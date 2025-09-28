Advertisement
trendingNow12940560
Hindi Newsजरा हटके

नफरतियों के मुंह पर तमाचा है ये वीडियो, सोशल मीडिया पर वायरल हुई भाईचारे की मिसाल

Viral Video: सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल होते रहते हैं जो भाईचारे को बढ़ावा देते हैं और समाज में सद्भाव बनाए रखने में मदद करते हैं. हिन्दू-मुस्लिम भाईचारे का ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपका मन खुश हो जाएगा.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 28, 2025, 11:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नफरतियों के मुंह पर तमाचा है ये वीडियो, सोशल मीडिया पर वायरल हुई भाईचारे की मिसाल

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो नफरत फैलाने वालों के मुंह पर तमाचा है. वीडियो में एक हिन्दू की जब तबीयत खराब होती है तो एक मुस्लिम अपनी स्कूटी पर उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है. इस तरह के वीडियो समाज में भाईचारे को बढ़ावा देने और सद्भाव को बनाए रखने का काम करते हैं.

स्कूटी वाले से क्या मदद मांगता है ये शख्स?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि सड़क के किनारे एक हिन्दू शख्स है. जिसने भगवा रंग का कुर्ता पहना है और भगवा रंग का गमछा सिर पर बांध रखा है. वीडियो में दिखाया जाता है कि उस शख्स की तबीयत खराब हो जाती है और वो आने-जाने वाले लोगों से मदद मांग रहा है. इस दौरान वो एक स्कूटी सवार को रोकता है. जोकि एक मुस्लिम शख्स होता है. ये शख्स स्कूटी सवार से कहता है कि मेरी तबीयत खराब है मुझे डॉक्टर के पास ले चलो. इतना कहते ही वो शख्स इस व्यक्ति को तुरंत अपनी स्कूटी पर बैठने के लिए कहता है और डॉक्टर के पास ले जाने के लिए निकल जाता है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़ें: पाकिस्तान में ऐसे मनाया जा रहा नवरात्रि का त्योहार, वीडियो देखकर नहीं होगा यकीन

 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by PM (@pm2vlogs)

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @pm2vlogs नाम के पेज से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 2 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसके अलावा वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख रहे हैं. वीडियो अपलोड किए जाने वाले हैंडल से कमेंट किया गया, "मैं 3 साल से हिन्दू-मुस्लिम का प्यार दिखा रहा हूं. क्या देश को ज़रुरत है मोहब्बत दिखाने की या अब बंद कर दूं." इसके अलावा कई यूजर्स ने अच्छे-अच्छे कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "अपनी-अपनी सोच का फर्क है, जाति और मजहब अब कोई नहीं देखता है."
यह भी पढ़ें: 'बरसाने की छोरी' पर इस बच्ची ने जीत लिया सबका दिल, लोग बोले- हो गए राधा रानी के दर्शन

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Hindu Muslimviraltrending

Trending news

TMC सांसद काकोली घोष ने सोशल मीडिया पर कर दिया ऐसा पोस्ट, तमतमाईं ममता तो...
west bengal news in hindi
TMC सांसद काकोली घोष ने सोशल मीडिया पर कर दिया ऐसा पोस्ट, तमतमाईं ममता तो...
'ये आखिरी लड़ाई है..', जब कोलकाता में थे शाह तो राजस्थान में क्या कर रहे थे BJP नेता
Bengal Elections 2026
'ये आखिरी लड़ाई है..', जब कोलकाता में थे शाह तो राजस्थान में क्या कर रहे थे BJP नेता
भारत का वह गांव, जहां लड़की का पहला पीरियड आने पर पेड़ से करवा दी जाती है शादी
India Interesting Facts
भारत का वह गांव, जहां लड़की का पहला पीरियड आने पर पेड़ से करवा दी जाती है शादी
तारीख पर तारीख...लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? कौन है असली खलनायक
Supreme Court News
तारीख पर तारीख...लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? कौन है असली खलनायक
धूप तो कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट, पहले वर्किंग डे पर कैसा रहेगा मौसम? जानें अपडेट
weather update
धूप तो कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट, पहले वर्किंग डे पर कैसा रहेगा मौसम? जानें अपडेट
विजय की पार्टी वालों ने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा...भगदड़ में 5 एंबुलेंस पर किए हमले
Karur Stampede
विजय की पार्टी वालों ने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा...भगदड़ में 5 एंबुलेंस पर किए हमले
'...तब तक नक्सलवाद का नहीं होगा THE END, हथियार उठाने वालों को खत्म करना काफी नहीं'
amit shah
'...तब तक नक्सलवाद का नहीं होगा THE END, हथियार उठाने वालों को खत्म करना काफी नहीं'
सफेद कपड़ों का ड्रेस कोड, गरबा की एंट्री फीस जानकर लोगों को लगा करंट, देखिए VIDEO
Garba
सफेद कपड़ों का ड्रेस कोड, गरबा की एंट्री फीस जानकर लोगों को लगा करंट, देखिए VIDEO
2 साल के धुरु की क्या गलती थी? विजय की रैली में मासूम चढ़ा भगदड़ की भेंट
Tamil Nadu Stampede
2 साल के धुरु की क्या गलती थी? विजय की रैली में मासूम चढ़ा भगदड़ की भेंट
लद्दाख वालों ने हक मांगा तो BJP...युवाओं की मौत पर बोले राहुल, वांगचुक पर क्या कहा?
Rahul Gandhi
लद्दाख वालों ने हक मांगा तो BJP...युवाओं की मौत पर बोले राहुल, वांगचुक पर क्या कहा?
;