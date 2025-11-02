'मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे': मुस्लिम शख्स के इस बयान ने सोशल मीडिया पर मचा बवाल, देखें वीडियो

Viral Video: भारत में हिंदू-मुस्लिम मुद्दा कोई नया नहीं है. समय-समय पर धर्म और पहचान को लेकर बहसें उठती रहती हैं. कभी किसी बयान से तो कभी किसी घटना से यह चर्चा फिर ताजा हो जाती है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जैहक तनवीर नाम के एक मुस्लिम युवक ने ऐसा बयान दे दिया है, जिसने हर तरफ हलचल मचा दी है. वीडियो में तनवीर मुसलमानों के पूर्वजों को लेकर एक बड़ी और विवादित बात कहते नजर आ रहे हैं. उनका कहना है कि मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे, और इस सच्चाई को मानने में किसी को हिचकिचाना नहीं चाहिए. यह वीडियो खुद तनवीर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट @zahacktanvir पर शेयर किया है. उनके बायो में वे खुद को ‘इंडियन राइटर’ बताते हैं.

क्या कहा जैहक तनवीर ने अपने वायरल वीडियो में

अपने वीडियो में जैहक तनवीर शांत लहजे में कहते हैं, “हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों से अक्सर पूछा जाता है कि क्या आपके पूर्वज हिंदू थे? हम इस बात को मानने से इनकार करते हैं, जबकि यह सच्चाई है.” उन्होंने कहा कि इतिहास में जितने भी लोगों ने इस्लाम धर्म अपनाया, वे पहले हिंदू ही थे. तनवीर ने यहां तक कहा कि हजरत अली जब छह साल के थे, तब उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, यानी वह भी जन्म से मुसलमान नहीं थे. उन्होंने यह भी कहा कि इसमें किसी को शर्मिंदा होने या डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे सच्चाई के रूप में स्वीकार करना चाहिए.

दूसरे देशों के उदाहरण भी दिए

तनवीर ने अपने बयान में मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां के मुसलमान भी मानते हैं कि उनके पूर्वज हिंदू थे. उन्होंने आगे कहा कि एक तरफ मुसलमान औरंगज़ेब की तारीफ करते हैं कि उसने हिंदुओं को मंदिर दिए थे, लेकिन जब आज किसी मुस्लिम देश में कोई मंदिर बनाया जाता है, तो वही लोग विरोध जताने लगते हैं. तनवीर ने कहा कि हमें इतिहास की सच्चाई को मानना चाहिए, क्योंकि इससे समाज में सौहार्द और समझ बढ़ती है. उनके अनुसार, धर्म से ऊपर इंसानियत और स्वीकार्यता होनी चाहिए.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

तनवीर का यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. अब तक इसे 10 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. एक यूजर ने लिखा, “पहली बार किसी ने सच्चाई बोलने की हिम्मत की है.” दूसरे ने कहा, “धर्म और जात में कुछ नहीं रखा, बस देश के विकास की बात होनी चाहिए.” वहीं कुछ लोगों ने तनवीर को ‘सच्चा इंसान’ कहा, तो कई यूजर्स ने उन्हें ‘धर्म विरोधी’ बताते हुए आलोचना की. एक ने लिखा, “यह सब हिंदू-मुसलमानों में फूट डालने की कोशिश है.” इस बयान ने एक बार फिर धर्म और पहचान की बहस को हवा दे दी है. इस खबर में दी गई जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट पर आधारित है. Zee News Hindi किसी भी प्रकार के दावे की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है.