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Hindi Newsजरा हटकेViral Story: बॉस हो तो ऐसा! बातों-बातों में बताई ख्वाहिश, दो दिन में मैनेजर ने दी पूरी; हैरान रह गई महिला

Viral Story: बॉस हो तो ऐसा! बातों-बातों में बताई ख्वाहिश, दो दिन में मैनेजर ने दी पूरी; हैरान रह गई महिला

Trending Stories: एक महिला ने अपने बॉस के सामने बातों-बातों में एक ख्वाहिश जाहिर कर दी. लेकिन वह उस वक्त हैरान रह गई, जब बॉस ने उस ख्वाहिश को पूरा कर दिया. महिला ने एक्स पर पोस्ट कर इस बारे में बताया, जिस पर यूजर्स ने प्यारे कमेंट्स किए.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 11, 2026, 11:03 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Boss Sent Mangoes: कहते हैं ना कि अगर ऑफिस में बॉस अच्छा हो तो आधी से ज्यादा टेंशन यूं ही खत्म हो जाती हैं. मुंबई की एक महिला के साथ कुछ ऐसा ही हुआ. वह अपने बॉस के साथ बातचीत कर रही थी. लेकिन तभी बॉस ने कुछ ऐसा किया, जिसे देखकर उसका दिल खुश हो गया. उसके घर का स्वाद उसके सामने था. 

एक्स यूजर मुद्रिका कविदा ने एक घटना को याद किया. उसने अपने बॉस को बताया कि वह और उसके पिताजी अपने होमटाउन के अच्छे आम को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं. उसका बॉस, जो मुंबई से थे, लेकिन रहते लंदन में थे. उनको यह बात याद रह गई. लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने महिला को भी हैरान कर दिया.

महिला ने कहा, 'मैं बातों-बातों में ही अपने डायरेक्टर से एक दिन मीटिंग में कहा था कि हमें अच्छे आम नहीं मिल रह हैं. मैं और मेरे घरवाले उनको बहुत मिस कर रहे हैं. 2 दिन बाद वह मेरे घर पर दो आम के बॉक्स देने आए थे.'

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पोस्ट में ताजे आमों से भरे एक बड़े बॉक्स की तस्वीर थी, साथ ही वे पैक्ड बॉक्स भी थे जिनमें वे आए थे, जिससे यह इशारा और भी असली और पर्सनल लग रहा था. उन्होंने अपना शुक्रिया आसान शब्दों में कहा, 'भगवान ऐसे लीडर्स का भला करे.'

उनकी यह पोस्ट कई सोशल मीडिया यूजर्स के दिलों को छू गई. उन्होंने कहा कि भले ही यह देखने में छोटा काम लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत ज्यादा है.

एक यूजर ने लिखा, 'भगवान उस डायरेक्टर पर कृपा करें और मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे ही डायरेक्टर भेजें,' 

एक अन्य यूजर ने लिखा, 'कितना प्यारा जेस्चर है, वह एक अच्छा बॉस है'. यूजर ने इस बात पर जोर देते हुए कि प्रोफेशनल माहौल में ऐसे पल कितने दुर्लभ और सराहनीय हो सकते हैं.

कुछ यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में इस बात पर भी चर्चा की कि यह कहानी सिर्फ आमों की वजह से ही खास नहीं थी, बल्कि इसलिए भी खास थी क्योंकि इसने दिखाया कि किसी की ज़िंदगी की छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना कितना गहरा और सार्थक बन सकता है.

 

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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