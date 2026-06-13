वीडियो की शुरुआत एक लाइन से होती है, जिसमें लिखा था कि जब आपके स्टार्टअप में 64 साल का इंटर्न हो. इसके बाद कैमरा ऑफिस की तरफ जाता है, जहां एक 64 साल का इंटर्न अपने डेस्क पर बैठकर लैपटॉप पर काम करते हुए नजर आते हैं. वीडियो में उन्हें कंपनी के नौजवान लड़कों के साथ बातचीत करते हुए भी दिखाया गया है. उनके अनुभव और सोच को कंपनी के लिए खास बताया गया.Joshua Salins ने बताया कि इतने सालों का अनुभव किसी भी संगठन के लिए बेहद कीमती हो सकता है. उन्होंने वीडियो के साथ लिखा कि 64 साल के इस इंटर्न को ऑफिस में शामिल करना उनकी कंपनी के सबसे अच्छे फैसलों में से एक रहा है. उनका कहना था कि यह सिर्फ काम करने का मामला नहीं है, बल्कि अनुभव और नई चीजें सीखने की इच्छा का उदाहरण है.