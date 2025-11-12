समंदर का सबसे बड़ा शैतानी राज! बिना जख्म के लोगों की मौत, धमाके से पहले शिप के अंदर ऐसा क्या हुआ? जिससे वैज्ञानिक भी हैरान!

SS Ourang Medan Mystery: दुनिया में जहाजों से जुड़े कई रहस्य हैं, जो आज भी विज्ञान के लिए एक चुनौती हैं. ऐसी ही एक अनसुलझी घटना जून 1947 में हुई, जब मलक्का की खाड़ी में व्यापारी जहाजों को एसएस ओरंग मेडान से एक SOS संदेश मिला. संदेश में लिखा था कि जहाज पर सवार सभी क्रू सदस्यों की मौत हो गई है. जब दूसरा जहाज 'द सिल्वर स्टार' वहां पहुंचा, तो उन्होंने देखा कि जहाज पर हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं, जिनकी आंखें खुली थीं और शरीर पर कोई ज़ख्म का निशान नहीं था. यह रहस्यमय मौतें और फिर जहाज का एक धमाके के साथ समुद्र में समा जाना आज भी एक अनसुलझी गुत्थी बनी हुई है.

रहस्यमय SOS संदेश

यह अनोखी और भयावह घटना जून 1947 में मलक्का की खाड़ी के पास हुई थी. उस समय वहां से गुज़र रहे कई व्यापारी जहाजों को एक आपातकालीन SOS संदेश मिला. यह संदेश डच भाषी जहाज 'एसएस ओरंग मेडान' से आया था, जिसमें यह चौंकाने वाली जानकारी दी गई थी कि जहाज पर सवार सभी क्रू सदस्यों की मौत हो गई है. यह संदेश मिलते ही हड़कंप मच गया.

जहाज पर बिखरी लाशें

संदेश को ट्रैक करते हुए, पास में मौजूद एक जहाज 'द सिल्वर स्टार' तेजी से ओरंग मेडान की ओर बढ़ा. जब 'द सिल्वर स्टार' के क्रू सदस्य रहस्यमय जहाज पर पहुंचे, तो वे यह देखकर हैरान रह गए कि जहाज के डेक पर हर तरफ क्रू सदस्यों की लाशें बिखरी पड़ी थीं. सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उनकी आंखें खुली हुई थीं और उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

बिना जख्म के मौत

सबसे बड़ा रहस्य यह था कि जहाज पर जिनकी मौत हुई थी, उनके शरीर पर किसी भी तरह के ज़ख्म (चोट) के निशान नहीं थे. उन सभी की मौत एक रहस्यमय तरीके से हुई थी, जिसकी वजह का पता आज तक नहीं चल पाया है. वैज्ञानिक आज भी इस सामूहिक और रहस्यमय मौत के पीछे की वजह सुलझाने में लगे हैं.

बॉयलर रूम में असहनीय ठंड

'द सिल्वर स्टार' के क्रू सदस्य जब रहस्यमय जहाज के बॉयलर रूम में गए, तो वे और भी ज्यादा हैरान हो गए. बॉयलर रूम में उन्हें बहुत ज्यादा ठंड महसूस हो रही थी, जबकि वहां का सामान्य तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए था. यह अत्यधिक ठंडा तापमान भी इस रहस्यमय घटना का एक और अनसुलझा पहलू है.

जहाज का समुद्र में समा जाना

यह सब देखने के बाद 'द सिल्वर स्टार' के क्रू सदस्यों ने जल्द ही अपने जहाज पर लौटने का फैसला किया. लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही 'एसएस ओरंग मेडान' से ज़ोरदार धुआं निकलने लगा और उसमें आग लग गई. क्रू सदस्य किसी तरह अपने जहाज तक पहुंचे ही थे कि 'ओरंग मेडान' में एक भयंकर धमाका हुआ और देखते ही देखते वह समुद्र की गहराईयों में समा गया. इस धमाके के कारण भी रहस्य के पीछे का कोई सबूत नहीं बचा.