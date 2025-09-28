नफरतियों के मुंह पर तमाचा है ये वीडियो, सोशल मीडिया पर वायरल हुई भाईचारे की मिसाल

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो नफरत फैलाने वालों के मुंह पर तमाचा है. वीडियो में एक हिन्दू की जब तबीयत खराब होती है तो एक मुस्लिम अपनी स्कूटी पर उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है. इस तरह के वीडियो समाज में भाईचारे को बढ़ावा देने और सद्भाव को बनाए रखने का काम करते हैं.

स्कूटी वाले से क्या मदद मांगता है ये शख्स?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि सड़क के किनारे एक हिन्दू शख्स है. जिसने भगवा रंग का कुर्ता पहना है और भगवा रंग का गमछा सिर पर बांध रखा है. वीडियो में दिखाया जाता है कि उस शख्स की तबीयत खराब हो जाती है और वो आने-जाने वाले लोगों से मदद मांग रहा है. इस दौरान वो एक स्कूटी सवार को रोकता है. जोकि एक मुस्लिम शख्स होता है. ये शख्स स्कूटी सवार से कहता है कि मेरी तबीयत खराब है मुझे डॉक्टर के पास ले चलो. इतना कहते ही वो शख्स इस व्यक्ति को तुरंत अपनी स्कूटी पर बैठने के लिए कहता है और डॉक्टर के पास ले जाने के लिए निकल जाता है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान में ऐसे मनाया जा रहा नवरात्रि का त्योहार, वीडियो देखकर नहीं होगा यकीन

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @pm2vlogs नाम के पेज से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 2 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसके अलावा वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख रहे हैं. वीडियो अपलोड किए जाने वाले हैंडल से कमेंट किया गया, "मैं 3 साल से हिन्दू-मुस्लिम का प्यार दिखा रहा हूं. क्या देश को ज़रुरत है मोहब्बत दिखाने की या अब बंद कर दूं." इसके अलावा कई यूजर्स ने अच्छे-अच्छे कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "अपनी-अपनी सोच का फर्क है, जाति और मजहब अब कोई नहीं देखता है."

यह भी पढ़ें: 'बरसाने की छोरी' पर इस बच्ची ने जीत लिया सबका दिल, लोग बोले- हो गए राधा रानी के दर्शन

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.