नागों का शाप, खजाने का डर! दुनिया के वो 5 रहस्यमय दरवाजे, जिनके पीछे छिपा है प्राचीन ज्ञान या भयंकर तबाही का राज?

Mysterious doors in the world: पूरी दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं, जहां कुछ दरवाजे सदियों से बंद पड़े हैं. ये कोई आम दरवाजे नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे खजाने, प्राचीन ज्ञान या फिर किसी भयानक शाप और तबाही का राज छिपा है. इन दरवाजों को न तो कोई खोल पाया है और न ही कोई खोलने की हिम्मत करता है. आइए जानते हैं दुनिया के 5 सबसे ज्यादा चर्चित और रहस्यमय बंद दरवाजों के बारे में...

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 23, 2025, 10:45 PM IST
Mysterious doors in the world: दुनियाभर में ऐसी कई इमारतें, मंदिर और जगहें हैं जिनके दरवाजे सदियों से बंद हैं. ये सिर्फ लकड़ी या लोहे के दरवाजे नहीं हैं, बल्कि ये अपने पीछे कई अनसुलझे रहस्य, खजाने और यहां तक कि तबाही का डर भी छिपाए हुए हैं. लोगों में हमेशा यह जानने की उत्सुकता रही है कि इन दरवाजों के पीछे क्या है, लेकिन कई बार डर, धार्मिक मान्यताओं या फिर वैज्ञानिक खतरों की वजह से इन्हें खोला नहीं गया है. आइए जानते हैं दुनिया के कुछ ऐसे ही सबसे रहस्यमय दरवाजों के बारे में, जिनके राज आज तक पर्दे के पीछे ही दबे हुए हैं.

पद्मनाभस्वामी मंदिर का गुप्त तहखाना 'वॉल्ट बी' (भारत)
केरल के तिरुवनंतपुरम में मौजूद यह मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है. यहां सात गुप्त तहखाने (वॉल्ट) हैं, जिनमें से छह को खोला जा चुका है. सातवां तहखाना, जिसे वॉल्ट 'बी' कहते हैं, आज तक बंद है. इसके लोहे के दरवाजे पर दो कोबरा बने हुए हैं. मान्यताओं के अनुसार, यह दरवाजा किसी चाबी या ताले से नहीं, बल्कि 'नाग बंधन' नाम की दिव्य शक्ति से बंद है. लोगों का मानना है कि अगर इस दरवाजे को जबरदस्ती खोला गया तो पूरे इलाके में बड़ी तबाही आ सकती है. कुछ भक्तों को इसके पीछे से समुद्र की गर्जना (आवाज) सुनाई देने का भी दावा है.

चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग का मकबरा (चीन)
यह मकबरा चीन की मशहूर टेराकोटा आर्मी के नीचे छिपा हुआ है और चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग का अंतिम विश्राम स्थल है. माना जाता है कि मकबरे के अंदर सम्राट का बेशकीमती खजाना है और लुटेरों से बचाने के लिए अंदर पारे (Mercury) की नदियां बनाई गई हैं. वैज्ञानिक इसे खोलने से डरते हैं, क्योंकि मकबरे को जहरीली गैसों और खतरनाक जालों (Traps) से सुरक्षित किया गया है. अगर इसे खोला गया तो अंदर के ऐतिहासिक खजाने को नुकसान हो सकता है और लोगों की जान को खतरा हो सकता है.

ताजमहल के 22 बंद कमरे (भारत)
प्यार की निशानी ताजमहल की सुंदरता के नीचे भी एक बड़ा राज़ छिपा है. ताजमहल के निचले हिस्से में यमुना नदी की ओर करीब 22 कमरे हैं जिनके दरवाजे ईंटों और चूने से बंद कर दिए गए हैं. इन कमरों के अंदर क्या है, इसे लेकर कई कहानियां हैं. कुछ लोग यहां किसी प्राचीन मंदिर के सबूत होने की बात करते हैं तो कुछ लोग मानते हैं कि यहां कोई गुप्त खजाना या दस्तावेज छिपा है. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) का कहना है कि दरवाजों को नमी और हवा से बचाने के लिए बंद किया गया है, जिससे अंदर की संरचना को कोई नुकसान न पहुंचे.

गीजा के महान स्फिंक्स के नीचे का दरवाजा (मिस्र)
इंसानी सिर और शेर के शरीर वाली यह विशाल मूर्ति (स्फिंक्स) करीब 4,500 साल पुरानी है. कई प्राचीन कहानियों और खोजों में कहा गया है कि स्फिंक्स के नीचे कोई गुप्त कमरा या तहखाना हो सकता है, जहां मिस्र के प्राचीन ज्ञान और रिकॉर्ड छिपे हैं, जिसे 'हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स' भी कहा जाता है. यहां के कई हिस्सों में रिसर्च करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि विशेषज्ञ मानते हैं कि दरवाजों को खोलने या खुदाई करने से इस प्राचीन मूर्ति को नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए यह राज सदियों से दबा हुआ है.

बैनफ स्प्रिंग्स होटल का भूतिया कमरा 873 (कनाडा)
कनाडा के इस आलीशान होटल की आठवीं मंजिल पर एक कमरा था, जिसका दरवाजा अब पूरी तरह से गायब हो चुका है. कहानियों के मुताबिक, इस कमरे में एक भयानक हत्या-आत्महत्या की घटना हुई थी. इसके बाद, जो भी मेहमान इस कमरे में रुका, उसने भयानक चीखें सुनीं और शीशे पर खून के धब्बे देखे, जो लाख कोशिश के बाद भी साफ नहीं होते थे. होटल मैनेजमेंट ने आखिरकार इस डर से कमरा नंबर 873 के दरवाजे को ईंट और सीमेंट से हमेशा के लिए दीवार में बंद कर दिया, जिससे कोई भी उस भयानक कमरे में न जा सके. आज इस जगह पर केवल एक चिकनी दीवार है, जो एक भूतिया राज़ को छिपाए हुए है.

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है.

