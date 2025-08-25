खुदाई में मिले थी ये 720 साल पुरानी भगवान गणेश की प्राचीन मूर्ति, चमत्कारी मंदिर में छिपे हैं कई राज!

Baloba Munja Temple: पुणे का कस्बा पेठ इलाका न सिर्फ अपनी पुरानी गलियों और भीड़भाड़ के लिए जाना जाता है, बल्कि यहां एक ऐसा प्राचीन मंदिर भी है जिसका नाम है बालोबा मुंजा मंदिर. कहा जाता है कि यह मंदिर दूसरी शताब्दी से यहां मौजूद है. इतने लंबे समय से यह स्थल पुणे की ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान का अहम हिस्सा रहा है.

क्या कभी यहां किला भी मौजूद था?

इतिहासकार बताते हैं कि कस्बा पेठ की पहाड़ी कभी एक बड़े किले का हिस्सा हुआ करती थी. इस किले को हिस्सार फोर्ट कहा जाता था, जिसे साल 1306 में बनाया गया था. बाद में यह किला तो नष्ट हो गया, लेकिन दस्तावेजों और नक्शों से यह साबित होता है कि बालोबा मुंजा मंदिर किले के बीचोंबीच स्थित था. इस मंदिर की सबसे दिलचस्प बात यहां रखे गए वीरगलों से जुड़ी है. आमतौर पर वीरगल किसी योद्धा की शहादत को दर्शाते हैं, लेकिन यहां उन पर भगवान गणेश की मूर्ति उकेरी गई है. माना जाता है कि ये वीरगल पास के इलाकों में खुदाई के दौरान मिले थे और बाद में इन्हें इस मंदिर में लाकर स्थापित किया गया.

पीपल के पेड़ और पत्थरों का अनोखा मिलन कैसे हुआ?

मंदिर प्रांगण में लगे इन वीरगलों को एक पीपल के पेड़ के नीचे रखा गया था. समय के साथ पेड़ का तना इतना बड़ा हुआ कि उसने इन पत्थरों को अपने अंदर समा लिया. आज यह दृश्य एक प्राकृतिक संगम जैसा दिखता है, जहां लकड़ी और पत्थर मिलकर एक अद्भुत संरचना बना चुके हैं. यही इस मंदिर की असली पहचान है, जो हर आने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती है.

क्या यह मंदिर पुणे की ऐतिहासिक धरोहर है?

इतिहासकारों के अनुसार, यह मंदिर पुणे की सांस्कृतिक धरोहर है. यह न सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि शहर के अतीत और स्थापत्य कला का जीवंत उदाहरण भी है. यहां हर साल भक्त बड़ी संख्या में दर्शन करने आते हैं और इस अद्भुत दृश्य को निहारते हैं.

इस मंदिर को देखने क्यों जाना चाहिए?

अगर आप पुणे आते हैं तो बालोबा मुंजा मंदिर आपके घूमने वाले लिस्ट में जरूर होना चाहिए. यह मंदिर आपको पुणे के प्राचीन इतिहास से जोड़ देगा और साथ ही आपको यह दिखाएगा कि कैसे प्रकृति और इतिहास का संगम एक अद्भुत चमत्कार रच सकता है.

