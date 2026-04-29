'झुलसाती गर्मी और ट्रैफिक के बीच कैसे जाऊं ऑफिस...' महिला के एक पोस्ट से छिड़ी नई बहस, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मचा बवाल

India Not For Work From Office: भारत के कई शहरों में इस समय गर्मी का इतना भयंकर प्रकोप चल रहा है कि लोगों की हालत पस्त हो चुकी है. इतनी गर्मी में कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलना नहीं चाहता है. इसी बीच, सोशल मीडिया पर मुंबई की एक महिला की पोस्ट ने तहलका मचा दिया है. उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि भारत का जो मौसम है, वह वर्क फ्रॉम ऑफिस (WFO) के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है. महिला का तर्क है कि झुलसाने वाली गर्मी, पसीने से तर-बतर लोकल ट्रेनें और ट्रैफिक के बीच ऑफिस पहुंचना किसी जंग जीतने से कम नहीं है. उनकी इस पोस्ट ने कॉरपोरेट कल्चर और कर्मचारियों की सेहत के बीच छिपी एक कड़वी हकीकत को फिर से चर्चा में ला दिया है. इस वायरल पोस्ट ने हजारों कर्मचारियों के दिल को छू लिया है.

क्या है पूरा मामला?

मुंबई की रहने वाली एक महिला ने अपनी एक पोस्ट से ऐसा तहलका मचा दिया है, जिसके बाद ऑफिस जाने को लेकर बहस तेज हो गई है. महिला ने अपने पोस्ट में लिखा कि मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों में तापमान 40-45 डिग्री के पार है. लोकल ट्रेन, बस या बाइक से ऑफिस पहुंचने तक कर्मचारी की आधी ऊर्जा खत्म हो जाती है. इसके साथ ही सड़कों पर भारी ट्रैफिक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भारी भीड़ के बीच घंटों बिताने के बाद ऑफिस में 'प्रोडक्टिव' होना नामुमकिन सा लगने लगता है. लू (Heatstroke) और डिहाइड्रेशन के खतरे के बीच जबरन ऑफिस बुलाना कर्मचारियों की सेहत के साथ खिलवाड़ जैसा है.

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ऑफिस सिर्फ 9 घंटे नहीं, पूरा दिन ले लेता है

महिला ने अपने पोस्ट में लिखा कि ऑफिस का मतलब सिर्फ 8-9 घंटे की नौकरी नहीं होता, बल्कि आने-जाने में लगने वाला समय भी उसी का हिस्सा है. उसने कहा कि कई शहरों में लोगों को रोज 1-2 घंटे सिर्फ सफर में लग जाते हैं. ऐसे में असली काम का समय कम और थकान ज्यादा हो जाती है.

गर्मी ने और मुश्किल बना दी जिंदगी

महिला ने खास तौर पर गर्मी का जिक्र करते हुए कहा कि जब तापमान बहुत ज्यादा हो, तब रोज ऑफिस जाना और भी मुश्किल हो जाता है. आज हालात ऐसे हैं कि देश के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री के पार जा रहा है और हीटवेव की स्थिति बन रही है. ऐसे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक और उमस मिलकर लोगों की हालत और खराब कर देते हैं.

वर्क फ्रॉम होम बताया बेहतर ऑप्शन

महिला का मानना है कि ऐसी परिस्थितियों में वर्क फ्रॉम होम (WFH) ज्यादा सही ऑप्शन है. इससे न सिर्फ समय बचता है, बल्कि शरीर पर पड़ने वाला असर भी कम होता है. उसने कहा कि घर से काम करने पर लोग ज्यादा फोकस के साथ काम कर सकते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ सकती है.

कंपनियां भी बदल रही हैं अपना तरीका

दिलचस्प बात यह है कि कई कंपनियां अब इस सोच को समझने लगी हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस भीषण गर्मी को देखते हुए कई कंपनियां कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम या फ्लेक्सिबल टाइम दे रही हैं. इसका मकसद है कर्मचारियों की सेहत को सुरक्षित रखना और काम को सुचारू रूप से जारी रखना.

सोशल मीडिया पर बंटी राय

जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुआ, लोगों की राय दो हिस्सों में बंट गई. कुछ लोगों ने महिला की बात का समर्थन किया और कहा कि भारत जैसे देश में, जहां ट्रैफिक और मौसम दोनों चुनौती हैं, वहां WFH बेहतर ऑप्शन है. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि ऑफिस का अपना महत्व है. वहां टीमवर्क बेहतर होता है और लोगों के बीच तालमेल बना रहता है.

शहरों में बढ़ती गर्मी बना रही है बड़ा मुद्दा

मुंबई समेत कई बड़े शहरों में इस साल शुरुआती महीनों में ही गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. यहां तक कि मौसम विभाग को कई बार हीटवेव की चेतावनी भी जारी करनी पड़ी. ऐसे हालात में रोज ऑफिस जाना कई लोगों के लिए चुनौती बनता जा रहा है. एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि आज के समय में कंपनियों को काम के साथ-साथ कर्मचारियों की सेहत का भी ध्यान रखना होगा. अगर कर्मचारी स्वस्थ रहेंगे, तभी वे बेहतर काम कर पाएंगे. इसलिए जरूरी है कि परिस्थितियों के हिसाब से काम करने के तरीके बदले जाएं.

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