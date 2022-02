1200 मीटर नीचे समुद्र की गहराई में मिली रहस्यमयी 'भूतिया शॉर्क', वैज्ञानिकों ने देखा तो रह गए दंग

Viral News: समुद्र एक चमत्कारिक और रहस्यमयी जगह है, जो अनोखे जीवों से भरी हुई है जो दुर्लभ विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं. ऐसा ही एक दुर्लभ बेबी घोस्ट शार्क (Ghost Shark) न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने खोजा है. बीबीसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड के पूर्वी तट से 1.2 किलोमीटर की गहराई (करीब 1200 मीटर नीचे) पर नव-हैटेड घोस्ट शार्क को देखा गया. 'दुर्लभ खोज' गलती से तब हुई जब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वॉटर एंड एटमॉस्फेरिक रिसर्च (NIWA) के शोधकर्ताओं की एक टीम, चैथम राइज़ में पानी के नीचे की आबादी का ट्रॉल सर्वेक्षण कर रही थी.

वैज्ञानिकों का मानना है कि शार्क का बच्चा हाल ही में पैदा हुआ था क्योंकि उसका पेट उस वक्त भी अंडे की जर्दी से भरा हुआ था. एक गहरे पानी का जानवर, घोस्ट शार्क एक कार्टिलाजिनस जीव (Cartilaginous Creature) है. इसे चीमेरा के रूप में भी जाना जाता है, और इन जीवों को देखना अत्यंत दुर्लभ है. इन दुर्लभ जीवों को घोस्ट शार्क कहा जाता है क्योंकि उनके कंकालों की कार्टिलाजिनस नेचर उन्हें एक भयानक, अलौकिक गुण प्रदान करती है.

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वॉटर एंड एटमॉस्फेरिक में एक मत्स्य वैज्ञानिक और टीम के सदस्य ब्रिट फिनुची ने बीबीसी को बताया, 'गहरे पानी की प्रजातियों को आमतौर पर खोजना मुश्किल होता है, और घोस्ट शार्क की तरह वे काफी सूक्ष्म होते हैं, इसलिए वह बेहद कम ही बार देखे जाते हैं.'

By far my favourite find of the trip!

A neonate ghost #shark, recently hatched (evident by its belly full of egg yolk). Found at 1200 m+ depth. pic.twitter.com/4IZKHLFmjI

— Brit Finucci (@BritFinucci) February 8, 2022