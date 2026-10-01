'मेरी जिंदगी की सबसे सेफ राइड...' मुंबई में महिला Rapido ड्राइवर संग सवारी कर गदगद हुई पैसेंजर, Video में सुनाया पूरा किस्सा

मुंबई में कैब या बाइक टैक्सी बुक करना कई लोगों के डेली रूटीन का अहम हिस्सा है. लोग ऐप पर राइड बुक करते हैं, ड्राइवर आता है और कुछ देर बाद सफर खत्म हो जाता है. लेकिन रुचिका राजपूत के साथ हुई एक Rapido राइड थोड़ी अलग थी.
रुचिका ने Rapido बुक किया और कुछ देर बाद उन्हें पता चला कि उन्हें लेने एक महिला ड्राइवर आने वाली हैं. यह देखकर उनकी खुशी साफ नजर आई. उन्होंने तुरंत कैमरा ऑन किया और अपना एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया. मंजिल पर पहुंचने के बाद उन्होंने इस सफर को अपनी हाल की सबसे सुरक्षित और स्मूद राइड में से एक बताया. उन्होंने कहा कि उनको देखकर दूसरी महिलाओं को भी प्रेरणा मिलेगी.
वायरल वीडियो की शुरुआत मुंबई की सड़क से होती है. रुचिका अपनी राइड का इंतजार करती दिखाई देती हैं. तभी उन्हें दूर से अपनी Rapido ड्राइवर आती हुई नजर आती हैं. उन्हें देखते ही रुचिका काफी एक्साइटेड हो जाती हैं. अपने वीडियो में वह बताती हैं कि उन्होंने अभी Rapido बुक किया है और उन्हें लेने एक महिला ड्राइवर आ रही हैं. उनके चेहरे की खुशी से साफ था कि वह इस राइड को लेकर काफी उत्साहित थीं. आम तौर पर किसी राइड के दौरान पैसेंजर शायद ही ड्राइवर के आने को लेकर इतना एक्साइटेड होता है. लेकिन यहां रुचिका के लिए यह सिर्फ एक बाइक राइड नहीं थी. उन्हें एक महिला को सड़क पर बाइक टैक्सी चलाते देखकर खुशी हो रही थी.
राइड शुरू होने के बाद रुचिका ने सफर को कैमरे में रिकॉर्ड किया. मुंबई की सड़कों पर उनकी यात्रा आगे बढ़ती रही और कुछ देर बाद वह अपनी मंजिल पर पहुंच गईं. मंजिल पर पहुंचने के बाद रुचिका ने अपनी ड्राइवर से बात की. उन्होंने बताया कि यह उनकी हाल की सबसे सेफ और स्मूद Rapido राइड में से एक रही. रुचिका ने ड्राइवर से कहा कि उन्हें देखकर दूसरी महिलाएं भी इस तरह का काम करने के लिए इंस्पायर हो सकती हैं. इसके बाद उन्होंने महिला ड्राइवर का शुक्रिया अदा किया. ड्राइवर ने भी मुस्कुराते हुए उन्हें धन्यवाद कहा. कुछ सेकंड की यह बातचीत ही वीडियो की सबसे प्यारी झलक बन गई.
रुचिका की बात सिर्फ अपनी राइड तक सीमित नहीं थी. उन्होंने महिला ड्राइवर के काम करने की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें देखकर दूसरी महिलाओं को भी ऐसे काम करने का हौसला मिल सकता है. महिला ड्राइवर के लिए भी शायद यह एक सामान्य दिन था. वह हर रोज की तरह अपनी राइड पूरी कर रही थीं. लेकिन पैसेंजर की तारीफ ने उस सफर को सोशल मीडिया पर एक खास कहानी बना दिया. यही वजह है कि वीडियो देखने वाले लोग भी सिर्फ राइड के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि महिला के काम करने और अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारी संभालने को लेकर भी तारीफ कर रहे हैं.
रुचिका ने इस पूरे एक्सपीरियंस का वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. उन्होंने इसे 'Rapido Pink' नाम दिया और बताया कि यह राइड उनके लिए बेहद खास रही. वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया. अभी तक मिली जानकारी के अनुसार, इसे लाखों लोगों ने देखा और बड़ी संख्या में यूजर्स ने कमेंट भी किए. कई लोगों को रुचिका और महिला ड्राइवर के बीच हुई छोटी सी बातचीत पसंद आई. वहीं, कुछ लोगों ने महिला ड्राइवर के काम की तारीफ करते हुए कहा कि सड़क पर इस तरह काम करती महिलाओं की कहानियां सामने आनी चाहिए.
इस कहानी में एक दिलचस्प मोड़ तब आया, जब वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने खुद को वही महिला ड्राइवर बताया. उसने रुचिका के वीडियो पर कमेंट करते हुए कहा कि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पैसेंजर इस राइड को सोशल मीडिया पर शेयर करेंगी. उसने यह भी कहा कि उसे खुशी है कि रुचिका को राइड पसंद आई. इस कमेंट के बाद लोगों की दिलचस्पी और बढ़ गई, क्योंकि अब वीडियो में दिखाई दे रही महिला ड्राइवर की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी थी.
वीडियो पर Rapido की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई. कंपनी ने रुचिका के प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि यूजर का अच्छा अनुभव उसके लिए मायने रखता है. हालांकि, सोशल मीडिया पर इस वीडियो की सबसे ज्यादा चर्चा कंपनी की प्रतिक्रिया की वजह से नहीं, बल्कि उस महिला ड्राइवर की वजह से हुई, जिसने मुंबई की सड़कों पर अपनी रोज की राइड के दौरान पैसेंजर का ध्यान खींच लिया.
मुंबई जैसे शहर में हर दिन हजारों लोग बाइक, ऑटो, कैब और दूसरे ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं. ज्यादातर राइड कुछ मिनटों में शुरू होकर खत्म हो जाती हैं और लोग अपने काम में लग जाते हैं. लेकिन कभी-कभी एक छोटा सा सफर भी किसी के दिन को खास बना देता है. रुचिका के लिए यह राइड इसलिए यादगार रही क्योंकि उन्हें सड़क पर एक महिला को Rapido चलाते देखकर खुशी हुई और पूरी यात्रा भी उन्हें सुरक्षित और आरामदायक लगी. उन्होंने अपनी खुशी को सिर्फ अपने तक नहीं रखा, बल्कि वीडियो बनाकर शेयर भी किया.
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