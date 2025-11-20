मुस्लिम आर्टिस्ट ने बनाई PM मोदी की ऐसी 3D पेंटिंग, शीशे में देखने पर नजर आते हैं अमित शाह! Video वायरल

Akbar Momin 3D Painting: एक पल के लिए सोचिए आप किसी एक इंसान की तस्वीर बनाते हैं लेकिन जब आप उसे शीशे के सामने रखते हैं, तो उसमें किसी दूसरे ही व्यक्ति का अक्स दिखाई देता है. क्या यह थोड़ा उलझन भरा या अजीब नहीं लग रहा? शायद विश्वास करना भी मुश्किल हो, पर यह बिल्कुल सच है. एक ऑप्टिकल इल्यूजन कलाकार अपनी ऐसी दिमाग़ घुमा देने वाली कलाकृतियों से इंटरनेट पर छा गया है, जिसे देखकर लोग हैरान और चकित रह जाते हैं.

कौन है यह 'जादुई' कलाकार?

इस कलाकार का नाम है अकबर मोमिन और वह अपनी अविश्वसनीय इल्यूजन पेंटिंग्स को इंस्टाग्राम पर साझा करते हैं. इंस्टाग्राम पर उनका यूजरनेम @akbarmomin3dartist है. जिस वीडियो ने सबसे ज्यादा धूम मचाई, उसमें उनकी भगवान राम की एक पेंटिंग है जो शीशे में देखते ही हनुमान जी की तस्वीर में बदल जाती है. यह ऑप्टिकल इल्यूजन इतना शानदार है कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो गए. यह क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई जो लाखों लोगों तक पहुंची और हर कोई उनका और काम देखने के लिए उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर दौड़ पड़ा.

जब PM मोदी बदल गए अमित शाह में!

उनके एक और वायरल वीडियो में, अकबर मोमिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनाई. जब इसे आईने में देखा गया तो वह अमित शाह की तस्वीर में बदल गई. यह भी उनकी अद्भुत इल्यूजन कला का एक और बेहतरीन उदाहरण है. अकबर मोमिन गुजरात के सिद्धपुर के रहने वाले 69 वर्षीय कलाकार हैं. उनकी सांसें थाम देने वाली ये 3D इल्यूजन पेंटिंग्स पूरे भारत का दिल जीत रही हैं. उन्होंने 45 साल तक मुंबई में अपनी कला को निखारा. इसके बाद वह अपने होमटाउन लौट आए और वहां 3,000 वर्ग फुट का एक स्टूडियो खोला. अब हर वीकेंड कला प्रेमी उनके स्टूडियो में आते हैं.

क्यों खास है उनकी यह कला?

उनका काम भारत की एकता और साझा सांस्कृतिक भावना को खूबसूरती से दर्शाता है. हर एक पेंटिंग में दो हस्तियों को एक ही कलाकृति में चतुराई से मिलाया गया है जो रचनात्मकता, तकनीक और दूरदर्शिता का एक असाधारण प्रदर्शन है. उनकी ज्यादातर वीडियो को लाखों व्यूज, हजारों लाइक्स और ढेर सारे कमेंट्स मिले हैं. इंटरनेट पर लोग उनके इस टैलेंट की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. फिलहाल, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 19,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.