"मेरा कार्ड में नाम लिखा है जाना पड़ेगा...", मैडम से शादी के लिए ऐसे छुट्टी मांग रहा मासूम छात्र

Viral Video: छोटे बच्चे मासूम होते हैं, उन्हें हरकतें भी मासूमियत से भरी होती हैं. कई बार बच्चे स्कूल से छुट्टी लेने के लिए ऐसी बातें बताते हैं जो आपको हंसने पर मजबूर कर देते हैं. इन दिनों जिस बच्चे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है वो मैडम से छुट्टी लेने के लिए ऐसी बात कहता है कि वीडियो देखकर आप भी मुस्कुरा जाएंगे.
Viral Video: यूं तो क्लासरूम के मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते रहते हैं. कुछ वीडियो में बच्चे मैडम से शिकायत करते नजर आते तो कई बार बच्चे फन एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं. ऐसे में स्कूली बच्चों के मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिलते रहते हैं. इन दिनों जिस बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है वो मैडम से छुट्टी मांग रहा है और छुट्टी किस बात के लिए मांग रहा है उसे जानकर आप लोटपोट हो जाएंगे.
क्या कहता है बच्चा?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक क्यूट सा बच्चा क्लासरूम में मैडम से छुट्टी मांग रहा है. इस दौरान बच्चा शादी में जाने के लिए छुट्टी मांग रहा है. जब मैडम पूछती हैं कि तुम वहां जाकर क्या करोगे? तो वो कहता है, "कार्ड में नाम लिखा है मेरा". इसके बाद मैडम पूछती हैं कि कितनी दिन की छुट्टी चाहिए? तो वो कहता है कि मम्मी से पूछ लो. इसके बाद वो भावुक मन से कहता है, "मैं जा रहा हूं और मेरे मम्मी पापा जा रहे हैं." इसके बाद मैडम कहती हैं कि आप पापा के साथ यहां रुक जाओ और मम्मी को जाने दो. इसके बाद बच्चा कहता है, "मुझे उनकी यानी मम्मी की याद आती है." इस पर मैडम कहती हैं कि मेरे घर चलो. इस पर बच्चा मना कर देता है. ऐसे में मैम समझाने की कोशिश करती हैं कि मैं भी तो मम्मा जैसी हूं. इसके बाद मैडम कहती हैं, "मम्मी को भी रोक लेते हैं क्योंकि पढ़ाई जरूरी है." इसके बाद वो भावुक मन से कहता है, "मैं कैंसिल नहीं कर पाऊंगा ." इसके बाद बच्चा कहता है कि मेरा कार्ड में नाम लिखा है इसलिए जाना पड़ेगा. आखिरकार बच्चा अपनी बात मनवा लेता है, लेकिन शादी में जाने से मना नहीं कर पाता है. बच्चे ने शादी के लिए छुट्टी लेने के लिए सारे तिगड़म लगा लिए. चलिए देखते हैं ये मजेदार वीडियो.
किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @vishakhagautam46 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2.9 मिलियन से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.