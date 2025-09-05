समुद्र किनारे दिखाई दिया रहस्यमयी जीव, कहीं जलपरी तो नहीं? वायरल Video ने दिमाग की नसें कर दी ढीली
Advertisement
trendingNow12909406
Hindi Newsजरा हटके

समुद्र किनारे दिखाई दिया रहस्यमयी जीव, कहीं जलपरी तो नहीं? वायरल Video ने दिमाग की नसें कर दी ढीली

Mysterious Mermaid: सोशल मीडिया पर हाल ही में एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसने लोगों की कल्पनाओं को हवा दे दी. वीडियो में समुद्र किनारे एक अजीब प्राणी दिख रहा है, जिसका ऊपरी हिस्सा इंसान जैसा और निचला हिस्सा मछली की तरह दिखाई देता है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 05, 2025, 08:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

समुद्र किनारे दिखाई दिया रहस्यमयी जीव, कहीं जलपरी तो नहीं? वायरल Video ने दिमाग की नसें कर दी ढीली

Jalpari Ka Video: सोशल मीडिया पर हाल ही में एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसने लोगों की कल्पनाओं को हवा दे दी. वीडियो में समुद्र किनारे एक अजीब प्राणी दिख रहा है, जिसका ऊपरी हिस्सा इंसान जैसा और निचला हिस्सा मछली की तरह दिखाई देता है. यही वजह है कि इसे जलपरी बताया जा रहा है. वीडियो में यह प्राणी चट्टानों पर बैठा नजर आता है और जैसे ही कैमरे की मौजूदगी का एहसास होता है, वह अचानक पानी में कूदकर गायब हो जाता है. इस दृश्य को देखकर लोग दंग रह गए और वीडियो तेजी से वायरल हो गया.

यह भी पढ़ें: जब सपनों की सरकारी नौकरी भी बन गई बोझ... 29 साल की लड़की ने छोड़ी बैंक जॉब और चुनी मानसिक शांति

क्या सचमुच दिखाई दी जलपरी?

Add Zee News as a Preferred Source

इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. कुछ लोग इसे जलपरी के अस्तित्व का सबूत मान रहे हैं, तो कुछ इसे बस मजाक या एडिटेड क्लिप बता रहे हैं. रहस्यमय और रोमांचक अंदाज में शूट किए गए इस वीडियो ने दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं ये सच तो नहीं.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Darrin (@beyondtheradar)

 

लोगों ने क्यों उठाए सवाल?

कई यूजर्स का कहना है कि आज के समय में वीडियो एडिटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जरिए किसी भी दृश्य को असली जैसा बनाया जा सकता है. इसीलिए यह वीडियो पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं लग रहा. वहीं, कुछ लोगों ने इसे बेहद रोचक मानते हुए कहा कि शायद जलपरी जैसी पौराणिक कहानियों के पीछे कोई सच्चाई छिपी हो. अब तक विज्ञान ने जलपरी के अस्तित्व को कभी साबित नहीं किया है. इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि यह वीडियो महज मनोरंजन का साधन है. इस पर यकीन करना वैज्ञानिक दृष्टि से उचित नहीं है.

यह भी पढ़ें: हमारा हर महीने का खर्च करीब 6 लाख... बेंगलुरु कपल ने गिनवाया तो लोगों ने पूछ लिए ऐसे अटपटे सवाल

कहां से आया यह वीडियो?

यह वीडियो beyondtheradar नाम के एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड किया गया था. इसके बाद यह इतनी तेजी से वायरल हुआ कि हर कोई इसे लेकर चर्चा करने लगा. कई लोगों ने मजेदार कमेंट्स किए तो कईयों ने इसे डरावना करार दिया. फिलहाल जी न्यूज इस वीडियो की सत्यता की कोई पुष्टि नहीं हुई है. खबर को केवल इसकी वायरलिटी के आधार पर फैलाया गया है. इस तरह के वीडियो समय-समय पर सामने आते रहते हैं और लोगों की जिज्ञासा बढ़ा देते हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Viral Videojalpari

Trending news

बंगाल में BJP का 1 भी MLA नहीं बचेगा, ममता बनर्जी के बोल पर बवाल
west bengal assembly news
बंगाल में BJP का 1 भी MLA नहीं बचेगा, ममता बनर्जी के बोल पर बवाल
क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
Maharashtra Deputy CM controversy
क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
Monsoon: 37 साल बाद सबसे ज्‍यादा बारिश, उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड
Monsoon 2025
Monsoon: 37 साल बाद सबसे ज्‍यादा बारिश, उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
PM Narendra Modi
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
Jammu Kashmir Weather Update
पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
'कांग्रेस वाले तो बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लेते थे...', अगर मोदी ने किया होता तो..
PM Modi on GST
'कांग्रेस वाले तो बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लेते थे...', अगर मोदी ने किया होता तो..
छोले-भटूरे से मिठाई तक... क्यों महंगा हो जाएगा स्विगी-जोमैटो से खाना मंगवाना?
GST Council
छोले-भटूरे से मिठाई तक... क्यों महंगा हो जाएगा स्विगी-जोमैटो से खाना मंगवाना?
EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट
karnataka
EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट
'अभी और विनाश होगा..', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द
jammu kashmir news
'अभी और विनाश होगा..', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द
पुलिस ने बनाया था फर्जी एनकाउंटर का प्लान... आप MLA ने किया हमले से इनकार
MLA Harmeet Singh Pathanmajra
पुलिस ने बनाया था फर्जी एनकाउंटर का प्लान... आप MLA ने किया हमले से इनकार
;