समुद्र किनारे दिखाई दिया रहस्यमयी जीव, कहीं जलपरी तो नहीं? वायरल Video ने दिमाग की नसें कर दी ढीली

Jalpari Ka Video: सोशल मीडिया पर हाल ही में एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसने लोगों की कल्पनाओं को हवा दे दी. वीडियो में समुद्र किनारे एक अजीब प्राणी दिख रहा है, जिसका ऊपरी हिस्सा इंसान जैसा और निचला हिस्सा मछली की तरह दिखाई देता है. यही वजह है कि इसे जलपरी बताया जा रहा है. वीडियो में यह प्राणी चट्टानों पर बैठा नजर आता है और जैसे ही कैमरे की मौजूदगी का एहसास होता है, वह अचानक पानी में कूदकर गायब हो जाता है. इस दृश्य को देखकर लोग दंग रह गए और वीडियो तेजी से वायरल हो गया.

क्या सचमुच दिखाई दी जलपरी?

इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. कुछ लोग इसे जलपरी के अस्तित्व का सबूत मान रहे हैं, तो कुछ इसे बस मजाक या एडिटेड क्लिप बता रहे हैं. रहस्यमय और रोमांचक अंदाज में शूट किए गए इस वीडियो ने दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं ये सच तो नहीं.

लोगों ने क्यों उठाए सवाल?

कई यूजर्स का कहना है कि आज के समय में वीडियो एडिटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जरिए किसी भी दृश्य को असली जैसा बनाया जा सकता है. इसीलिए यह वीडियो पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं लग रहा. वहीं, कुछ लोगों ने इसे बेहद रोचक मानते हुए कहा कि शायद जलपरी जैसी पौराणिक कहानियों के पीछे कोई सच्चाई छिपी हो. अब तक विज्ञान ने जलपरी के अस्तित्व को कभी साबित नहीं किया है. इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि यह वीडियो महज मनोरंजन का साधन है. इस पर यकीन करना वैज्ञानिक दृष्टि से उचित नहीं है.

कहां से आया यह वीडियो?

यह वीडियो beyondtheradar नाम के एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड किया गया था. इसके बाद यह इतनी तेजी से वायरल हुआ कि हर कोई इसे लेकर चर्चा करने लगा. कई लोगों ने मजेदार कमेंट्स किए तो कईयों ने इसे डरावना करार दिया. फिलहाल जी न्यूज इस वीडियो की सत्यता की कोई पुष्टि नहीं हुई है. खबर को केवल इसकी वायरलिटी के आधार पर फैलाया गया है. इस तरह के वीडियो समय-समय पर सामने आते रहते हैं और लोगों की जिज्ञासा बढ़ा देते हैं.