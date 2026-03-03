रमजान के बीच मुस्लिम भाई ने सुनी प्रेमानंद जी की बातें, किसी ने चुपके से रिकॉर्ड करके Video कर दिया वायरल

Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेरमजान के बीच मुस्लिम भाई ने सुनी प्रेमानंद जी की बातें, किसी ने चुपके से रिकॉर्ड करके Video कर दिया वायरल

रमजान के दौरान एक मुस्लिम शख्स को बस में बैठकर प्रेमानंद जी महाराज का प्रवचन सुनते हुए वीडियो वायरल हो गया. सोशल मीडिया पर लोगों ने इंसानियत और आपसी सम्मान की मिसाल बताते हुए जमकर प्रतिक्रिया दी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 03, 2026, 07:33 AM IST
Premanand Ji Maharaj: कहा जाता है कि अच्छी और सच्ची बातें कभी मजहब की दीवारें नहीं देखतीं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक छोटा सा वीडियो इस बात का सबसे बड़ा सबूत बनकर उभरा है. वीडियो में एक मुस्लिम शख्स, बस के शांत माहौल में पूरी श्रद्धा के साथ वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज का प्रवचन सुनता हुआ नजर आ रहा है. रमजान के इस पाक महीने में जब किसी ने चुपके से इस पल को कैमरे में कैद कर इंटरनेट पर डाला, तो मानों नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुल गई. आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या है जिसने हिंदू और मुस्लिम, दोनों समुदायों के लोगों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है? आइए देखते हैं ये वायरल वीडियो और जानते हैं इस पर लोगों का क्या कहना है.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक मुस्लिम शख्स काले रंग की टोपी पहनकर बस में बैठा नजर आ रहा है. वह अपने मोबाइल पर प्रेमानंद जी महाराज का प्रवचन बेहद ध्यान से सुन रहा है. बस में पीछे बैठे किसी यात्री ने इस पल को चुपके से रिकॉर्ड कर लिया और इंटरनेट पर डाल दिया. देखते ही देखते यह वीडियो हजारों लोगों तक पहुंच गया.

यह भी पढ़ें: 2000 साल पुरानी ममी का हुआ CT Scan, रिपोर्ट देख डॉक्टर भी रह गए दंग! बोले- इन्हें भी थी इंसानों वाली...

वीडियो किसने शेयर किया?

इंस्टाग्राम पर adultsociety नाम के पेज ने इस क्लिप को पोस्ट किया. कैप्शन में लिखा गया कि एक शांत रात की बस में बैठा यह शख्स दिखाता है कि आस्था के रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन शांति और सच्चाई की तलाश एक जैसी होती है. कैप्शन में इंसानियत, सम्मान और आध्यात्मिकता को धर्म से ऊपर बताया गया. इसी संदेश ने लोगों का ध्यान खींच लिया.

 

 

लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही?

वीडियो पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. कई मुस्लिम यूजर्स ने खुलकर अपनी राय दी. एक ने लिखा कि प्रेमानंद जी महाराज हिंदू हैं, लेकिन अंधभक्ति नहीं सिखाते. दूसरे ने लिखा कि जैसे हिंदू लोग कलाम जी से प्यार करते हैं, वैसे ही अच्छे विचार सबको जोड़ते हैं. कुछ लोगों ने इसे धार्मिक सौहार्द की खूबसूरत मिसाल बताया. कई यूजर्स ने कमेंट में यह भी लिखा कि वे सिर्फ प्रेमानंद जी महाराज ही नहीं, बल्कि गौर गोपाल दास और सद्गुरु को भी सुनते हैं. उनका कहना था कि जो भी सच्ची और अच्छी बातें करता है, उसे सुना जाना चाहिए. धर्म अलग हो सकता है, लेकिन ज्ञान सबके लिए होता है.

यह भी पढ़ें: लंदन-पेरिस भी फेल! मुंबई मेट्रो में सफर कर बिजनेसमैन हर्ष गोयनका हुए गदगद, बोले- ये दुनिया में सबसे बेस्ट है...

रमजान के महीने में सामने आया यह वीडियो कई लोगों के लिए उम्मीद की तरह है. इसमें कोई बहस या विवाद नहीं, बल्कि शांति से ज्ञान सुनने का दृश्य है. लोगों ने लिखा कि धर्म कोई भी हो, इंसानियत सबसे बड़ी होती है. कई यूजर्स ने कहा कि यह देखकर उन्हें सुकून और खुशी मिली.

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक

premanand ji maharajMuslimRamadanPravachan

