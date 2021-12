New Year से पहले जरूर देख लें ये Video, दिल न खुश हो जाए आपका तो कहना

New Year 2022: नया साल 2022 (New Year 2022) शुरू होने में सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी हैं, लेकिन उससे पहले इंटरनेट पर कुछ ऐसा वीडियो देखने को मिल गया जिसे देखकर आप कहेंगे भई दिल खुश हो गया. जी हां, जैसे चिड़ियों को पिंजरे से, जानवरों को बाड़े से आजाद कर दिया जाये तो वह बेहद खुश होते हैं. न्यू ईयर से ठीक पहले कुछ ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में छोड़े जाने से ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं है. भारतीय वन सेवा अधिकारी परवीन कासवान ने हाल ही में एक ऐसा वीडियो शेयर किया है, जो दिल छू लेने वाला है.

वीडियो में, जंगल में सफाई के बीच वन अधिकारियों के एक समूह को देखा जा सकता है. जैसे ही पिंजरे में बंद ढेर सारे हिरण बाहर निकलते है तो लंबी छलांग लगाते हुए जंगल में चले जाते हैं. हिरण के झुंड को वन विभाग द्वारा 'शिकार आधार वृद्धि कार्यक्रम' के रूप में छोड़ा गया. परवीन कासवान के अनुसार, वीडियो को उन्होंने पिछले साल सुबह 5 बजे उस स्थान पर शूट किया था. हिरणों को किसी संरक्षित इलाके में छोड़ा गया. यह वीडियो उन्होंने खुद बनाया था, जो कि पिछले साल का वीडियो है.

This is how freedom looks like. Last years Deer translocation, part of our prey base augmentation programme. pic.twitter.com/fQ4w8YmrS1

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) December 29, 2021