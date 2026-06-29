/मुंबई के बांद्रा बीच पर फंसी 26 फीट की हंपबैक व्हेल, घंटों चले रेस्क्यू के बाद नहीं बच सकी जान; देखें VIDEO

Mumbai Whale Rescue: मुंबई के बांद्रा इलाके में शनिवार सुबह समुद्र किनारे एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने वहां मौजूद लोगों को हैरान कर दिया. समुद्र की लहरों के साथ एक विशाल हंपबैक व्हेल का बच्चा किनारे तक पहुंच गया. करीब 26 फीट लंबी इस व्हेल को देखकर लोगों की भीड़ जमा हो गई और तुरंत रेस्क्यू टीम को इसकी जानकारी दी गई.
शुरुआत में व्हेल जिंदा बताई जा रही थी. उसकी हलचल देखकर अधिकारियों को उम्मीद थी कि उसे वापस गहरे समुद्र में पहुंचाया जा सकता है. इसके बाद कई एजेंसियों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन आखिरकार यह कोशिश नाकाम रही और व्हेल ने दम तोड़ दिया.
मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक, यह हंपबैक व्हेल शनिवार सुबह बांद्रा के कार्टर क्लब के पास दिखाई दी. इसे सबसे पहले बांद्रा-वर्सोवा सी लिंक प्रोजेक्ट में काम कर रहे कर्मचारियों ने देखा था. कर्मचारियों ने बताया कि व्हेल समुद्र के उथले हिस्से में फंसी हुई थी और धीरे-धीरे किनारे की तरफ आ गई थी. शुरुआती जांच में लगा कि व्हेल अभी जिंदा है, जिसके बाद तुरंत अधिकारियों को बुलाया गया. मामले की जानकारी मिलते ही वन विभाग की मैंग्रोव सेल (नॉर्थ कोंकण डिवीजन), मुंबई महानगरपालिका (BMC), मुंबई फायर ब्रिगेड और वन्यजीव डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची.
Tragic news from Mumbai: A 26-foot blue whale calf washed ashore alive near Bandra’s Carter Road but unfortunately died despite joint rescue efforts. mybmc is investigating.
— jarvis (@Vishii14) June 29, 2026
रेस्क्यू टीम ने व्हेल को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की. अधिकारियों ने उसे सहारा देने और वापस गहरे पानी की ओर ले जाने की कोशिश की. स्थानीय मछुआरे भी इस ऑपरेशन में मदद के लिए आगे आए. टीम लगातार व्हेल की स्थिति पर नजर बनाए हुए थी, जिससे उसे सुरक्षित तरीके से समुद्र में वापस भेजा जा सके. लेकिन कुछ समय बाद व्हेल ने कोई भी हलचल करना बंद कर दिया. इसके बाद वन विभाग के कर्मचारियों और मछुआरों ने जांच की और पुष्टि की कि व्हेल की मौत हो चुकी है. अधिकारियों के अनुसार, मृत व्हेल की लंबाई करीब 26 फीट थी.
हंपबैक व्हेल दुनिया के सबसे बड़े समुद्री जीवों में शामिल होती है. एक वयस्क हंपबैक व्हेल की लंबाई करीब 50 से 60 फीट तक हो सकती है. यह व्हेल अपनी खास छलांग लगाने वाली शैली और लंबी आवाजों के लिए जानी जाती है. ये समुद्री जीव हर साल हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं. आमतौर पर ये ठंडे इलाकों में भोजन की तलाश करते हैं और गर्म समुद्री क्षेत्रों में प्रजनन के लिए जाते हैं. मुंबई के पास हंपबैक व्हेल का दिखना बहुत आम नहीं है, लेकिन अरब सागर में इनके प्रवास के दौरान कभी-कभी इनकी मौजूदगी देखी जाती है.
समुद्री जानकारों के मुताबिक, कई बार छोटी व्हेल अपनी मां से अलग हो जाती हैं और रास्ता भटक सकती हैं. इसके अलावा बीमारी, चोट, तेज समुद्री लहरों या पानी के अंदर बढ़ता शोर भी इनके किनारे आने की वजह बन सकता है. कई मामलों में व्हेल को वापस समुद्र में भेजना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका वजन बहुत ज्यादा होता है और अगर वे कमजोर हो चुकी हों तो बचने की संभावना कम हो जाती है. इस मामले में भी अधिकारियों ने अभी तक मौत की वजह साफ नहीं बताई है. जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर व्हेल किन परिस्थितियों में किनारे पहुंची और उसकी मौत कैसे हुई.
वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि व्हेल की मौत के कारणों की जांच की जाएगी. इसके लिए जरूरी जांच और कागजी प्रक्रिया पूरी की जाएगी. वन्यजीव संरक्षण नियमों के अनुसार, समुद्री जीवों के ऐसे मामलों में विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है. जांच पूरी होने के बाद व्हेल के शव को तय नियमों के अनुसार निपटाया जाएगा.
रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर मौजूद रहे और सभी को उम्मीद थी कि विशाल समुद्री जीव को बचा लिया जाएगा. लेकिन आखिर में व्हेल को नहीं बचाया जा सका. सोशल मीडिया पर भी इस घटना का वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है. लोग रेस्क्यू टीम की कोशिशों की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कई लोग समुद्री जीवों की सुरक्षा और बदलते समुद्री माहौल को लेकर चिंता जता रहे हैं. यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि समुद्र में रहने वाले जीव भी बदलते पर्यावरण और इंसानी गतिविधियों से प्रभावित हो रहे हैं. ऐसे मामलों में समय पर मदद और सही संरक्षण उपाय बेहद जरूरी हो जाते हैं.
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