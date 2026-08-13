/6.30 करोड़ का फ्लैट, समुद्र का शानदार व्यू... लेकिन घर खरीदने के लिए रखी ऐसी शर्त कि छिड़ गई बहस

मुंबई में घर खरीदना अपने आप में बड़ी बात है. खासकर साउथ मुंबई जैसे इलाकों में एक फ्लैट की कीमत सुनकर ही ज्यादातर लोगों के होश उड़ जाते हैं. लेकिन तारदेव इलाके के एक लग्जरी 2BHK फ्लैट की कीमत से ज्यादा उसकी एक शर्त ने लोगों का ध्यान खींच लिया.
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक रियल एस्टेट एजेंट करीब 900 वर्ग फीट के फ्लैट का टूर कराता नजर आता है. वह घर की लोकेशन, स्पेस और खिड़की से दिखाई देने वाले साउथ मुंबई और समुद्र के शानदार व्यू के बारे में बताता है. इसी दौरान वह साफ शब्दों में कहता है कि यह प्रॉपर्टी 'प्योर वेजिटेरियन क्लाइंट्स' के लिए है.
वीडियो में रियल एस्टेट एजेंट भावेश कावरे एक लगभग तैयार हो रहे हाईराइज प्रोजेक्ट के 2BHK फ्लैट को दिखाते हैं. करीब 900 वर्ग फीट के इस घर की कीमत 6.30 करोड़ रुपये बताई गई है. फ्लैट की लोकेशन साउथ मुंबई के तारदेव में है, जो शहर के महंगे और प्रीमियम रेजिडेंशियल इलाकों में गिना जाता है. घर से आसपास के इलाके और समुद्र का पैनोरमिक व्यू दिखाई देता है. वीडियो में एजेंट संभावित खरीदारों से संपर्क करने के लिए फोन नंबर भी देता है. लेकिन घर की कीमत और लोकेशन की चर्चा कुछ ही देर में पीछे छूट गई. इंटरनेट यूजर्स की नजर जैसे ही 'सिर्फ वेजिटेरियन' वाली शर्त पर पड़ी, कमेंट सेक्शन में बहस शुरू हो गई.
वीडियो को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर किसी फ्लैट को खरीदने या उसमें रहने वाले व्यक्ति के खाने की पसंद का फैसला कौन करेगा? सोशल मीडिया पर एक यूजर ने सवाल किया कि अगर कोई व्यक्ति फ्लैट खरीद लेता है तो क्या बाद में उसके किचन पर भी नजर रखी जाएगी कि वहां क्या पक रहा है? दूसरे यूजर ने इस तरह की शर्त का विरोध करते हुए प्रोजेक्ट के बहिष्कार की बात कही. एक अन्य कमेंट में लिखा गया कि किसी फ्लैट के मालिक का खाना उसकी निजी पसंद है. कोई बिल्डर, एजेंट या सोसायटी उसके खाने की पसंद कैसे तय कर सकती है? यही सवाल इस समय सोशल मीडिया की बहस का सबसे बड़ा हिस्सा बना हुआ है.
ही मुंबई मराठी माणसाची आहे. आगरी-कोळी बांधवांची आहे. महाराष्ट्राच्या कष्टकरी, सर्वसामान्य माणसाची आहे.
आणि मुंबईत कोणी काय खावं, काय खाऊ नये हे ठरवणारे तुम्ही कोण?
माणूस मच्छी, मटण किंवा चिकन खातो म्हणून त्याला घर नाकारणं ही फक्त घर देण्याची मनमानी नाही ही उघड सामाजिक भेदभावाची… pic.twitter.com/84k06soddf
— Shubham Karpe | शुभम करपे (@ShubhamKarpe10) August 12, 2026
रियल एस्टेट एजेंट का यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ और इसे करीब 3 लाख बार देखा जा चुका है. पोस्ट पर 1,600 से ज्यादा कमेंट भी आए हैं. इसका मतलब लोगों की दिलचस्पी फ्लैट खरीदने से ज्यादा इस बात में हो गई कि आखिर 'वेजिटेरियन ओनली' जैसी शर्त क्यों रखी गई. इस विवाद पर शिंदे सेना के यूथ लीडर गुरज्योत सिंह कीर ने भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने भी इस तरह की एक्सक्लूसिव कंडीशन पर सवाल उठाया. हालांकि, अभी तक रियल एस्टेट एजेंट की तरफ से यह साफ नहीं किया गया है कि नॉनवेज खाने वालों को फ्लैट न देने की शर्त वास्तव में हाउसिंग सोसायटी या प्रोजेक्ट की आधिकारिक पॉलिसी है या फिर यह सिर्फ प्रॉपर्टी मार्केटिंग का तरीका था.
यही इस पूरे मामले का अहम सवाल है. वायरल वीडियो में 'प्योर वेजिटेरियन क्लाइंट्स' का जिक्र जरूर किया गया है, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि प्रोजेक्ट की तरफ से आधिकारिक तौर पर नॉनवेज खाने वाले खरीदारों पर रोक लगाई गई है. जब तक बिल्डर, सोसायटी या संबंधित प्रोजेक्ट की तरफ से इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं आती, तब तक यह कहना मुश्किल है कि यह नियम वास्तव में लागू है या नहीं. फिर भी इस एक वीडियो ने मुंबई में घर और खाने की पसंद से जुड़ी पुरानी बहस को दोबारा सामने ला दिया है.
यह पहली बार नहीं है जब मुंबई में किसी की फूड हैबिट को घर मिलने से जोड़ने का मामला चर्चा में आया हो. शहर के अलग-अलग इलाकों से समय-समय पर ऐसी शिकायतें और विवाद सामने आते रहे हैं, जहां मीट या मछली खाने वाले लोगों को घर देने में आपत्ति की बात कही गई. घाटकोपर, मुलुंड और कांदिवली जैसे इलाकों को लेकर भी पहले ऐसे विवाद सामने आ चुके हैं. साल 2017 में पवई में कुछ हाउसिंग सोसायटियों पर नॉनवेज खाने वाले लोगों को फ्लैट देने से कथित तौर पर इनकार करने को लेकर विवाद हुआ था. इन मामलों के बाद सवाल सिर्फ खाने का नहीं रह जाता. बात यह भी उठती है कि क्या किसी शहर में रहने के लिए लोगों को अपनी खान-पान की आदत बदलने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए?
मुंबई में वैसे ही घरों की कीमत लगातार चर्चा में रहती है. जमीन सीमित है, आबादी बड़ी है और प्रीमियम इलाकों में प्रॉपर्टी खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं. ऐसे में जब करोड़ों रुपये की प्रॉपर्टी के साथ किसी की खाने की पसंद को जोड़ दिया जाता है, तो मामला और संवेदनशील हो जाता है. एक तरफ प्रॉपर्टी मालिक अपनी पसंद और शर्तें रखने के अधिकार की बात कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ खरीदारों का सवाल है कि घर खरीदने के बाद उनकी निजी जिंदगी में खाने जैसी चीजों पर दखल क्यों हो.
तारदेव के इस फ्लैट का वीडियो अब सिर्फ एक प्रॉपर्टी का विज्ञापन नहीं रह गया है. यह मुंबई जैसे शहर में रहने, पसंद और पहचान को लेकर बड़ी बहस का हिस्सा बन चुका है. मुंबई को लंबे समय से अलग-अलग भाषा, धर्म, संस्कृति और खान-पान वाले लोगों का शहर माना जाता है. ऐसे में सवाल यही है कि जब कोई व्यक्ति करोड़ों रुपये खर्च करके घर खरीद रहा है, तो क्या उसकी प्लेट में क्या है, यह भी उसके घर का फैसला करने वाली शर्त बननी चाहिए? फिलहाल इस मामले में यह साफ नहीं है कि 'वेजिटेरियन ओनली' शर्त प्रोजेक्ट की आधिकारिक पॉलिसी है या सिर्फ एजेंट की मार्केटिंग. लेकिन इतना जरूर है कि एक फ्लैट के इस वीडियो ने मुंबई में घर के साथ-साथ खाने की आजादी पर भी नई बहस छेड़ दी है.
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