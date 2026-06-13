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64 की उम्र में हाथों में थामा लैपटॉप, मुंबई के स्टार्टअप ने बुजुर्ग को दी 'इंटर्न' की नौकरी; वीडियो देख भर आएगा आपका दिल

Startup Founder Hires 64 Year Old Intern: मुंबई के एक स्टार्टअप फाउंडर ने अपनी कंपनी में 64 साल के इंटर्न को हायर किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में बुजुर्ग इंटर्न को लैपटॉप पर काम करते और युवा टीम के साथ बातचीत करते हुए देखा जा सकता है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 13, 2026, 01:22 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 01:22 PM IST
64 की उम्र में हाथों में थामा लैपटॉप, मुंबई के स्टार्टअप ने बुजुर्ग को दी 'इंटर्न' की नौकरी; वीडियो देख भर आएगा आपका दिल
Image Credit: Image credit: instagram/@ joshuasalins

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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