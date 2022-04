समुद्र के किनारे बहकर आया रहस्यमयी जीव, देखते ही वैज्ञानिक ने बोला- हे भगवान! ये क्या है; और फिर

Massive 13 Foot Oarfish: समु्द्र में कई ऐसे जीव मौजूद हैं, जिनके बारे में इंसान आज भी अनजान है. जब कभी समुद्र के किनारे बहकर आने वाले जीव लोगों को दिखाई देते हैं तो लोग हैरान रह जाते हैं. कुछ ऐसा ही एक मैक्सिकन समुद्र तट पर देखने को मिला. 13 फुट की एक विशाल ओरफिश (Oarfish) ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया. एक शख्स अपने परिवार के साथ समुद्र के किनारे घूमने गया था, लेकिन उन्हें अचानक ऐसी चीज दिखाई दी जिसपर भरोसा नहीं कर पा रहा था. अमूमन ऐसे जीव समुद्र की गहराई में ही दिखाई देते हैं, लेकिन जब उन्होंने तट पर देखा तो दंग रह गए.

एक अत्यंत दुर्लभ और विशाल सर्प जैसी ओरफिश जो न्यूजीलैंड के समुद्र तट पर बह कर आई. डुनेडिन बीच पर एक समुद्री जीवविज्ञानी द्वारा रहस्यमयी जीव की जांच की गई. जीव को वास्तव में पहली बार एक स्थानीय शख्स आइजैक विलियम्स द्वारा देखा गया था. ओटागो विश्वविद्यालय के डॉ. ब्रिडी एलन ने रहस्यमय खोज की जांच की और पहचान की कि यह एक ओरफिश थी. डॉ. एलन ने कहा, 'यह नहीं बचता, कोई रास्ता नहीं था. मैंने बहुत सारी मरी हुई मछलियों को देखा है. मैंने जाकर देखा, तभी मैंने रहस्यमयी मछली की पहचान की. वे सुपर दुर्लभ हैं.'

A video of the live oarfish found today at Aramoana beach, Dunedin. Isaac Williams pic.twitter.com/7t22e7I2O0

— Bridie Allan (@_seachange) April 25, 2022