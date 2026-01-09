विशाल गैंडे से भिड़ गया बेबी हिरण, फिर हुआ कुछ ऐसा… वीडियो देख नहीं होगा आंखों पर यकीन

आए दिन सोशल मीडिया पर वाइल्डलाइफ से जुड़े कई वीडियोज वायरल होते रहते हैं. जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं. वीडियो में कभी शिकार और शिकारी का भिड़त दिखाया जाता है. तो कभी जानवरो की लड़ाई दिख जाती है. जिसे देखकर लोग हंस-हंस के लोटपोट हो जाते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बेबी हिरन खुद से कई गुना बड़े और ताकतवर गैंड से भिड़ते हुए नजर आता है. पहले को लगता है की बेबी हिरन का बचना मुश्किल है, लेकिन फिर जो दिखा उसे देखकर आंखों पर यकीन करना मुश्किल है.

विशालकाय गैंडे से भिड़ गया बेबी हिरण

वीडियो की शुरुआत एक चिड़ियाघर से होती है. जहां एक बहुत बड़ा गैंडा और एक नन्हा सा मंटजैक आमने-सामने खड़े दिखाई देते हैं. मंटजैक दरअसल हिरण की ही एक प्रजाति है, जिसे काकड़ भी कहते हैं. इसकी सबसे खास बात यह है कि यह हिरण कुत्ते की तरह भौंकता है. वीडियो में मंटजैक बार-बार गैंडे को डराने की कोशिश करता नजर आता है. वह छोटे-छोटे कदमों से आगे बढ़ता है और भौंकता है. मजेदार बात यह है कि विशालकाय गैंडा भी उससे डरने का नाटक करता है और पीछे हट जाता है. फिर गैंडा पूरी तरह मस्ती के मूड में दिखता है. वह मंटजैक पर हमला नहीं करता, बल्कि उससे बचते हुए भागने लगता है. यह नजारा इतना प्यारा और मजेदार है कि वीडियो देखकर किसी के भी चेहरे पर मुस्कान आ जाए.

Meanwhile in the ZOO in Polandpic.twitter.com/i9CBvyAHmh — KnightCziw (@KnightCziwi) January 8, 2026

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

वीडियो इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म एक्स पर @KnightCziwi नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. जिसे अब तक 19 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. जबकि 66 हजार से ज्यादा लोग इसे लाइक किए हैं. वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर्स कमेंट करते हुए लिखा, 'भाई क्या भिड़ंत है.' एक अन्य यूजर ने लिखा, किसी यूजर ने लिखा, “ये दोनों बस खेल रहे हैं.” वहीं एक अन्य ने हैरानी जताते हुए कहा, “एक मेल चाइनीज़ मंटजैक में इतनी हिम्मत कहां से आती है? ये तो कुदरत का बुलावा है. किसने सोचा होगा कि इतने छोटे से शरीर में इतना बड़ा योद्धा छिपा हो सकता है?” कई यूजर्स ने इस वीडियो को देखकर यह भी कहा कि हर बड़ा जानवर हमेशा हिंसक नहीं होता. उनका मानना है कि गैंडा यहां आक्रामक नहीं, बल्कि शांत और खेल के मूड में नजर आ रहा है, जो प्रकृति का एक खूबसूरत और दिल छू लेने वाला पहलू दिखाता है.