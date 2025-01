ट्रैक्सी ड्राइवर की इस बात को सुनकर सवारी ने तुरंत छू लिए पैर, इमोशनल कहानी आपको रुला देगा

Mumbai Taxi Driver: 2025 के महाकुंभ मेला में करोड़ों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान कर रहे हैं. इस दौरान एक बुजुर्ग टैक्सी ड्राइवर ने भी प्रयागराज पहुंचकर इस धार्मिक आयोजन का हिस्सा बनने और ‘अमृत स्नान’ करने का संकल्प लिया. मुंबई के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व ट्विटर) पर इस प्रेरणादायक घटना को शेयर किया, जो अब वायरल हो गई है.

टैक्सी ड्राइवर ने प्रयागराज जाकर महाकुंभ में लिया स्नान

एक एक्स यूजर समीर ने पोस्ट किया, “मेरे पड़ोस में एक बुजुर्ग टैक्सी ड्राइवर राम झा हैं, जो मुझे अक्सर रेलवे स्टेशन छोड़ने आते हैं. पिछले एक सप्ताह से मैंने उन्हें नहीं देखा तो मैंने उनसे पूछा, 'क्या हुआ?' और फिर जो पता चला, उसने मुझे हैरान कर दिया. वह महाकुंभ में तीन दिन बिताकर वापस आए थे.” राम झा ने महाकुंभ के अवसर पर प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर जाकर गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान किया. यह घटना समीर के लिए एक प्रेरणा बन गई. उन्होंने यह भी बताया कि झा ने लोकमान्य तिलक टर्मिनस से गोण्डा एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा की थी.

I am convinced that Sanatana Dharma & Sanskriti is rock solid because of the poor rural population whose bhakti is unparalleled

There’s an old taxi driver in my neighbourhood called Ram Jha, he drops to me the station quite often, I hadn’t seen him since a week, so today I… pic.twitter.com/IDn0JyVTdl

— Sameer (@BesuraTaansane) January 22, 2025