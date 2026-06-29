/मुंबई के बांद्रा बीच पर फंसी 26 फीट की हंपबैक व्हेल, घंटों चले रेस्क्यू के बाद नहीं बच सकी जान; देखें VIDEO

रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर मौजूद रहे और सभी को उम्मीद थी कि विशाल समुद्री जीव को बचा लिया जाएगा. लेकिन आखिर में व्हेल को नहीं बचाया जा सका. सोशल मीडिया पर भी इस घटना का वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है. लोग रेस्क्यू टीम की कोशिशों की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कई लोग समुद्री जीवों की सुरक्षा और बदलते समुद्री माहौल को लेकर चिंता जता रहे हैं. यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि समुद्र में रहने वाले जीव भी बदलते पर्यावरण और इंसानी गतिविधियों से प्रभावित हो रहे हैं. ऐसे मामलों में समय पर मदद और सही संरक्षण उपाय बेहद जरूरी हो जाते हैं.