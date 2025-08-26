जहां एक ही जगह मिलते हैं पूरे भारत के 12 ज्योतिर्लिंग, उस मंदिर का इतिहास जानकर आप दंग रह जाएंगे
Someshwar Temple Pune: पुणे के पशान इलाके में स्थित भगवान शिव का यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि इतिहास और संस्कृति का भी अनमोल खजाना है. यहां आने वाले हर भक्त को दिव्य शांति और अनोखी अनुभूति होती है.

 

Aug 26, 2025
Someshwar Temple Pune: पुणे के पशान इलाके में स्थित भगवान शिव का यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि इतिहास और संस्कृति का भी अनमोल खजाना है. यहां आने वाले हर भक्त को दिव्य शांति और अनोखी अनुभूति होती है. पशान क्षेत्र में बने इस सोमेश्वर मंदिर को करीब 900 साल पुराना माना जाता है. यह मंदिर एक किले जैसे परकोटे के भीतर स्थित है, जिससे इसकी भव्यता और भी बढ़ जाती है. मंदिर के बीचोंबीच स्थापित शिवलिंग को स्वयंभू (Self-existing) माना जाता है. मान्यता है कि यह शिवलिंग स्वयं धरती से प्रकट हुआ था, जिसे देखने के लिए दूर-दराज से लोग यहां आते हैं.

शिवाजी महाराज का इस मंदिर से क्या संबंध है?

कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी माता राजमाता जीजाबाई इस मंदिर में दर्शन करने आते थे. 17वीं शताब्दी में जब शिवाजी महाराज पुणे क्षेत्र में थे, तब वे यहां विशेष अवसरों पर पूजा-अर्चना करने पहुंचते थे. यही वजह है कि यह मंदिर केवल धार्मिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है.

यहां और कौन-कौन से देवता विराजमान हैं?

सोमेश्वर मंदिर केवल शिवजी का ही नहीं है, बल्कि यहां भगवान गणेश, हनुमान और भैरवनाथ के मंदिर भी बने हुए हैं. इसके अलावा परिसर में एक वीरगल्ला (शिलालेख) और करीब 40 फीट ऊंचा दीप स्तंभ (दीपमाला) भी है, जो मंदिर की सुंदरता और आध्यात्मिक आभा को और बढ़ाता है.

ज्योतिर्लिंगों की झलक क्यों है खास?

इस मंदिर की सबसे अनोखी बात है यहां बनी ओपन-एयर गैलरी, जहां पूरे भारत में फैले 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतिरूप (रेप्लिका) बनाए गए हैं. गैलरी के प्रवेश द्वार पर हिमालय का एक सुंदर भित्तिचित्र (म्यूरल) भी बनाया गया है. हर प्रतिरूप बेहद बारीकी से तैयार किया गया है, जिससे भक्तों को एक ही जगह सभी ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने का अवसर मिल जाता है.

यहां आकर भक्तों को क्या अनुभव होता है?

भक्तों का मानना है कि इस मंदिर में दर्शन करने से मानसिक शांति मिलती है और आस्था और भी प्रगाढ़ हो जाती है. यहां की प्राचीनता, शिवाजी महाराज से जुड़ी कहानियां और 12 ज्योतिर्लिंगों की झलक भक्तों को ऐसा अनुभव कराती है, जैसे वे पूरे भारत की शिव परंपरा को एक जगह समेटकर देख रहे हों.

;