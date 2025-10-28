ये है इंडिया की इकलौती नदी जो बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर, क्या आप बता सकते हैं इसका नाम?

Trending Photos
Westward Flowing River: भारत की लगभग सभी बड़ी नदियां जैसे गंगा, गोदावरी और कृष्णा पूर्व दिशा में बहकर बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं. लेकिन नर्मदा नदी इस नियम को तोड़ती है. यह पश्चिम दिशा में बहकर अरब सागर में जाकर मिलती है. यह भारत की अकेली प्रमुख नदी है जो ऐसा करती है. सवाल उठता है आखिर इस असामान्य प्रवाह के पीछे क्या रहस्य है?
क्या है ‘रिफ्ट वैली इफेक्ट’?
नर्मदा नदी जिस रास्ते से बहती है, वह एक रिफ्ट वैली है. यह घाटी तब बनी जब विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच की जमीन नीचे धंस गई. उस समय जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तो धरती की परतों में दरारें पड़ीं, जिससे यह घाटी पश्चिम की ओर झुक गई. यही कारण है कि नर्मदा और उसके समानांतर बहने वाली तापी नदी पूर्व की बजाय पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं.
यह भी पढ़ें: 70 मिलियन साल से नींद में था यह डायनासोर बेबी, जब वैज्ञानिकों ने देखा तो लगा जैसे अभी फूटने वाला है अंडा!
नर्मदा किन राज्यों से होकर गुजरती है?
नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक पहाड़ियों से होता है, जहां विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखलाएं मिलती हैं. लगभग 1,312 किलोमीटर लंबी यह नदी गहरी घाटियों, चट्टानी रास्तों और घने जंगलों से होकर गुजरती है. यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तीन राज्यों से होकर बहती है और अंत में भरूच के पास खंभात की खाड़ी से होकर अरब सागर में मिल जाती है.
क्या नर्मदा सिर्फ भौगोलिक चमत्कार है या एक धार्मिक प्रतीक भी?
नर्मदा को हिंदू धर्म में देवी नर्मदा माता के रूप में पूजा जाता है. पुराणों में इसका वर्णन है कि नर्मदा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं. इसे मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवनरेखा कहा जाता है, क्योंकि यह लाखों लोगों को घरेलू, कृषि और औद्योगिक जल उपलब्ध कराती है. इस पर बने सरदार सरोवर बांध और इंदिरा सागर बांध जैसे प्रोजेक्ट्स ने इसे आर्थिक दृष्टि से भी अमूल्य बना दिया है.
यह भी पढ़ें: बॉस ने रात को 11:00 बजे किया ऐसा मैसेज, पढ़कर एम्पलाई ने बोला- कोई मुझे बचा लो...
नर्मदा घाटी के दृश्य इतने अद्भुत क्यों हैं?
जबलपुर के भेड़ाघाट में नर्मदा संगमरमर की चट्टानों के बीच से बहती है, जो देखने में किसी स्वर्गिक नज़ारे से कम नहीं. वहीं धुआंधार जलप्रपात अपनी गूंज और धुंध से पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है. नर्मदा घाटी प्राचीन जीवाश्मों और पाषाण उपकरणों के कारण पुरातात्विक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. नर्मदा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि भारत की भूगोल को चुनौती देने वाली नदी है. यह रिफ्ट वैली की गोद में बहती हुई, भौगोलिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक तीनों रूपों में चमत्कार है. अरब सागर तक का इसका सफर यह बताता है कि प्रकृति के अपने ही नियम होते हैं और नर्मदा, उन नियमों को तोड़कर भी करोड़ों लोगों के जीवन में प्रवाह बनाए रखती है.