Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /मेरी जिंदगी की सबसे सेफ राइड... मुंबई में महिला Rapido ड्राइवर संग सवारी कर गदगद हुई पैसेंजर, Video में सुनाया पूरा किस्सा

'मेरी जिंदगी की सबसे सेफ राइड...' मुंबई में महिला Rapido ड्राइवर संग सवारी कर गदगद हुई पैसेंजर, Video में सुनाया पूरा किस्सा

मुंबई की सड़कों पर एक Rapido राइड एक महिला पैसेंजर के लिए खास बन गई. वजह थी बाइक चलाने वाली महिला ड्राइवर. कंटेंट क्रिएटर रुचिका राजपूत ने अपनी इस राइड का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें वह ड्राइवर को देखकर काफी खुश नजर आईं. मंजिल पर पहुंचने के बाद उन्होंने इस सफर को अपनी हाल की सबसे सुरक्षित और स्मूद राइड में से एक बताया.

Written BySantosh Mishra
Published: Oct 01, 2026, 07:15 AM IST|Updated: Oct 01, 2026, 07:15 AM IST
'मेरी जिंदगी की सबसे सेफ राइड...' मुंबई में महिला Rapido ड्राइवर संग सवारी कर गदगद हुई पैसेंजर, Video में सुनाया पूरा किस्सा
Image Credit: Image credit: instagram/@itsok_ruchika

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
10 साल बाद बड़ा फैसला, बॉम्बे HC ने राहुल राज सिंह को किया डिस्चार्ज
2
3
4
5