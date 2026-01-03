धरती की वो रहस्यमयी जगह जहां आज भी मुर्दों से बातें करते हैं लोग; विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया ये गुत्थी!

Viral Video: अगर आज कोई आपसे कहे कि वो आत्माओं से बातें करता है, तो शायद आप मुस्कुरा दें या इसे अंधविश्वास मान लें. लेकिन सोचिए, अगर किसी शहर की आधी आबादी यही दावा करे तो? हैरानी होगी ना. दुनिया में एक ऐसा शहर मौजूद है, जहां आत्माओं से बातचीत को आम बात माना जाता है. यहां लोग न सिर्फ परलोक से जुड़ने का दावा करते हैं, बल्कि इसी से उनकी रोज़ी-रोटी भी चलती है. पर्यटक दूर-दूर से यहां आते हैं, कभी सवालों के जवाब ढूंढने, तो कभी बुरी आत्माओं से मुक्ति पाने. आज हम आपको उसी रहस्यमयी शहर की कहानी बताएंगे, जिसे लोग ‘साइकिक कैपिटल’ कहते हैं.

आत्माओं से बात करने वाला अनोखा शहर

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका का कासाडागा टाउन दुनिया के सबसे अजीबोगरीब शहरों में गिना जाता है. इस शहर को ‘साइकिक कैपिटल’ यानी मानसिक शक्तियों की राजधानी कहा जाता है. दावा किया जाता है कि यहां रहने वाले ज्यादातर लोग आध्यात्मिक गुरु या मनोविज्ञान के जानकार हैं, जो मृत लोगों की आत्माओं से संवाद कर सकते हैं. खास बात यह है कि यहां आत्माओं से बात करने को अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक कला और परंपरा माना जाता है. यही वजह है कि यह शहर दुनियाभर में रहस्य और जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है.

1875 में रखी गई थी कासाडागा की नींव

इस रहस्यमयी शहर की स्थापना साल 1875 में न्यूयॉर्क के आध्यात्मिक गुरु जॉर्ज कॉल्बी ने की थी. शुरुआत में यहां बहुत कम लोग रहते थे, लेकिन समय के साथ-साथ दूसरे शहरों से लोग यहां आने लगे. धीरे-धीरे कासाडागा आध्यात्मिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र बन गया. यहां बसने वाले कई लोग खुद को आध्यात्मिक गुरु मानने लगे और आत्माओं से संवाद करने का दावा करने लगे. माना जाता है कि इस शहर की पूरी पहचान ही अध्यात्म और रहस्य से जुड़ी हुई है, जिसने इसे दुनिया में अलग मुकाम दिलाया.

आत्माओं से संवाद और शहर की अर्थव्यवस्था

आज के समय में कासाडागा में दर्जनों आध्यात्मिक गुरु मौजूद हैं. उनका कहना है कि उनके पास ऐसी विशेष शक्तियां हैं, जिनके जरिए वे आत्माओं से संपर्क कर सकते हैं. कुछ टैरो कार्ड्स पढ़ते हैं, तो कुछ हस्तरेखा के जरिए भविष्य और परलोक की बातें बताते हैं. कहा जाता है कि हर साल हजारों लोग यहां बुरी आत्माओं से मुक्ति, भविष्य जानने या अपनों से जुड़ने की चाह में आते हैं. यही वजह है कि आत्मिक उपचार और अध्यात्म इस शहर की अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार बन चुका है.