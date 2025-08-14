जंगल में अचानक दिखा बैंगनी रंग का रहस्यमयी केकड़ा! जिसे देखकर वैज्ञानिक भी रह गए हैरान
जंगल में अचानक दिखा बैंगनी रंग का रहस्यमयी केकड़ा! जिसे देखकर वैज्ञानिक भी रह गए हैरान

Rare Species: थाईलैंड के केंग क्राचन नेशनल पार्क में एक बेहद दुर्लभ और खूबसूरत केकड़ा देखा गया है, जिसका रंग बैंगनी है. अधिकारियों ने इसे प्रकृति का अनमोल तोहफा बताया है. यह प्रजाति इतनी दुर्लभ है कि दुनिया में बहुत कम ही बार दिखाई देती है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 14, 2025, 08:29 AM IST
जंगल में अचानक दिखा बैंगनी रंग का रहस्यमयी केकड़ा! जिसे देखकर वैज्ञानिक भी रह गए हैरान

Purple Crab In Thailand: थाईलैंड के केंग क्राचन नेशनल पार्क में एक बेहद दुर्लभ और खूबसूरत केकड़ा देखा गया है, जिसका रंग बैंगनी है. अधिकारियों ने इसे प्रकृति का अनमोल तोहफा बताया है. यह प्रजाति इतनी दुर्लभ है कि दुनिया में बहुत कम ही बार दिखाई देती है. पार्क विभाग ने इस अनोखे केकड़े की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिन्हें पार्क रेंजर्स ने कैमरे में कैद किया.

यह भी पढ़ें: रात के अंधेरे में निकलने वाला रहस्यमयी शिकारी! जिसकी एक किलो मांस की कीमत आपकी महीने की सैलरी से भी ज्यादा

यह दुर्लभ प्रजाति कौन सी है?

इस केकड़े को किंग क्रैब या सिरिन्धॉर्न क्रैब कहा जाता है, जो एक दुर्लभ वॉटरफॉल केकड़ा प्रजाति है. सफेद और बैंगनी रंग का यह अद्भुत जीव थाईलैंड की राजकुमारी महा चक्री सिरिन्धॉर्न के नाम पर रखा गया है. इसे कभी-कभी प्रिंसेस क्रैब भी कहा जाता है.

इस प्रजाति का मिलना क्यों खास है?

पार्क प्रशासन के मुताबिक, इस केकड़े का दिखना केवल एक दुर्लभ जीव की खोज भर नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि केंग क्राचन नेशनल पार्क का इकोसिस्टम बेहद स्वस्थ है. यह पार्क विश्व धरोहर स्थल है और अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है. इस तरह की संरक्षित प्रजातियों का यहां जीवित रहना बताता है कि जंगल का वातावरण उच्च गुणवत्ता का है.

यह भी पढ़ें: फ्लाइट में अचानक नीले बुरके वाली महिला ने जलाया सिगरेट, फिर जो किया उसे देखकर यात्रियों की उड़ गई नींद

यह केकड़ा किस परिवार से है?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह केकड़ा पांडा क्रैब फैमिली से आता है. इस परिवार के केकड़े आमतौर पर सफेद और काले रंग की धारियों के लिए मशहूर होते हैं, लेकिन बैंगनी रंग की किस्में बेहद दुर्लभ होती हैं. कुछ रिपोर्ट कहती हैं कि इस प्रजाति को पहली बार 1986 में न्गाओ वॉटरफॉल नेशनल पार्क में देखा गया था, जबकि कुछ का मानना है कि यह खोज इससे पहले हुई थी.

बैंगनी रंग का राज क्या है?

वैज्ञानिकों का मानना है कि इस केकड़े का बैंगनी रंग शायद संयोग से विकसित हुआ होगा और इसका कोई खास वैज्ञानिक कारण जरूरी नहीं है. यह रंग सिर्फ पहचान के लिए एक सामान्य दृश्य संकेत हो सकता है. यह बात सेन्केनबर्ग म्यूजियम ऑफ जूलॉजी के विशेषज्ञ हेंड्रिक फ्राइटैग ने एक अध्ययन में बताई थी.

सोशल मीडिया पर मचा हंगामा

थाईलैंड पार्क के फेसबुक पेज पर इन केकड़ों की तस्वीरें शेयर होते ही लोगों में उत्साह फैल गया. कुछ यूजर्स ने इसे अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत कहा, जबकि कई लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा केकड़ा सच में मौजूद है. इस खोज ने न केवल वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा है, बल्कि प्रकृति प्रेमियों के लिए भी यह एक रोमांचक खबर बन गई है.

