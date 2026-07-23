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न बारिश की परवाह, न किसी का डर! मुंबई प्रदर्शन में पुलिस वैन रोकती महिला का Video वायरल

मुंबई में छात्र प्रदर्शन के दौरान एक महिला की तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है. बारिश के बीच पुलिस वैन के सामने खड़ी यह महिला प्रदर्शनकारियों को ले जा रही गाड़ी को रोकती नजर आई. महिला की पहचान रिह्या यादव के रूप में हुई है. उनके इस कदम का वीडियो वायरल होने के बाद कुछ लोगों ने उनकी तारीफ की, तो कुछ ने विरोध प्रदर्शन के तरीके को लेकर सवाल भी उठाए.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 23, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 01:13 PM IST
न बारिश की परवाह, न किसी का डर! मुंबई प्रदर्शन में पुलिस वैन रोकती महिला का Video वायरल

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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