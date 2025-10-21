Advertisement
मुस्लिम लड़के ने पूरे परिवार के सामने किया प्रपोज, लड़की का जवाब सुनकर पूरा खानदान...

Ring Ceremony Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक मुस्लिम लड़का पूरे खानदान के सामने होने वाली वाइफ को प्रपोज करता है. इस दौरान लड़की का जवाब वायरल हो गया. ये वीडियो आपकी सोच को बदल कर रख देगा.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 21, 2025, 12:38 PM IST
Ring Ceremony Viral Video: सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल होते रहते हैं जो चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं या मुस्कुराने को मजबूर कर देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें एक मुस्लिम लड़का अपनी होने वाली वाइफ को पूरे खानदान के सामने प्रपोज कर देता है. ऐसे में जब लड़का पूछता है, "क्या आप मुझसे शादी करोगी?" इस पर लड़की जो जवाब देती है उसे सुनकर वहां बैठा हर शख्स ठहाके मारकर हंसने लगता है.

कैसे प्रपोज करता है लड़का?
यूं तो शादी से पहले प्रपोज करना विदेशी कल्चर है, लेकिन भारत में भी खूब अपनाया जा रहा है. ऐसे में लोग अपने होने वाले पार्टनर को कहीं दूर जैसे पहाड़, समुद्र किनारे या मॉल में ले जाकर अपने प्यार का इजहार करते हैं और इस मोमेंट को बेस्ट मेमोरी बनाने के लिए कैमरे में रिकॉर्ड भी करते हैं. सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक मुस्लिम लड़का अपनी होने वाली वाइफ को प्रपोज करने के लिए किसी पहाड़ या समुद्र किनारे नहीं लेकर जाता है, बल्कि पूरे परिवार के बीच बैठकर अपने प्यार का इजहार करता है. वीडियो में दिखता है कि लड़का पूछता है, "क्या आप मुझसे शादी करोगी?" इसपर लड़की कहती है, "हां कर लेंगे". जैसे ही लड़की का ये जवाब आता है, वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं. इसके बाद लड़का लड़की को अंगूठी पहना देता है. परिवार के सामने अपने पार्टनर को प्रपोज करना, ये अनुभव काफी खास होता है. 
समाज की धारणा को बदला
समाज में ऐसी धारणा है कि मुस्लिम फैमिली में इतना खुलापन नहीं होता है. शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को प्रपोज नहीं करते हैं. मगर इस कपल ने लोगों की सोच को तोड़ते हुए बहुत ही प्यारा संदेश दिया कि धर्म चाहे कोई भी हो, अगर प्रेम में परिवार साथ हो तो लाइफ और भी खूबसूरत हो जाती है.

किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @khan.isa नाम के वेरिफाइड हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 3.9 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसके अलावा वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट सेक्शन में तरह तरह की बातें कर रहे हैं. एक यूजर ने वीडियो देखने के बाद लिखा, "बेस्ट एडिटर के साथ शादी हो रही है." दूसरे यूजर ने लिखा, "शादी भाई की हो रही है और खुश मैं हो रहा हूं."
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

