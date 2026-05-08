कनाडा में दिखा 'Alien' का जहाज? रात के अंधेरे में चमकी रहस्यमयी रोशनी, सच जानकर माथा पीट लेंगे आप

Mysterious Lights Canada: कनाडा के आसमान में दिखी एक रहस्यमयी रोशनी ने लोगों को हैरान कर दिया. रात के समय अचानक आसमान में एक बड़ी चमकती हुई आकृति दिखाई दी, जिसे देखकर लोग डर भी गए और उत्साहित भी हो उठे. किसी ने इसे UFO बताया, तो किसी ने एलियंस की एंट्री मान लिया. देखते ही देखते इसकी वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं.

यह घटना कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया इलाके की बताई जा रही है. वहां रहने वाले कई लोगों ने रात करीब 10 बजे आसमान में एक अजीब सी सफेद रोशनी देखी. यह रोशनी धीरे-धीरे आगे बढ़ रही थी और उसका आकार किसी बड़े शंकु या बादल जैसा दिखाई दे रहा था.

लोगों ने कहा- ऐसा पहले कभी नहीं देखा

जिन लोगों ने यह नजारा देखा, उनका कहना है कि उन्होंने जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ देखा था. कई लोगों ने तुरंत अपने फोन निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया. कुछ देर में सोशल मीडिया पर तस्वीरों और क्लिप्स की बाढ़ आ गई. वीडियो में साफ दिख रहा था कि आसमान में एक चमकदार रोशनी तैर रही है. कुछ लोगों को लगा कि शायद कोई उल्का पिंड है, जबकि कई लोग इसे एलियंस से जोड़ने लगे. वहां की मीडिया को एक स्थानीय महिला ने बताया कि शुरुआत में उसे लगा कि कोई बड़ी दुर्घटना हुई है या आसमान में कुछ फट गया है. वहीं कुछ लोग डर के कारण घरों से बाहर निकल आए.

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सोशल मीडिया पर शुरू हो गई UFO की चर्चा

घटना के बाद इंटरनेट पर तरह-तरह की बातें शुरू हो गईं. किसी ने लिखा कि यह UFO हो सकता है, तो किसी ने कहा कि धरती पर एलियंस आने वाले हैं. कुछ लोगों ने इसे दुनिया के अंत से भी जोड़ दिया. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने मजेदार मीम्स भी शेयर किए. किसी ने लिखा कि 'एलियन आखिरकार रास्ता पूछते हुए कनाडा पहुंच ही गए', तो किसी ने कहा कि 'अब हॉलीवुड वाली फिल्में सच होती दिख रही हैं.' हालांकि कुछ लोग शुरुआत से ही इसे वैज्ञानिक घटना मान रहे थे. उनका कहना था कि इसके पीछे कोई तकनीकी वजह हो सकती है.

Many people reporting they saw a strange floating light in the Cariboo Chilcotin around 10:15pm May 5, 2026. pic.twitter.com/SkGziKdChW OhCehnehdeh (@OhCehnehdeh) May 6, 2026

फिर सामने आई असली वजह

काफी चर्चा के बाद वैज्ञानिकों और खगोल विशेषज्ञों ने इस रहस्य से पर्दा उठाया. उन्होंने बताया कि यह कोई UFO या एलियन नहीं था. दरअसल, यह रोशनी एक रॉकेट लॉन्च के कारण दिखाई दी थी. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका के कैलिफोर्निया से एक स्पेस रॉकेट लॉन्च किया गया था. जब रॉकेट ऊपरी वायुमंडल में पहुंचा, तब उससे निकलने वाला धुआं और गैस सूरज की रोशनी से चमकने लगे. इसी वजह से आसमान में यह अजीब आकार दिखाई दिया. वैज्ञानिक इसे 'जेलीफिश इफेक्ट' कहते हैं. इसमें रॉकेट से निकला धुआं दूर से किसी चमकती हुई जेलीफिश या शंकु जैसी आकृति जैसा दिखता है. रात के समय यह और ज्यादा रहस्यमयी नजर आता है.

दूर-दूर तक दिखाई दी चमक

बताया जा रहा है कि यह रोशनी कनाडा के कई इलाकों में दिखाई दी. कुछ लोगों ने इसे सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी देखा. आसमान में यह चमक कुछ मिनट तक बनी रही और फिर धीरे-धीरे गायब हो गई. हालांकि अब वैज्ञानिकों ने इसकी वजह साफ कर दी है, लेकिन लोगों की दिलचस्पी अभी भी बनी हुई है. सोशल मीडिया पर वीडियो लगातार शेयर किए जा रहे हैं और लोग इसे देखकर हैरानी जता रहे हैं.

पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं

यह पहली बार नहीं है, जब आसमान में दिखी किसी रोशनी को लेकर लोगों में डर या उत्सुकता फैली हो. इससे पहले भी दुनिया के कई देशों में ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं. कई बार मौसम, बर्फ के कण, सैटेलाइट या रॉकेट लॉन्च की वजह से आसमान में अजीब आकृतियां दिखाई देती हैं. लेकिन जब लोग अचानक रात के अंधेरे में ऐसी चीजें देखते हैं, तो डर और रहस्य दोनों बढ़ जाते हैं. यही वजह है कि कनाडा की यह घटना अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है.

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