द्वितीय विश्व युद्ध में लूटी गई रहस्यमयी पेटिंग 80 साल बाद इस कमरे की दीवार पर लटकी मिली, नाजी संग है पुराना नाता

द्वितीय विश्व युद्ध (World War II) के दौरान एम्सटर्डम से चोरी हुई एक कीमती पेंटिंग अचानक अर्जेंटीना में मिली है. यह पेंटिंग, जिसका नाम 'पोट्रेट ऑफ अ लेडी' है, इटैलियन पेंटर गिउसेप्पे घिसलंदी ने बनाई थी. करीब 80 साल से यह पेंटिंग गायब थी. हाल ही में एक रियल एस्टेट वेबसाइट पर घर बेचने की तस्वीर में इसे देखा गया. तस्वीर में यह पेंटिंग एक सोफे के ऊपर टंगी हुई थी.

यह पेंटिंग किसकी थी?

यह अनमोल कला-कृति कभी मशहूर यहूदी आर्ट कलेक्टर और डीलर जैक गॉडस्टिकर (Jacques Goudstikker) की थी. गॉडस्टिकर न सिर्फ कला-प्रेमी थे, बल्कि उन्होंने कई यहूदी परिवारों को नाजियों से बचाने में मदद की थी. दुर्भाग्य से ब्रिटेन भागने की कोशिश में वह समुद्र में जहाज पर ही चल बसे और इंग्लैंड के फालमाउथ में दफनाए गए.

नाजियों ने कला की चोरी कैसे की?

नाजी कब्जे के दौरान गॉडस्टिकर का विशाल आर्ट कलेक्शन जब्त कर लिया गया. करीब 800 कलाकृतियां हिटलर के सबसे करीबी और वायुसेना प्रमुख हरमन गोरिंग (Hermann Goering) ने कब्जा लीं. 2000 के दशक की शुरुआत में लगभग 200 पेंटिंग्स परिवार को वापस मिल गईं, लेकिन पोट्रेट ऑफ अ लेडी जैसी कई रचनाएं अब तक लापता थीं.

पेंटिंग दोबारा कैसे सामने आई?

नीदरलैंड्स की Cultural Heritage Agency (RCE) ने अर्जेंटीना की एक रियल एस्टेट वेबसाइट पर यह पेंटिंग देखी. उन्होंने तस्वीर को आर्काइव रिकॉर्ड्स से मिलाया और पाया कि रंग और साइज पूरी तरह मैच कर रहे हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि असली पुष्टि पेंटिंग के पीछे लगे लेबल्स और मार्क्स से होगी.

अब पेंटिंग किसके पास है?

यह पेंटिंग अभी फ्रेडरिक काडजियन (Friedrich Kadgien) के परिवार के पास है. काडजियन जो नाजी नेता गोरिंग का फाइनेंशियल एडवाइजर था, यहूदियों से कला और गहने छीनकर युद्ध के लिए पैसा जुटाता था. युद्ध के बाद वह अर्जेंटीना भाग गया और 1979 में वहीं मर गया. अमेरिकी CIA ने उसे सबसे खतरनाक सांप जैसा आदमी बताया था. अब गॉडस्टिकर के उत्तराधिकारी कोर्ट में केस करने की तैयारी कर रहे हैं. उनकी बहू मारेई वॉन साहेर (Marei von Saher), जो 81 साल की हैं, कहती हैं, “मेरी खोज 1990 के दशक में शुरू हुई थी और मैं तब तक हार नहीं मानूंगी जब तक परिवार का हर आर्टवर्क वापस नहीं मिल जाता.”

दिलचस्प बात यह है कि शोधकर्ताओं ने काडजियन की बेटी के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर Abraham Mignon नामक डच आर्टिस्ट की एक और चोरी हुई पेंटिंग भी पहचानी है.