मुस्लिम शख्स पहुंचा गुरुद्वारे में तो ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया हो गई भावुक? खुद ही देख लें Video

Muslim In Gurdwara: कनाडा के मॉन्ट्रियल स्थित गुरुद्वारा साहिब गुरु नानक दरबार में एक मुस्लिम व्यक्ति का वीडियो वायरल हो गया है. इस वीडियो में वह शख्स बता रहा है कि कैसे उसे गुरुद्वारे में खुले दिल से स्वागत किया गया और उसे लंगर में मनचाहा खाना परोसा गया. उसने सिख समुदाय की मेहमाननवाजी और इंसानियत की तारीफ करते हुए कहा, “यही तो सिख धर्म की खूबसूरती है.”

लंगर में क्या है ऐसा जो दुनिया को जोड़ता है?

उस शख्स ने कहा कि सिख धर्म की सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका धर्म या जाति कुछ भी हो, गुरुद्वारे में आकर खाना खा सकता है. लंगर सिर्फ एक भोजन नहीं, बल्कि समानता और प्रेम का प्रतीक है जो यह दिखाता है कि इंसानियत हर धर्म से ऊपर है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को हज़ारों लोगों ने सराहा. कई यूजर्स ने लिखा, “पंजाबी का दिल बहुत बड़ा होता है” तो किसी ने कहा, “भाईचारा ही सबसे बड़ी बात है.” हालांकि, कुछ लोगों ने यह भी आपत्ति जताई कि व्यक्ति ने गुरुद्वारे में शॉर्ट्स पहन रखे थे, जो धार्मिक शिष्टाचार के खिलाफ है.

क्या इरादे ने कपड़ों से ज्यादा असर डाला?

कई लोगों ने उस मुस्लिम शख्स का बचाव करते हुए कहा कि उसका मकसद नेक था और उसने सिर्फ प्यार और सम्मान का संदेश दिया. उन्होंने लिखा कि कपड़े नहीं, नीयत देखी जानी चाहिए क्योंकि उसका वीडियो सिख धर्म की उदारता और अपनापन दिखाता है. एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें यूके की सड़क पर ट्रैफिक में फंसी एक एम्बुलेंस के अंदर लंगर की थालियां रखी दिखीं. कैमरे के पीछे से पंजाबी में आवाज आई, “सिर्फ पंजाबी ही नहीं, अब तो विदेशी भी लंगर की प्लेटें ले जा रहे हैं.” यह वीडियो दिखाता है कि सिखों की सेवा भावना अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है.