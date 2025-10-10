Advertisement
क्या है इस आंटी की डरावनी शक्ल वाली फोटो का असली रहस्य? सच जानकर फोड़ लेंगे अपना माथा

Bengaluru Viral Photo: बेंगलुरु की सड़कों पर एक रहस्यमयी और मजेदार तस्वीर लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है. कोरमंगला के एक बंद पब के बाहर लगी एक औरत की चौड़ी आंखों वाली तस्वीर ने सोशल मीडिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 10, 2025, 09:02 AM IST
Reddit Viral Mystery: बेंगलुरु की व्यस्त सड़कों पर चल रहे एक शख्स की नजर अचानक एक अजीब सी तस्वीर पर पड़ी. कोरमंगला के एक बंद पब के दरवाजे के ऊपर लगी इस तस्वीर में एक महिला चौड़ी, घूरती हुई आंखों से सामने देखती नजर आती है. हरियाली और मॉडर्न इमारतों के बीच ये तस्वीर इतनी अलग दिखी कि राहगीर रुककर उसे देखने लगा. उसने यह फोटो रेडिट पर शेयर की, और देखते ही देखते यह वायरल हो गई.

आखिर कहां-कहां दिख रही है ये अजीब तस्वीर?

यूजर ने बताया कि यह फोटो सिर्फ कोरमंगला में ही नहीं, बल्कि बेंगलुरु के पीन्या इलाके में भी दुकानों के बाहर लगी हुई दिखी. उसने पोस्ट में लिखा, “मैंने यह फोटो एक बंद पब पर देखी और बाद में पीन्या की कुछ दुकानों में भी नोटिस की. क्या यह किसी धार्मिक या सांस्कृतिक चीज से जुड़ी है?” उसकी जिज्ञासा ने रेडिट पर एक नई चर्चा छेड़ दी.

यह भी पढ़ें: इन 5 सीक्रेट सोसाइटी के सामने फीका पड़ता है 'इलूमिनाती', नाम और इतिहास जानकर कांप जाएंगी टांगे

लोगों ने क्या कहा?

यह पोस्ट 8 अक्टूबर को रेडिट पर शेयर की गई और कुछ ही घंटों में हजारों व्यूज जुटा लिए. कई यूजर्स ने मजेदार अंदाज में इस फोटो पर कमेंट किए. एक ने लिखा, “माराठाहल्ली में भी ऐसी ही है, बस उसमें जीभ बाहर निकली है. हर बार देखकर हंसी आ जाती है.” एक अन्य यूजर ने कहा, “यह तो बुरी आत्माओं को डराने के लिए लगाई जाती है.” वहीं किसी ने मजाक में लिखा, “फिर भी BMTC वाले गोल्ड बायर अंकल से बेहतर है.”

 

कुछ यूजर्स ने इस रहस्य का जवाब भी दिया. उन्होंने बताया कि यह नज़र दोष से बचाने वाली मूर्ति का आधुनिक रूप है. पारंपरिक रूप से दक्षिण भारत में नई इमारतों या दुकानों के बाहर डरावनी शक्लें लगाई जाती हैं ताकि बुरी नजर से बचा जा सके. रेडिट पर एक यूजर ने लिखा, “पहले लोग डरावने चेहरों की मूर्तियां लगाते थे, अब इस लेडी की फोटो वायरल होने के बाद इसे ट्रेंड बना दिया गया है.”

 

यह भी पढ़ें: गोलियां चलीं, लेकिन खून की एक बूंद नहीं गिरी! आखिर किस चमत्कार ने इस बिजनेसमैन को मौत से बचा लिया?

पर क्यों बना ये चेहरा इतना मशहूर?

एक अन्य रेडिट यूजर ने लिखा कि यह चेहरा आंध्र प्रदेश की एक महिला का है, जिसने मजे में ऐसी तस्वीर क्लिक करवाई थी. वह फोटो वायरल हो गई और लोगों ने इसे नजर बचाने के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. अब कर्नाटक और तमिलनाडु के कई इलाकों में यह आधुनिक दृष्टि बन गई है. पुराने भयानक चेहरों की जगह अब ये चौड़ी आंखों वाली लेडी दिखती है जो हंसी भी दिलाती है और जिज्ञासा भी जगाती है.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

Bengaluruviral

Trending news

