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पत्थरों से निकलता है संगीत! कर्नाटक के इस मंदिर का रहस्य आज तक नहीं सुलझा पाए वैज्ञानिक

कर्नाटक के हम्पी स्थित विट्ठल मंदिर अपने म्युजिकल खंभों के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है, जहां पत्थरों से संगीत की ध्वनि निकलती है. विजयनगर काल में बने इस मंदिर की कारीगरी आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बनी हुई है और यह कला, विज्ञान व आध्यात्म का अनोखा संगम दिखाता है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 14, 2026, 07:40 PM IST
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पत्थर गाते हैं यहां! 500 साल पुराना मंदिर आज भी बना हुआ है रहस्य
पत्थर गाते हैं यहां! 500 साल पुराना मंदिर आज भी बना हुआ है रहस्य

भारत की प्राचीन वास्तुकला सिर्फ ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि विज्ञान, कला और आध्यात्म का अद्भुत मेल है. इसी का सबसे हैरान करने वाला उदाहरण कर्नाटक के विट्ठल मंदिर में देखने को मिलता है. यहां के पत्थर के खंभों से संगीत की ध्वनि निकलती है. सुनने में यह चमत्कार जैसा लगता है, लेकिन यह पूरी तरह सच है. इस अनोखी खासियत ने दुनियाभर के वैज्ञानिकों को चौंका दिया है. सवाल यही है कि आखिर बिना किसी मशीन या तकनीक के पत्थरों से संगीत कैसे निकल सकता है?

कहां है ये अनोखा मंदिर?

 ये मंदिर कर्नाटक के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है. यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल यह स्थल अपनी अद्भुत कारीगरी और इतिहास के लिए जाना जाता है. दूर-दूर से पर्यटक यहां सिर्फ इन रहस्यमयी खंभों को देखने आते हैं. मंदिर का हर कोना प्राचीन भारत की समृद्ध संस्कृति और तकनीकी समझ का प्रमाण देता है. यहां की संरचना इतनी सटीक है कि आज के आधुनिक इंजीनियर भी इसे देखकर हैरान रह जाते हैं.

कैसे बना यह भव्य मंदिर?

इस मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के दौरान हुआ था. देवराय द्वितीय के समय इसकी नींव रखी गई और बाद में कृष्णदेवराय ने इसे और भव्य रूप दिया. यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार विट्ठल को समर्पित है. मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी इतनी बारीक है कि आज भी जीवंत लगती है. यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि उस समय की कला और विज्ञान का शानदार नमूना है.

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क्या है पत्थर के रथ की खासियत?

मंदिर परिसर में सबसे पहले नजर पड़ती है विशाल पत्थर के रथ पर. यह भारत के सबसे प्रसिद्ध पत्थर के रथों में से एक माना जाता है. देखने में यह एक ही पत्थर से बना लगता है, लेकिन असल में इसे कई ग्रेनाइट पत्थरों को जोड़कर तैयार किया गया है. विजयनगर साम्राज्य के पतन के दौरान इसे नुकसान पहुंचा, लेकिन आज भी इसकी भव्यता बरकरार है. यह रथ उस समय की इंजीनियरिंग और कारीगरी का शानदार उदाहरण है.

कैसे बजते हैं संगीत वाले खंभे?

मंदिर की सबसे बड़ी खासियत इसके 56 म्युजिकल पिलर्स हैं, जिन्हें सारेगामा स्तंभ कहा जाता है. ये खंभे महामंडप में बने हुए हैं. जब इन्हें हल्के से थपथपाया जाता है, तो इनमें से सात सुरों जैसी ध्वनि निकलती है. खास बात यह है कि ये सभी खंभे ठोस ग्रेनाइट के एक ही टुकड़े से बनाए गए हैं. मुख्य स्तंभ के चारों ओर छोटे-छोटे स्तंभ बने हैं, जो अलग-अलग वाद्ययंत्रों जैसी आवाज निकालते हैं. यही रहस्य आज तक वैज्ञानिकों के लिए चुनौती बना हुआ है.

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क्यों नहीं सुलझ पाया इसका रहस्य?

वैज्ञानिक आज भी यह समझ नहीं पाए हैं कि ठोस पत्थर से बिना किसी खोखलेपन के संगीत कैसे निकल सकता है. कहा जाता है कि ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने इस रहस्य को जानने के लिए कुछ खंभों को काटा, लेकिन अंदर कुछ भी खास नहीं मिला. ये खंभे पूरी तरह ठोस थे. आज भी यह मंदिर शोध का विषय बना हुआ है. साथ ही यह एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अनुभव भी देता है, जहां इतिहास, विज्ञान और कला एक साथ जीवंत हो उठते हैं. 

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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