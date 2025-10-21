पानी के नीचे 'अजूबा'! 500+ आदमकद मूर्तियां, दुनिया के सबसे अनोखे अंडरवॉटर म्यूजियम में कला लेती है पानी में सांस!

मेक्सिको के कैंकुन में स्थित MUSA यानी Museo Subacuático de Arte दुनिया का सबसे बड़ा अंडरवॉटर म्यूजियम है. यहां पानी के नीचे करीब 500 से ज्यादा आदमकद मूर्तियां रखी गई हैं. ये शानदार म्यूजियम न सिर्फ कला प्रेमियों के लिए खास है बल्कि समुद्री जीवन और पर्यावरण के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. बहुत से लोग इसे दूर-दूर से देखने पहुंचते हैं. इन मूर्तियों को देख कर ऐसा लगता है जैसे कि ये समुद्री के नीचे की जीवन की कहानी कहती हैं.

कोरल और समुद्री जीव

MUSA की शुरुआत साल 2009 में हुई थी. इसका मकसद था समुद्री जीवन और कोरल रीफ को बचाना. कान्कुन के रीफ धीरे-धीरे खराब हो रहे थे और इन्हें बचाने के लिए कलाकारों और वैज्ञानिकों ने मिलकर ये म्यूजियम बनाया था. इन मूर्तियों को ऐसे मटेरियल से बनाया गया है जिससे कोरल और समुद्री जीव उन पर आसानी से बढ़ सकें. MUSA में लगी मूर्तियों को ब्रिटिश कलाकार जेसन डिकेयर्स टेलर और साथ ही अन्य कलाकारों ने बनाया है. यहां आप इंसान के जीवन, भावनाओं और संघर्ष को पानी के नीचे देख सकते हैं. कुछ मूर्तियां बैठी हुई हैं, कुछ चलती हुई लगती हैं और कुछ ध्यान की मुद्रा में हैं. जब पानी की लहरें इन मूर्तियों से टकराती हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये जीवित हों और समंदर के साथ सांस ले रही हों. यहां के नजारे लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं.

खास बात

इस म्यूजियम की सबसे खास बात ये है कि इसे देखने के लिए आपको गैलरी में जाने की जरूरत नहीं है. आप डाइविंग, स्नॉर्कलिंग या ग्लास-बॉटम बोट से इसे देख सकते हैं. जब सूरज की किरणें पानी के अंदर गिरती हैं तो मूर्तियां और भी खूबसूरत नजर आती हैं. यहां की कोई मूर्ति इंसानी भावनाओं को दिखाती है तो कोई प्रकृति और समुद्री जीवन के महत्व को समझाती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

क्रिएटिविटी

MUSA सिर्फ कला का म्यूजियम नहीं है बल्कि इंसान और प्रकृति के बीच के रिश्ते की मिसाल की तरह है. ये दिखाता है कि जब इंसान अपनी क्रिएटिविटी को प्रकृति के साथ जोड़ता है तो नतीजा कुछ ऐसा होता है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाता है. इस म्यूजियम शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही समुद्री जीवन को बचाने में भी मदद की है.

अंडरवॉटर दुनिया

MUSA की वजह से बहुत से लोग कान्कुन आते हैं और इस अद्भुत अंडरवॉटर दुनिया का अनुभव करते हैं. पानी में तैरती मूर्तियां, शांत वातावरण और समुद्र के साथ जुड़ने का अनुभव इसे दुनिया का सबसे अनोखा म्यूजियम बनाता है.