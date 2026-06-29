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मुंबई के बांद्रा बीच पर फंसी 26 फीट की हंपबैक व्हेल, घंटों चले रेस्क्यू के बाद नहीं बच सकी जान; देखें VIDEO

Mumbai Whale Rescue: मुंबई के बांद्रा समुद्री तट पर शनिवार को एक 26 फीट लंबी हंपबैक व्हेल का बच्चा बहकर किनारे आ गया. उसे बचाने के लिए वन विभाग, BMC, फायर ब्रिगेड और वन्यजीव एक्सपर्ट्स की टीम ने घंटों रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद व्हेल की जान नहीं बच सकी.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 29, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 05:39 PM IST
मुंबई के बांद्रा बीच पर फंसी 26 फीट की हंपबैक व्हेल, घंटों चले रेस्क्यू के बाद नहीं बच सकी जान; देखें VIDEO
Image Credit: Image credit: X/@Vishii14Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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