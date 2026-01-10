Advertisement
मशरूम वेज है या नॉन-वेज? लोगों के बीच फैली गलतफहमी का वैज्ञानिकों ने किया पर्दाफाश!

मशरूम वेज है या नॉन-वेज? लोगों के बीच फैली गलतफहमी का वैज्ञानिकों ने किया पर्दाफाश!

Mushrooms Vegetarian or non-vegetarian : क्या मशरूम वेज है या नॉन-वेज? यह सवाल अक्सर सोशल मीडिया से लेकर डाइनिंग टेबल तक चर्चा का विषय बन जाता है. खासकर शाकाहारी और वीगन लोगों के बीच मशरूम को लेकर भ्रम की स्थिति रहती है.

Jan 10, 2026
मशरूम वेज है या नॉन-वेज? लोगों के बीच फैली गलतफहमी का वैज्ञानिकों ने किया पर्दाफाश!

सोशल मीडिया पर कभी अंडे को लेकर बहस होती है, तो कभी पनीर पर. तो कभी मशरुम को लेकर. इन दिनों मशरुम को लेकर फिर से सवाल उठ रहा है कि मशरूम वेज है या नॉन-वेज? कुछ लोग इसे बेझिझक खाते हैं, तो कुछ इसे प्लेट से दूर ही रखते हैं. वजह साफ है, मशरूम न तो पौधे जैसा लगता है और न ही जानवर जैसा. दिखता सब्जी की तरह है, स्वाद में मीट जैसा एहसास देता है. ऐसे में कन्फ्यूजन होना लाजमी है. अब वैज्ञानिकों ने इस बहस पर साफ जवाब दे दिया है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि असल में मशरूम क्या है और इसे किस कैटेगरी में रखा जाता है.

 मशरूम वेज या नॉन-वेज? 

मशरूम को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि लोग इसे सब्जी या मांस की कैटेगरी में डालने की कोशिश करते हैं. वैज्ञानिकों के अनुसार, मशरूम न तो पौधा है और न ही जानवर. यह एक अलग ही जैविक वर्ग से आता है, जिसे फंजाई (Fungi) कहा जाता है. इसी कैटेगरी में यीस्ट और मोल्ड भी आते हैं. यानी बायोलॉजिकल नजरिए से मशरूम सब्जी नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि यह नॉन-वेज है. यह दोनों से अलग एक स्वतंत्र श्रेणी का जीव है, जिसे विज्ञान ने अलग पहचान दी है.

 धूप की जरूरत नहीं, सड़ा-गला पदार्थ है भोजन

पौधों को ज़िंदा रहने के लिए धूप चाहिए, क्योंकि वे क्लोरोफिल की मदद से फोटोसिंथेसिस करते हैं. लेकिन मशरूम में क्लोरोफिल नहीं होता. इसलिए इसे धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती. मशरूम मरे हुए जैविक पदार्थों जैसे पत्तियां, लकड़ी या पेड़-पौधों के अवशेषों से पोषण लेता है. यही वजह है कि लोग इसे लेकर भ्रम में पड़ जाते हैं. इसकी ग्रोथ और पोषण लेने का तरीका पौधों से अलग और कुछ हद तक जानवरों जैसा जरूर है, लेकिन इसका सीधा मतलब यह नहीं कि यह नॉन-वेज हो जाता है.

फिर भी क्यों माना जाता है मशरूम को वेज और वेगन

भले ही मशरूम बायोलॉजिकल रूप से अलग कैटेगरी में आता हो, लेकिन खाने के लिहाज से इसे पूरी तरह शाकाहारी और वेगन माना जाता है. इसके उत्पादन में किसी जानवर या पशु उत्पाद का इस्तेमाल नहीं होता. मशरूम में प्रोटीन, विटामिन B, विटामिन D और सेलेनियम जैसे पोषक तत्व भरपूर होते हैं. यही कारण है कि इसे मीट का हेल्दी विकल्प भी कहा जाता है. रसोई में इसका इस्तेमाल सब्जी की तरह ही होता है और शाकाहारी व वेगन लोग इसे बेझिझक अपने भोजन में शामिल करते हैं.

