी. कंपनी ने उसकी मांग पूरी नहीं की तो वह नौकरी छोड़कर चला गया. आयुषी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आज की पीढ़ी में संघर्ष करने की इच्छा कम हो गई है. उन्होंने कहा कि कम समय में ज्यादा पैसे की चाह, बिना जिम्मेदारी निभाए लाभ पाने की मानसिकता बढ़ रही है. उनका यह बयान तेजी से वायरल हो गया और चर्चा का विषय बन गया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: मुंबई के इस ऑटोवाले ने अपनी रिक्शा को बना दिया गणपति पंडाल, 'गणपति बप्पा मोरया' के जयकारों से जीता दिल!

नहीं बढ़ा पैसा तो छोड़ दिया नौकरी

आयुषी दोशी ने स्पष्ट किया कि वह उचित वेतन की मांग के खिलाफ नहीं हैं. पर हर कर्मचारी को अपनी मेहनत का सही मूल्य मिलना चाहिए. लेकिन, उन्होंने यह भी कहा कि समय और परिपक्वता मायने रखती है, सिर्फ दो महीने काम करने के बाद ही अतिरिक्त घंटों के लिए नाराज़ होकर नौकरी छोड़ देना व्यावसायिक नहीं बल्कि ‘एंटाइटलमेंट’ यानी अधिकार समझने की गलत सोच है. उन्होंने कहा कि वास्तविक दुनिया में पहले खुद को साबित करना जरूरी है. ऑफिस की नीतियों का पालन कर भरोसा बनाना चाहि. तभी आगे जाकर अच्छे अवसर मिल सकते हैं.

 

सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ वायरल

वयारल इस पोस्ट को अब तक एस्क पर शेयर किया गया. जिसे अब तक 1.75 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है ओर लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ ने कहा कि Gen Z अपनी टाइम की अहमियत समझ रहा है और ऑफिस में शोषण नहीं होने देना चाहता. वहीं कुछ ने वकील का समर्थन करते हुए कहा कि बिना परिश्रम के तुरंत पैसे की चाह गलत है. एक यूजर ने लिखा, “मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, जूनियर ने कहा ‘यह मेरे पिता की कंपनी थोड़ी है.’” जबकि दूसरे ने लिखा कि यह नई पीढ़ी काम का नया अर्थ समझा रही है. बहस अब भी सोशल मीडिया पर जारी है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Gen Z Generation

Trending news

'बल्क SMS की अर्जी ठुकराने में हमारा हाथ नहीं', TRAI ने खारिज किया कांग्रेस का आरोप
political news in hindi
'बल्क SMS की अर्जी ठुकराने में हमारा हाथ नहीं', TRAI ने खारिज किया कांग्रेस का आरोप
बाढ़ में सब कुछ गंवाया, अब पंजाब के किसानों के लिए बढ़े मदद के हाथ, मुआवजों का ऐलान
Punjab Flood
बाढ़ में सब कुछ गंवाया, अब पंजाब के किसानों के लिए बढ़े मदद के हाथ, मुआवजों का ऐलान
दिमाग खाने वाले अमीबा से केरल में 1 और मौत, जानें क्यों बढ़ रहा इन्फेक्शन खतरा
brain eating amoeba
दिमाग खाने वाले अमीबा से केरल में 1 और मौत, जानें क्यों बढ़ रहा इन्फेक्शन खतरा
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संजय राउत ने खोला मोर्चा, भाजपा पर निकाली भड़ास
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संजय राउत ने खोला मोर्चा, भाजपा पर निकाली भड़ास
सुप्रीम कोर्ट ने रेवंत रेड्डी को दी बड़ी राहत, बीजेपी की याचिका खारिज!
Chief Minister A Revanth Reddy
सुप्रीम कोर्ट ने रेवंत रेड्डी को दी बड़ी राहत, बीजेपी की याचिका खारिज!
'यह एक गंभीर दुस्साहस जो..', ग्रेट निकोबार परियोजना की सोनिया गांधी ने की आलोचना
sonia gandhi
'यह एक गंभीर दुस्साहस जो..', ग्रेट निकोबार परियोजना की सोनिया गांधी ने की आलोचना
भारत के रत्न भूपेन दा... उनकी आवाज ब्रह्मपुत्र नदी की तरह सीमाओं को पार करती रही- PM
PM Modi
भारत के रत्न भूपेन दा... उनकी आवाज ब्रह्मपुत्र नदी की तरह सीमाओं को पार करती रही- PM
Punjab Flood : पंजाब की बाढ़ में भारतीय सेना का 'ऑपरेशन राहत' जारी
Punjab
Punjab Flood : पंजाब की बाढ़ में भारतीय सेना का 'ऑपरेशन राहत' जारी
54 साल के विकास यादव ने ली जमानत...बाहर आकर 26 साल छोटी लड़की से की शादी?
Vikas Yadav
54 साल के विकास यादव ने ली जमानत...बाहर आकर 26 साल छोटी लड़की से की शादी?
'कांग्रेस मजाक उड़ाती रही, पीएम ने...', BJP नेता ने वीडियो शेयर कर खरगे पर बोला हमला
congress
'कांग्रेस मजाक उड़ाती रही, पीएम ने...', BJP नेता ने वीडियो शेयर कर खरगे पर बोला हमला
;