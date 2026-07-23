न बारिश की परवाह, न किसी का डर! मुंबई प्रदर्शन में पुलिस वैन रोकती महिला का Video वायरल

मुंबई के दादर स्थित शिवाजी पार्क इलाके में बुधवार को छात्र NEET पेपर लीक और दिल्ली में चल रहे प्रदर्शन को लेकर मैदान में उतरे. प्रदर्शन के दौरान एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. अब इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.
वायरल वीडियो में एक महिला बारिश के बीच हुडी और कैप पहने पुलिस वैन के सामने खड़ी दिखाई दे रही है. बताया जा रहा है कि पुलिस की यह वैन उन प्रदर्शनकारियों को लेकर जा रही थी, जिन्हें प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया था. वीडियो में महिला गाड़ी को आगे बढ़ने से रोकती नजर आती है. वह काफी देर तक वैन के सामने खड़ी रहती है और वहां मौजूद लोग उसके समर्थन में नारे लगाते दिखाई देते हैं.
वीडियो वायरल होने के बाद रिह्या यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर पुलिस अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाती है, तो आम लोगों को आगे आना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि अगर पुलिस जिम्मेदारी से काम नहीं करेगी, तो हम अपने नागरिकों की जिम्मेदारी खुद उठाएंगे. रिह्या ने यह भी बताया कि वह खुद छात्र नहीं हैं, लेकिन वह छात्रों के मुद्दों के साथ खड़ी हैं. उन्होंने दिल्ली में हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि छात्रों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, वह सही नहीं था.
दरअसल, यह पूरा मामला छात्रों के उस आंदोलन से जुड़ा है, जिसमें कथित परीक्षा अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है. दिल्ली में हुए प्रदर्शन के बाद मुंबई में भी इसके समर्थन में विरोध शुरू हुआ. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि छात्रों की मांगों को गंभीरता से नहीं सुना जा रहा है. मुंबई में शिवाजी पार्क, चैत्यभूमि, चेंबूर और शिवसेना भवन जैसे इलाकों में प्रदर्शन किए गए. इसमें छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोग भी शामिल हुए.
रिह्या यादव सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं. उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल के अनुसार, वह एक एक्टर, मॉडल और एंटरप्रेन्योर हैं. उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर करीब एक लाख फॉलोअर्स हैं. वह कई म्यूजिक वीडियो में भी नजर आ चुकी हैं. उनका एक पर्सनलाइज्ड कपड़ों का ब्रांड 'Rhiyasat' भी है, जहां वह हैंडमेड गारमेंट्स तैयार करती हैं. प्रदर्शन के दौरान वायरल हुए वीडियो के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें 'हीरो' तक बताया.
रिह्या यादव का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग राय सामने आई. कई यूजर्स ने कहा कि बारिश में भी पुलिस वैन के सामने खड़े होकर विरोध करना साहस का काम है. कुछ लोगों ने इसे युवाओं की आवाज और शांतिपूर्ण विरोध का उदाहरण बताया. मुंबई के कॉमेडियन रोहन जोशी ने भी सोशल मीडिया पर प्रदर्शनकारियों की तारीफ करते हुए लिखा कि मुंबई के युवाओं ने गुस्से के बावजूद शांति बनाए रखी और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई. वहीं, कुछ लोगों ने कहा कि विरोध करते समय कानून व्यवस्था का ध्यान रखना भी जरूरी है.
इसी प्रदर्शन से जुड़ा एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. इस वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर एक वैन में बैठा रही है. इसी दौरान कुछ लोग पीछे से पुलिस वैन के पास पहुंचते हैं और अचानक उसका दरवाजा खोल देते हैं. दरवाजा खुलते ही वैन के अंदर बैठे प्रदर्शनकारी बाहर निकलकर भागते हुए नजर आते हैं. इस वीडियो को लेकर भी सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है. हालांकि, इस घटना की पूरी जानकारी और वीडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है.
पुलिस छात्रों को बंदी वाहन में भरकर ले जा रही थी, पीछे से कुछ युवाओं ने वाहन की खिड़की खोली और साथियों को आजाद कर लिया।
लेकिन सरकार का सारा ध्यान युवाओं पर नहीं बल्कि महिला आरक्षण से जुड़े परिसीमन विधेयक पर है। pic.twitter.com/jHA47cw739
— Ajit Singh Rathi (@AjitSinghRathi) July 23, 2026
मुंबई पुलिस के अनुसार, यहां चल रहे प्रदर्शन को लेकर 18 जुलाई से 22 जुलाई के बीच कई मामले दर्ज किए गए हैं. अधिकारियों का कहना है कि करीब 400 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. पुलिस ने बिना अनुमति सभा और प्रतिबंधात्मक आदेशों के उल्लंघन जैसी धाराओं में केस दर्ज किए हैं. फिलहाल मुंबई में छात्र आंदोलन को लेकर माहौल गर्म है. रिह्या यादव की पुलिस वैन रोकने वाली तस्वीर इस प्रदर्शन की सबसे चर्चित तस्वीरों में शामिल हो गई है. इस वीडियो ने एक बार फिर विरोध प्रदर्शन, पुलिस कार्रवाई और युवाओं की भूमिका को लेकर नई बहस शुरू कर दी है.