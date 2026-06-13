Startup Founder Hires 64 Year Old Intern: मुंबई के एक स्टार्टअप की कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है. क्योंकि आमतौर पर इंटर्न शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में कॉलेज स्टूडेंट्स या कम उम्र के लड़कों की तस्वीर आती है, लेकिन यहां मामला बिल्कुल अलग है. मुंबई के इस स्टार्टअप ने एक 64 साल के व्यक्ति को इंटर्न के तौर पर अपनी कंपनी में शामिल किया है. लेकिन उनका काम करने का अंदाज देखकर इंटरनेट यूजर्स उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.
मुंबई स्थित स्टार्टअप Hobby Tribe के फाउंडर Joshua Salins ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस खास इंटर्न का वीडियो शेयर किया. वीडियो में दिखाया गया कि कैसे उम्र के इस पड़ाव पर भी वह पूरी लगन के साथ काम सीखने और कंपनी के साथ जुड़ने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं.
वीडियो की शुरुआत एक लाइन से होती है, जिसमें लिखा था कि जब आपके स्टार्टअप में 64 साल का इंटर्न हो. इसके बाद कैमरा ऑफिस की तरफ जाता है, जहां एक 64 साल का इंटर्न अपने डेस्क पर बैठकर लैपटॉप पर काम करते हुए नजर आते हैं. वीडियो में उन्हें कंपनी के नौजवान लड़कों के साथ बातचीत करते हुए भी दिखाया गया है. उनके अनुभव और सोच को कंपनी के लिए खास बताया गया.Joshua Salins ने बताया कि इतने सालों का अनुभव किसी भी संगठन के लिए बेहद कीमती हो सकता है. उन्होंने वीडियो के साथ लिखा कि 64 साल के इस इंटर्न को ऑफिस में शामिल करना उनकी कंपनी के सबसे अच्छे फैसलों में से एक रहा है. उनका कहना था कि यह सिर्फ काम करने का मामला नहीं है, बल्कि अनुभव और नई चीजें सीखने की इच्छा का उदाहरण है.
सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों ने कहा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती. कई यूजर्स ने इस बात की तारीफ की कि एक स्टार्टअप ने उम्र को काम में बाधा न मानते हुए अनुभव को महत्व दिया है. लोगों का कहना है कि जहां युवा टीमों के पास नई सोच और तेज एनर्जी होती है, वहीं उम्रदराज लोगों के पास सालों का अनुभव और समस्याओं को समझने की अलग क्षमता होती है. दोनों का साथ किसी भी कंपनी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.कई यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर यह 64 साल के इंटर्न कोई सलाह दें तो उसे ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि जिंदगी के अनुभव से बड़ी कोई किताब नहीं होती.
वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इसे एक सकारात्मक बदलाव बताया. कई लोगों ने कहा कि आज के समय में कंपनियों को अलग-अलग उम्र और अनुभव वाले लोगों को मौका देना चाहिए. एक यूजर ने लिखा कि यह देखकर अच्छा लगा कि कोई व्यक्ति उम्र बढ़ने के बाद भी नई चीजें सीखने और काम करने के लिए उत्साहित है. वहीं कई लोगों ने इसे प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि करियर या सीखने की शुरुआत कभी भी की जा सकती है. कुछ लोगों को यह वीडियो हॉलीवुड फिल्म The Intern की याद दिला गया. इस फिल्म में एक बुजुर्ग व्यक्ति एक फैशन स्टार्टअप में इंटर्न बनकर जाता है और धीरे-धीरे कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण सलाहकार बन जाता है. कई यूजर्स ने कहा कि यह कहानी असल जिंदगी में उसी फिल्म जैसी लग रही है.
आज के समय में स्टार्टअप कंपनियां तेजी से बदल रही हैं. पहले जहां युवा लोगों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, वहीं अब कई कंपनियां अनुभव और अलग-अलग उम्र के लोगों को टीम का हिस्सा बनाने पर जोर दे रही हैं. जानकारों का मानना है कि किसी भी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ युवा जोश ही नहीं, बल्कि अनुभव और सही फैसले लेने की क्षमता भी जरूरी होती है. पुराने अनुभवों से युवा टीमों को काफी कुछ सीखने को मिल सकता है. यह वायरल वीडियो सिर्फ एक इंटर्न की कहानी नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि सीखने, काम करने और अपने हुनर को इस्तेमाल करने की कोई उम्र तय नहीं होती.
मुंबई के इस स्टार्टअप की पहल ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अगर इंसान में कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने का जुनून हो तो उम्र कभी रास्ते में नहीं आती. 64 साल के इस इंटर्न ने अपनी मेहनत और सोच से इंटरनेट पर लोगों को एक खास संदेश दिया है कि जिंदगी में नई शुरुआत के लिए कोई सही या गलत समय नहीं होता. आज जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर हो रहा है, तो यह कई लोगों को प्रेरणा दे रहा है कि अपने सपनों और सीखने की इच्छा को उम्र के हिसाब से सीमित नहीं करना चाहिए.