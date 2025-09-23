उबर ड्राइवर ने कैंसिल कर दी राइड, फिर भी पैसेंजर ने उसे दिए 5 स्टार! ऐसा क्यों?

Trending Photos
Uber Driver Ride Cancellation: कैब से सफर करना अब आम बात हो गई है, लेकिन हर राइड का अनुभव एक जैसा नहीं होता. कभी सफर आरामदायक और सुकून भरा लगता है, तो कभी ड्राइवर और पैसेंजर के व्यवहार के कारण वो असहज हो जाता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर ड्राइवरों के खराब रवैये को लेकर काफी शिकायतें देखी गईं. लेकिन मुंबई के एक Uber ड्राइवर ने अपनी ईमानदारी और शिष्टता से सबका दिल जीत लिया.
क्या हर कैब राइड एक जैसी होती है?
मुंबई के बोरीवली से ठाणे की एक कैब बुकिंग के दौरान, पैसेंजर को अचानक ड्राइवर की तरफ से ride कैंसिल करने का मैसेज मिला. लेकिन ये कोई नार्मल कैंसिलेशन नहीं था. ड्राइवर ने बहुत ही विनम्र और ईमानदार भाषा में बताया कि वो ये राइड क्यों नहीं ले सकता.
उसने लिखा, "माफ कीजिए सर, मैंने अभी देखा कि ठाणे हिरानंदानी के लिए सिर्फ ₹250 मिल रहे हैं. पिकअप और ड्रॉप में डेढ़ घंटा लग रहा है. मेरे हाथ कुछ बचेगा ही नहीं सर. मैं नहीं आ पाऊंगा, क्षमा चाहता हूं."
सोशल मीडिया पर क्या रही लोगों की प्रतिक्रिया?
इस मैसेज का स्क्रीनशॉट Reddit पर एक यूज़र ने पोस्ट किया, जिसका टाइटल था, "उबर राइड में अब तक का सबसे विनम्र और विस्तृत कैंसलेशन मैसेज यही था." पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर ड्राइवर की ईमानदारी और विनम्रता की खूब तारीफ हुई. एक यूजर ने लिखा, "ऐसे लोगों का सम्मान करता हूं. अगर साफ-साफ और विनम्रता से बात की जाए तो कोई गुस्सा नहीं करता."
एक अन्य ने लिखा, "भाई सच में बहुत अच्छा इंसान है... उसके लिए दुआ करो!" तीसरे ने लिखा, "इतनी सच्ची माफी दी कि 'क्षमा' लिखा- क्या बात है!" चौथे ने लिखा, "कभी-कभी राइड कैंसिल करने पर भी 5 स्टार देने का मन करता है." पांचवे ने लिखा, "अगर कोई ऐसे टेक्स्ट करता है, तो मैं खुद ही कैंसिल कर दूंगा ताकि उसका नुकसान न हो."