Advertisement
trendingNow12984970
Hindi Newsजरा हटके

'मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे': मुस्लिम शख्स के इस बयान ने सोशल मीडिया पर मचा बवाल, देखें वीडियो

Viral Video: जैहक तनवीर नाम के मुस्लिम युवक का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे. इस बयान ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. कुछ लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ नाराजगी जता रहे हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Nov 02, 2025, 01:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे': मुस्लिम शख्स के इस बयान ने सोशल मीडिया पर मचा बवाल, देखें वीडियो

Viral Video: भारत में हिंदू-मुस्लिम मुद्दा कोई नया नहीं है. समय-समय पर धर्म और पहचान को लेकर बहसें उठती रहती हैं. कभी किसी बयान से तो कभी किसी घटना से यह चर्चा फिर ताजा हो जाती है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जैहक तनवीर नाम के एक मुस्लिम युवक ने ऐसा बयान दे दिया है, जिसने हर तरफ हलचल मचा दी है. वीडियो में तनवीर मुसलमानों के पूर्वजों को लेकर एक बड़ी और विवादित बात कहते नजर आ रहे हैं. उनका कहना है कि मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे, और इस सच्चाई को मानने में किसी को हिचकिचाना नहीं चाहिए. यह वीडियो खुद तनवीर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट @zahacktanvir पर शेयर किया है. उनके बायो में वे खुद को ‘इंडियन राइटर’ बताते हैं.

 क्या कहा जैहक तनवीर ने अपने वायरल वीडियो में

अपने वीडियो में जैहक तनवीर शांत लहजे में कहते हैं, “हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों से अक्सर पूछा जाता है कि क्या आपके पूर्वज हिंदू थे? हम इस बात को मानने से इनकार करते हैं, जबकि यह सच्चाई है.” उन्होंने कहा कि इतिहास में जितने भी लोगों ने इस्लाम धर्म अपनाया, वे पहले हिंदू ही थे. तनवीर ने यहां तक कहा कि हजरत अली जब छह साल के थे, तब उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, यानी वह भी जन्म से मुसलमान नहीं थे. उन्होंने यह भी कहा कि इसमें किसी को शर्मिंदा होने या डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे सच्चाई के रूप में स्वीकार करना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

 दूसरे देशों के उदाहरण भी दिए

तनवीर ने अपने बयान में मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां के मुसलमान भी मानते हैं कि उनके पूर्वज हिंदू थे. उन्होंने आगे कहा कि एक तरफ मुसलमान औरंगज़ेब की तारीफ करते हैं कि उसने हिंदुओं को मंदिर दिए थे, लेकिन जब आज किसी मुस्लिम देश में कोई मंदिर बनाया जाता है, तो वही लोग विरोध जताने लगते हैं. तनवीर ने कहा कि हमें इतिहास की सच्चाई को मानना चाहिए, क्योंकि इससे समाज में सौहार्द और समझ बढ़ती है. उनके अनुसार, धर्म से ऊपर इंसानियत और स्वीकार्यता होनी चाहिए.

 

 सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

तनवीर का यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. अब तक इसे 10 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. एक यूजर ने लिखा, “पहली बार किसी ने सच्चाई बोलने की हिम्मत की है.” दूसरे ने कहा, “धर्म और जात में कुछ नहीं रखा, बस देश के विकास की बात होनी चाहिए.” वहीं कुछ लोगों ने तनवीर को ‘सच्चा इंसान’ कहा, तो कई यूजर्स ने उन्हें ‘धर्म विरोधी’ बताते हुए आलोचना की. एक ने लिखा, “यह सब हिंदू-मुसलमानों में फूट डालने की कोशिश है.” इस बयान ने एक बार फिर धर्म और पहचान की बहस को हवा दे दी है. इस खबर में दी गई जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट पर आधारित है. Zee News Hindi किसी भी प्रकार के दावे की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है

 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Viral Video

Trending news

लाडो लक्ष्मी योजना 96% महिलाओं के साथ धोखा, AAP नेता अनुराग ढांडा ने उठाए सवाल
Lado Lakshmi Yojana
लाडो लक्ष्मी योजना 96% महिलाओं के साथ धोखा, AAP नेता अनुराग ढांडा ने उठाए सवाल
'भारत के खिलाफ आतंकवाद...,' ट्रंप पर भड़के बाबा रामदेव, स्वदेशी अपनाने पर दिया जोर
US Tariff In India
'भारत के खिलाफ आतंकवाद...,' ट्रंप पर भड़के बाबा रामदेव, स्वदेशी अपनाने पर दिया जोर
भगदड़ पर मंदिर बनाने वाले का विवादित बयान, हादसे को बताया 'Act of god'
World News
भगदड़ पर मंदिर बनाने वाले का विवादित बयान, हादसे को बताया 'Act of god'
आज इतिहास रचेगा ISRO: 'बाहुबली' की लॉन्चिंग भारत के लिए क्यों है जरूरी; कैसे रखा गया
ISRO
आज इतिहास रचेगा ISRO: 'बाहुबली' की लॉन्चिंग भारत के लिए क्यों है जरूरी; कैसे रखा गया
चलने लगी हैं ठंडी हवाएं, आंधी-तूफान से बिगड़ेंगे हालात, इन इलाकों में बारिश का अलर्ट
Weather
चलने लगी हैं ठंडी हवाएं, आंधी-तूफान से बिगड़ेंगे हालात, इन इलाकों में बारिश का अलर्ट
60 के हुए शाहरुख खान, बर्थडे विश करने लिए आधी रात से 'मन्नत' के बाहर फैंस का सैलाब
shahrukh khan
60 के हुए शाहरुख खान, बर्थडे विश करने लिए आधी रात से 'मन्नत' के बाहर फैंस का सैलाब
'SIR के डर से मौत' का दावा, गरमाई बंगाल की राजनीति, BJP पर TMC ने लगाया ये आरोप
TMC
'SIR के डर से मौत' का दावा, गरमाई बंगाल की राजनीति, BJP पर TMC ने लगाया ये आरोप
क्या कांग्रेस के लिए पाकिस्तान विजेता है? रेवंत रेड्डी के बयान पर बड़ा सवाल
DNA
क्या कांग्रेस के लिए पाकिस्तान विजेता है? रेवंत रेड्डी के बयान पर बड़ा सवाल
DNA: हिंदुस्तान, तालिबान और शहंशाह, भारत का त्रिशूल कैसे पाकिस्तान के लिए नासूर?
DNA
DNA: हिंदुस्तान, तालिबान और शहंशाह, भारत का त्रिशूल कैसे पाकिस्तान के लिए नासूर?
1 करोड़ की इनकम और स्टेबल करियर भी नहीं आया काम, मिनटों में रिजेक्ट हुआ यूएस वीजा
us
1 करोड़ की इनकम और स्टेबल करियर भी नहीं आया काम, मिनटों में रिजेक्ट हुआ यूएस वीजा