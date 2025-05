मेरी बीवी को चुड़ैल ने पकड़ लिया... पत्नी अचानक बोलने लगी तमिल तो पति ने घबराकर किया ऐसा काम

Wife Speaking Tamil: भारत में एक अजीब घटना ने लोगों को हैरान कर दी है. चेन्नई में एक कार क्लीनर ने दावा किया कि उसकी पत्नी जो तमिल नहीं जानती थी वो भूत के प्रभाव में अचानक तमिल बोलने लगी. चेन्नई में रहने वाला एक नेपाली कार क्लीनर अपनी पत्नी की अजीब हालत से परेशान है. उसने बताया कि उसकी पत्नी जो दिल की बीमारी से पीड़ित है, पिछले छह महीनों से अचानक तमिल में धाराप्रवाह बात कर रही है. हैरानी की बात यह है कि न तो उसे तमिल की शिक्षा मिली और न ही वह तमिल बोलने वालों के बीच रहती है. यह बात उनके नेपाली समुदाय के लिए भी चौंकाने वाली थी.

मेरी पत्नी तमिल बोलने लगी...

क्लीनर ने अपने मालिक को बताया कि उसे एक महीने की छुट्टी चाहिए. जब मालिक ने मदद की पेशकश की तो उसने पूरी कहानी बताई. उसने कहा कि उसकी पत्नी में कोई भूत-प्रेत घुस गया है. मालिक ने यह कहानी एक्स (पहले ट्विटर) पर शेयर की, जिसके बाद यह वायरल हो गई. क्लीनर ने पहले सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों से संपर्क किया, लेकिन उन्हें कोई मेडिकल जवाब नहीं मिला. फिर उसने पास की मस्जिद में मदद मांगी, जहां दो महीने तक रस्में की गईं. कोई फायदा न होने पर मौलवी ने सलाह दी कि वह अपनी पत्नी को नेपाल वापस ले जाए. अब वह नेपाल लौट रहा है, क्योंकि सभी कोशिशें नाकाम रहीं.

नारायणन हरिहरन ने ट्वीट करते हुए लिखा, "दोस्तों, अभी कुछ डरावना हुआ है. मेरा नियमित कार क्लीनर एक महीने की छुट्टी पर जा रहा है. उसने कहा कि कोई इमरजेंसी है और उसे नेपाल वापस जाना है. मैंने यात्रा के लिए कुछ पैसे देने की पेशकश की, लेकिन उसने जो कहा उससे मुझे सिहरन हो गई. उसने कहा- “मेरी पत्नी को चुड़ैल ने पकड़ लिया है.” मुझे पता था कि उसकी पत्नी बीमार है, उसके दिल में छेद है. लेकिन उसका मानना ​​है कि यह मेडिकल नहीं है. यह अलौकिक है. पिछले 6 महीनों में, वह धाराप्रवाह तमिल बोलने लगी है. कुछ शब्द नहीं. पूरे वाक्य. लगभग एक देशी वक्ता की तरह. उसने कभी तमिल नहीं सीखी. वे चेन्नई में एक घनिष्ठ नेपाली समूह में रहते हैं, इसलिए बहुत कम संपर्क है. स्वाभाविक रूप से इसे सीखना निश्चित रूप से आसान नहीं है. वह उसे डॉक्टरों (जीएच) के पास ले गया और उन्होंने हार मान ली. फिर वह उसे पास की मस्जिद में ले गया, और पिछले दो महीनों में उन्होंने कुछ रस्में निभाईं. कोई बदलाव नहीं हुआ. वास्तव में, अब वह और भी ज़्यादा तमिल बोलने लगी है. इमाम ने हाल ही में उससे कहा, “उसे वापस घर ले जाओ. अगर वह यहां रही, तो शायद वह बच न पाए.” इसलिए वह जा रहा है और मैं अभी भी जो कुछ सुना है, उसे समझ नहीं पा रहा हूं."

And btw, this guy is super bright. I even got him a second-hand laptop (@_glnarayanan, remember?) last year, considering his intelligence, interest, and grasp for picking new things up, especially tech.

— Narayanan Hariharan (@narayananh) May 5, 2025