मुंबई वालों को शोर से मिलेगी आजादी; कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पहली बार लगे 'मैजिकल बैरियर, देखें वीडियो

मुंबई में पहली बार कंस्ट्रक्शन साइट पर नॉइज बैरियर लगाए गए हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण कम करने की उम्मीद जगी है. एक्टिविस्ट ने इसे अनिवार्य करने की मांग की, जबकि लगातार शोर से परेशान निवासी इस पहल से राहत की उम्मीद कर रहे हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 26, 2026, 10:22 PM IST
मुंबई जैसे शहर में जहां हर दिन नई इमारतें खड़ी होती हैं, वहां कंस्ट्रक्शन का शोर लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. सुबह से रात तक मशीनों की धमक कई इलाकों में लोगों की नींद और काम दोनों बिगाड़ देती है. लेकिन अब एक छोटा सा बदलाव बड़ी राहत की उम्मीद जगा रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पहली बार एक कंस्ट्रक्शन साइट पर खास ‘नॉइज़ बैरियर’ लगाए गए हैं. दावा है कि ये मैजिकल बैरियर आसपास के इलाकों में शोर को काफी हद तक कम कर सकते हैं. अगर यह प्रयोग सफल रहा, तो मुंबई के लाखों लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है.

पहली बार साइट पर दिखे ‘मैजिकल बैरियर’

मुंबई में लगातार हो रहे री-डेवलपमेंट के बीच एक नई पहल चर्चा में है. इंस्टाग्राम पर वायरल भायानी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में एक कंस्ट्रक्शन साइट को खास नॉइज़ बैरियर से कवर किया गया दिखता है. शहर में सक्रिय परियोजनाओं के बीच यह कदम साउंड पॉल्यूशन कम करने की दिशा में पहला बड़ा प्रयास माना जा रहा है. अब तक आमतौर पर साइट्स को सिर्फ गैल्वनाइज्ड आयरन शीट से ढका जाता था, जो धूल तो रोकती है लेकिन आवाज नहीं. ऐसे में यह नया प्रयोग आसपास रहने वाले लोगों के लिए राहत की उम्मीद बनकर सामने आया है.

एक्टिविस्ट ने बीएमसी से की बड़ी मांग

इस पहल के बाद पर्यावरण कार्यकर्ता डॉ. अविशा कुलकर्णी ने नगर आयुक्त भूषण गगरानी को पत्र लिखकर सभी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर साउंड बैरियर अनिवार्य करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि खासकर पाइल फाउंडेशन ड्रिलिंग वाले प्रोजेक्ट्स में शोर कई गुना बढ़ गया है. मौजूदा व्यवस्था आसपास के इलाकों को पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे पा रही. कुलकर्णी के मुताबिक अगर नॉइज़ बैरियर को नियम बना दिया जाए, तो शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है.

 

लगातार शोर से परेशान हैं निवासी

दक्षिण से उत्तर मुंबई तक लगभग 33.5 किलोमीटर के री-डेवलपमेंट कॉरिडोर में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं. बोरीवली ईस्ट की निवासी आशा गांधी के अनुसार मशीनों की तेज आवाज सुबह जल्दी शुरू होकर कई बार देर रात तक चलती है. इससे वर्क फ्रॉम होम करने वालों, बुजुर्गों और छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है. नींद खराब होना, चिड़चिड़ापन और तनाव आम शिकायत बन चुके हैं. ऐसे में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगर नॉइज़ बैरियर व्यापक स्तर पर लगाए गए, तो उन्हें आखिरकार शोर से कुछ राहत मिल सकेगी.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

mumbaiconstructionnoise pollution

