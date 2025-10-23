Advertisement
trendingNow12972234
Hindi Newsजरा हटके

मुस्लिम शख्स पहुंचा गुरुद्वारे में तो ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया हो गई भावुक? खुद ही देख लें Video

Muslim Man In Gurudwara: कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक मुस्लिम व्यक्ति ने जब गुरुद्वारा साहिब गुरु नानक दरबार में लंगर में हिस्सा लिया, तो उनकी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. जानिए कैसे इस लंगर ने भाईचारे, एकता और इंसानियत की नई मिसाल पेश की.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 23, 2025, 12:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मुस्लिम शख्स पहुंचा गुरुद्वारे में तो ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया हो गई भावुक? खुद ही देख लें Video

Muslim In Gurdwara: कनाडा के मॉन्ट्रियल स्थित गुरुद्वारा साहिब गुरु नानक दरबार में एक मुस्लिम व्यक्ति का वीडियो वायरल हो गया है. इस वीडियो में वह शख्स बता रहा है कि कैसे उसे गुरुद्वारे में खुले दिल से स्वागत किया गया और उसे लंगर में मनचाहा खाना परोसा गया. उसने सिख समुदाय की मेहमाननवाजी और इंसानियत की तारीफ करते हुए कहा, “यही तो सिख धर्म की खूबसूरती है.”

यह भी पढ़ें: नो गर्लफ्रेंड, नो खर्चा, सिर्फ पैसा ही पैसा... शख्स ने दिखाया नोटों से ठसाठस भरा वॉलेट, लोगों ने यूं लिए मजे

लंगर में क्या है ऐसा जो दुनिया को जोड़ता है?

Add Zee News as a Preferred Source

उस शख्स ने कहा कि सिख धर्म की सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका धर्म या जाति कुछ भी हो, गुरुद्वारे में आकर खाना खा सकता है. लंगर सिर्फ एक भोजन नहीं, बल्कि समानता और प्रेम का प्रतीक है जो यह दिखाता है कि इंसानियत हर धर्म से ऊपर है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को हज़ारों लोगों ने सराहा. कई यूजर्स ने लिखा, “पंजाबी का दिल बहुत बड़ा होता है” तो किसी ने कहा, “भाईचारा ही सबसे बड़ी बात है.” हालांकि, कुछ लोगों ने यह भी आपत्ति जताई कि व्यक्ति ने गुरुद्वारे में शॉर्ट्स पहन रखे थे, जो धार्मिक शिष्टाचार के खिलाफ है.

 

 

यह भी पढ़ें: आठ साल की बच्ची ने आखिर लेटर में ऐसा क्या लिखा? खुद भगवान ने भेजा उसके लिए 'खास तोहफा'!

क्या इरादे ने कपड़ों से ज्यादा असर डाला?

कई लोगों ने उस मुस्लिम शख्स का बचाव करते हुए कहा कि उसका मकसद नेक था और उसने सिर्फ प्यार और सम्मान का संदेश दिया. उन्होंने लिखा कि कपड़े नहीं, नीयत देखी जानी चाहिए क्योंकि उसका वीडियो सिख धर्म की उदारता और अपनापन दिखाता है. एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें यूके की सड़क पर ट्रैफिक में फंसी एक एम्बुलेंस के अंदर लंगर की थालियां रखी दिखीं. कैमरे के पीछे से पंजाबी में आवाज आई, “सिर्फ पंजाबी ही नहीं, अब तो विदेशी भी लंगर की प्लेटें ले जा रहे हैं.” यह वीडियो दिखाता है कि सिखों की सेवा भावना अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

MuslimGurudwara

Trending news

तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे... महागठबंधन की तरफ से गहलोत ने कर दिया ऐलान
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे... महागठबंधन की तरफ से गहलोत ने कर दिया ऐलान
रेल हादसे में पति खोया, 21 साल बाद मुआवजे का फैसला आया तो लापता मिली फिर क्या हुआ
Supreme Court News
रेल हादसे में पति खोया, 21 साल बाद मुआवजे का फैसला आया तो लापता मिली फिर क्या हुआ
या अल्‍लाह ये क्या हो गया! आंखों के सामने जिंदगी भर की कमाई, दस्तावेज सब जलकर खाक
habba kadal
या अल्‍लाह ये क्या हो गया! आंखों के सामने जिंदगी भर की कमाई, दस्तावेज सब जलकर खाक
बचके रहना... आसियान समिट में नहीं जाएंगे PM, कांग्रेस का कटाक्ष- किससे काट रहे कन्नी
ASEAN summit
बचके रहना... आसियान समिट में नहीं जाएंगे PM, कांग्रेस का कटाक्ष- किससे काट रहे कन्नी
राष्ट्रपति मुर्मू भगवान के दर्शन करने सिर पर सफेद गठरी लेकर क्यों गईं? उसमें क्या था
President of India
राष्ट्रपति मुर्मू भगवान के दर्शन करने सिर पर सफेद गठरी लेकर क्यों गईं? उसमें क्या था
कश्मीर में आगा Vs आगा Vs आगा की दिलचस्प फाइट, शिया बहुल इलाके में BJP ने खेला दांव
jammu kashmir news
कश्मीर में आगा Vs आगा Vs आगा की दिलचस्प फाइट, शिया बहुल इलाके में BJP ने खेला दांव
'सियासी जीवन के अंतिम चरण में पिता', कर्नाटक CM के बेटे के बयान से सियाची भूचाल
Siddaramaiah
'सियासी जीवन के अंतिम चरण में पिता', कर्नाटक CM के बेटे के बयान से सियाची भूचाल
जिन 8 भारतीयों को समुंदर से उठा ले गई बांग्लादेशी नौसेना, कौन हैं वो लोग?
fishermen
जिन 8 भारतीयों को समुंदर से उठा ले गई बांग्लादेशी नौसेना, कौन हैं वो लोग?
मलेशिया नहीं जाएंगे PM Modi...अब वर्चुअली होंगे शामिल, ट्रंप ने फिर किया झूठा दावा
ASEAN Conference
मलेशिया नहीं जाएंगे PM Modi...अब वर्चुअली होंगे शामिल, ट्रंप ने फिर किया झूठा दावा
शेर का बेटा कौन? बिहार की राजनीति में चिराग पासवान के कलावे पर किसने जताई आपत्ति
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
शेर का बेटा कौन? बिहार की राजनीति में चिराग पासवान के कलावे पर किसने जताई आपत्ति