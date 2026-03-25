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बाल बड़े बताकर स्टूडेंट्स को किया एग्जाम हॉल से बाहर, पिता ने बुलाई पुलिस और फिर...

Viral Video: मुंबई के एक स्कूल में छात्रों को इसलिए एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया, क्योंकि उनके बाल तय नियमों पर खरे नहीं उतरे. पिता ने वीडियो बनाकर बच्चे के बाल दिखाए और स्कूल स्टाफ पर गंभीर सवाल खड़े किए. इसी के साथ इस मामले में पुलिस को भी बुला लिया.

 

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 25, 2026, 02:48 PM IST
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बाल बड़े बताकर स्टूडेंट्स को किया एग्जाम हॉल से बाहर, पिता ने बुलाई पुलिस और फिर...

Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे छात्रों के वीडियो ने नई बहस को जन्म दे दिया है. पिता ने अपने बेटे की वीडियो बनाई और पूछा कि बाल बड़े कहां से हैं. पिता ने आरोप लगाया कि उसके बच्चे के बाल बड़े बताकर उसे एग्जाम में बैठने नहीं दिया गया और एग्जाम हॉल से बाहर कर दिया. इसके बाद पिता इस मामले को लेकर पुलिस के पास तक चला गए. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. स्कूलों में हो रही मनमानी या डिसिप्लेन को लेकर बहस छिड़ गई.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि स्कूल की ड्रेस में 4 स्टूडेंट बैठे हैं. वीडियो बना रहा शख्स कहता है कि उसमें से एक उसका लड़का है और बाकी उसके दोस्त हैं. शख्स वीडियो में दिखाता है कि उन सबके बाल कुछ खास बड़े नहीं है और सही दिख रहे हैं. पिता का आरोप है कि स्कूल वाले मनमानी कर रहे हैं और मेरे बच्चे और उसके साथियों को एग्जान में बैठने नहीं दे रहे हैं. इस दौरान वो शख्स बताता है कि उसने इस मामले की सूचना पुलिस को भी दे दी है और पुलिस आने वाली है. जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया डिसिप्लिन के नाम पर हो रही मनमानी को लेकर बहस छिड़ गई. चलिए जानते हैं.

यह भी पढ़ें: पूजा कराकर जा रहे थे पंडित जी, नीचे गिर गई सोसाइटी की लिफ्ट, देखें हैरान कर देने वाला वीडियो

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कहां का है वीडियो?

पोस्ट में दावा किया गया कि ये मुंबई के चर्नी रोड इलाके में स्थित सेंट टेरेसा हाई स्कूल का मामला है. जिसमें कुछ छात्रों को बालों के तय नियमों का पालन न करने पर एग्जाम में बैठने से रोक दिया गया है. जिसके चलते वे अपनी महत्वपूर्ण परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए. इस घटना ने छात्रों के माता पिता के बीच चिंता बढ़ा दी है.

वायरल हो गया वीडियो

जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. वीडियो एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 2.6 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में यूजर्स ने प्रतिक्रिया भी दी है. चलिए जानते हैं जनता ने इस मुद्दे पर क्या राय रखी है.

क्या बोली जनता?

एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "सख्त ड्रेस कोड और हेयर कटिंग रूल्स से पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए. छात्रों के अधिकार सबसे पहले ऊपर होने चाहिए." दूसरे यूजर ने लिखा, "यह मानकों का नहीं, पावर का सवाल है. जब कोई स्कूल बच्चों की समानता से ऊपर अपने अहंकार को महत्व देता है, तो व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ जाती है. सेंट टेरेसा को यह तय करना होगा कि वे एक शैक्षणिक संस्थान हैं या एक ग्रूमिंग सैलून."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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