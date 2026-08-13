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6.30 करोड़ का फ्लैट, समुद्र का शानदार व्यू... लेकिन घर खरीदने के लिए रखी ऐसी शर्त कि छिड़ गई बहस

मुंबई के पॉश तारदेव इलाके में करीब 6.30 करोड़ रुपये के 2BHK फ्लैट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. वजह घर का समुद्र वाला शानदार व्यू नहीं, बल्कि उसे बेचने के लिए रखी गई कथित 'सिर्फ वेजिटेरियन लोगों के लिए' शर्त है. वीडियो सामने आने के बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या किसी इंसान का खाना तय करेगा कि उसे मुंबई के किस इलाके में रहने का हक है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 13, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 02:24 PM IST
6.30 करोड़ का फ्लैट, समुद्र का शानदार व्यू... लेकिन घर खरीदने के लिए रखी ऐसी शर्त कि छिड़ गई बहस
Image Credit: 6.30 करोड़ का 2BHK फ्लैट और सिर्फ वेजिटेरियन खरीदार! Image credit: X/@ShubhamKarpe10

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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