प्यार हो तो ऐसा... लड़की ने रेस्टोरेंट में काम करने वाले बॉयफ्रेंड को दिया ऐसा सरप्राइज, Video देख रो पड़ेंगे आप

प्यार सच में न उम्र देखता है, न हालात और न ही किसी तरह की सीमा. दिल जब जुड़ता है तो जाति, ऊंच-नीच और समाज की बातें पीछे छूट जाती हैं. आज के समय में ऐसे कई रिश्ते सामने आ रहे हैं, जो यह साबित करते हैं कि सच्चा प्यार समझ और साथ से बनता है, न कि दुनिया के बनाए नियमों से. ऐसी ही एक दिल छू लेने वाली कहानी मुंबई से सामने आई है, जहां एक रेस्टोरेंट में काम करने वाले वेटर की गर्लफ्रेंड ने उसे ऐसा सरप्राइज दिया कि उसकी आम-सी शिफ्ट जिंदगी के सबसे यादगार पलों में बदल गई. बिना किसी दिखावे या बड़े इंतज़ाम के, वह बस एक छोटी-सी ख्वाहिश लेकर पहुंची. ड्यूटी पर मौजूद अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ पल शांति से डिनर करने की. इस छोटे से जेस्चर ने वहां मौजूद हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दी और यह साबित कर दिया कि प्यार बड़े-बड़े कामों में नहीं, बल्कि छोटे-छोटे एहसासों में छुपा होता है.

रेस्टोरेंट में अचानक पहुंची गर्लफ्रेंड का सरप्राइज

महिला ने एक कंटेंट क्रिएटर की मदद से मुंबई के उस रेस्टोरेंट में एंट्री ली, जहां उसका बॉयफ्रेंड वेटर के तौर पर काम करता है. उसका बस एक ही सपना था ड्यूटी के दौरान कुछ देर उसके साथ बैठकर खाना. शुरुआत में यह मुमकिन नहीं लग रहा था. स्टाफ ने जैसे ही लड़की को देखा, उन्होंने वेटर को छेड़ना शुरू कर दिया. रेस्टोरेंट में ज्यादा भीड़ नहीं थी और कुछ टेबल खाली थीं, जिससे माहौल थोड़ा सहज हो गया.

मालिक की अनुमति और मुस्कुराता माहौल

कुछ देर बाद वेटर ने हिम्मत जुटाकर रेस्टोरेंट मालिक से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर डिनर करने की इजाजत मांगी. मालिक ने हालात समझते हुए अनुमति दे दी. इसके बाद दोनों के चेहरे पर खुशी साफ झलकने लगी. आसपास खड़े उसके सहकर्मी मुस्कुराते और मजाक करते नजर आए. कोई “भाभी आ गई” कहकर चिढ़ा रहा था, तो कोई इस पल का मजा ले रहा था. यह दृश्य दिखाता है कि थोड़ी समझदारी और इंसानियत से किसी का दिन खास बनाया जा सकता है.

यूजर्स के मजेदार रिएक्शन

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो गया. कंटेंट क्रिएटर ने कैप्शन में पूरी कहानी बताते हुए लिखा कि कैसे स्टाफ ने वेटर को छेड़ा और मालिक ने दरियादिली दिखाई. वीडियो पर यूजर्स ने जमकर कमेंट किए. किसी ने लिखा, “100% AI”, तो किसी ने कहा, “भाई ने जिंदगी जीत ली.” एक यूजर ने इसे “बॉलीवुड से भी बेहतर लव स्टोरी” बताया, वहीं किसी ने लड़की को “गॉड गिफ्टेड” कह दिया. लोगों को यह सादगी भरी कहानी खूब पसंद आई.