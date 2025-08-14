रात के अंधेरे में निकलने वाला रहस्यमयी शिकारी! जिसकी एक किलो मांस की कीमत आपकी महीने की सैलरी से भी ज्यादा
Illegal Wildlife Trade: टाइगर रिजर्व ‘वाल्मीकि’ के घने जंगलों में एक शर्मीला और रहस्यमयी जीव रहता है, जिसका अस्तित्व आज खतरे में है. इस जीव का नाम है पेंगोलिन जिसे ‘स्केली एंटीटर’ भी कहा जाता है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 14, 2025, 06:46 AM IST
Mysterious Hunter: टाइगर रिजर्व ‘वाल्मीकि’ के घने जंगलों में एक शर्मीला और रहस्यमयी जीव रहता है, जिसका अस्तित्व आज खतरे में है. इस जीव का नाम है पेंगोलिन जिसे ‘स्केली एंटीटर’ भी कहा जाता है. दुनिया में सबसे ज्यादा अवैध रूप से बेचे जाने वाले स्तनधारियों में पेंगोलिन का नाम सबसे ऊपर है. चीन में इसका मांस 27,000 से 30,000 रुपये प्रति किलो तक बिकता है, क्योंकि वहां इसे खास डिश और पारंपरिक दवा बनाने में इस्तेमाल किया जाता है.

पेंगोलिन का जंगल में क्या महत्व है?

एक निजी चैनल के रिपोर्ट के मुताबिक, वन्यजीव विशेषज्ञ अभिषेक लगभग 30 साल से पशु संरक्षण पर काम कर रहे हैं. वे बताते हैं कि पेंगोलिन जंगल के इकोसिस्टम के लिए बेहद जरूरी है. यह दीमक और चींटियों की संख्या को नियंत्रित करता है, जिससे पर्यावरण का संतुलन बना रहता है. लेकिन इसकी खासियत ही इसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है. इसके शरीर पर बने केरेटिन के स्केल और मुलायम मांस के कारण यह शिकारियों का मुख्य निशाना है. अभिषेक के अनुसार, “यह धरती पर सबसे ज्यादा शिकार किया जाने वाला जानवर है. दुर्भाग्य से, झूठी मान्यताएं और बिना सबूत वाले दावे इसे विलुप्ति की कगार पर पहुंचा रहे हैं.”

पेंगोलिन को क्यों बनाया जा रहा है निशाना?

चीन समेत एशिया के कई देशों में पेंगोलिन का मांस एक विदेशी और महंगी डिश के तौर पर बेचा जाता है. इसके स्केल और हड्डियों का इस्तेमाल पारंपरिक चीनी दवाओं में कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है. हालांकि, दुनिया भर के वैज्ञानिक इन दावों को गलत और बिना सबूत वाला मानते हैं. फिर भी ये मान्यता इतनी गहरी है कि अवैध शिकार और तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रहे.

पेंगोलिन की प्रजातियां और आकार

दुनिया में पेंगोलिन की आठ अलग-अलग प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनकी लंबाई 45 इंच से लेकर 4.5 फीट तक हो सकती है. भारत में मुख्य रूप से भारतीय पेंगोलिन और चीनी पेंगोलिन मिलते हैं. इन्हें ‘एंटीटर’ यानी चींटी खाने वाला भी कहा जाता है, क्योंकि ये दीमक और चींटियों पर ही निर्भर रहते हैं. वन्यजीव संरक्षणकर्ताओं का कहना है कि अगर अभी ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ये रात में सक्रिय रहने वाले जीव जल्द ही गायब हो जाएंगे. लगातार जंगल कटने और शिकारियों के दबाव ने इन्हें विलुप्ति की कगार पर ला दिया है. बिहार के जंगल इनके लिए आखिरी सुरक्षित ठिकानों में से एक हो सकते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब अवैध शिकार तुरंत रोका जाए.

;