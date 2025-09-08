ऑफिस में एक्स्ट्रा पे की मांग पर मचा बवाल! वकील ने Gen Z को लेकर कह दी ऐसी बात, भड़क उठा लड़का

Gen Z Generation: मुंबई की एक वकील ने हाल ही में सोशल मीडिया पर Gen Z यानी नई पीढ़ी के काम करने के तरीके को लेकर बहस शुरु हो गया. उन्होंने बताया कि एक युवा प्रोफेशनल ने नई नौकरी शुरू करने के सिर्फ दो महीने बाद ही हर अतिरिक्त घंटे के लिए ज्यादा पैसे की मांग कर दी. जब कंपनी ने उसकी मांग नहीं मानी तो वह नौकरी छोड़कर चला गया. वकील ने कहा कि आजकल के युवाओं में बिना मेहनत किए जल्दी पैसा कमाने की आदत बढ़ रही है. उनका यह पोस्ट वायरल हो गया और लोगों ने इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

ऑफिस में एक्स्ट्रा पे की मांग पर मचा बवाल

वकील आयुषी दोशी ने बताया कि वह हाल ही में एक Gen Z प्रोफेशनल से मिली थीं, जिसने नई नौकरी शुरू करते ही हर अतिरिक्त घंटे के लिए अतिरिक्त पैसे की मांग कर दी. कंपनी ने उसकी मांग पूरी नहीं की तो वह नौकरी छोड़कर चला गया. आयुषी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आज की पीढ़ी में संघर्ष करने की इच्छा कम हो गई है. उन्होंने कहा कि कम समय में ज्यादा पैसे की चाह, बिना जिम्मेदारी निभाए लाभ पाने की मानसिकता बढ़ रही है. उनका यह बयान तेजी से वायरल हो गया और चर्चा का विषय बन गया.

नहीं बढ़ा पैसा तो छोड़ दिया नौकरी

आयुषी दोशी ने स्पष्ट किया कि वह उचित वेतन की मांग के खिलाफ नहीं हैं. पर हर कर्मचारी को अपनी मेहनत का सही मूल्य मिलना चाहिए. लेकिन, उन्होंने यह भी कहा कि समय और परिपक्वता मायने रखती है, सिर्फ दो महीने काम करने के बाद ही अतिरिक्त घंटों के लिए नाराज़ होकर नौकरी छोड़ देना व्यावसायिक नहीं बल्कि ‘एंटाइटलमेंट’ यानी अधिकार समझने की गलत सोच है. उन्होंने कहा कि वास्तविक दुनिया में पहले खुद को साबित करना जरूरी है. ऑफिस की नीतियों का पालन कर भरोसा बनाना चाहि. तभी आगे जाकर अच्छे अवसर मिल सकते हैं.

Met a GenZ guy recently who had just landed a job at tier 1 company. Within no time, he started demanding extra pay for every additional hour, and when he didn’t get it, he walked out. This is the mindset now! No willingness to struggle, no commitment to putting in the hours, no… — Adv. Ayushi Doshi (@AyushiiDoshiii) September 2, 2025

सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ वायरल

वयारल इस पोस्ट को अब तक एस्क पर शेयर किया गया. जिसे अब तक 1.75 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है ओर लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ ने कहा कि Gen Z अपनी टाइम की अहमियत समझ रहा है और ऑफिस में शोषण नहीं होने देना चाहता. वहीं कुछ ने वकील का समर्थन करते हुए कहा कि बिना परिश्रम के तुरंत पैसे की चाह गलत है. एक यूजर ने लिखा, “मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, जूनियर ने कहा ‘यह मेरे पिता की कंपनी थोड़ी है.’” जबकि दूसरे ने लिखा कि यह नई पीढ़ी काम का नया अर्थ समझा रही है. बहस अब भी सोशल मीडिया पर जारी है.