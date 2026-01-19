Advertisement
इतिहास की भूतिया ट्रेनें! बिना ड्राइवर और बिना पटरियों के अचानक गायब हो गईं ये रेलगाड़ियां; जानें चौंकाने वाले खुलासे

इतिहास की 'भूतिया' ट्रेनें! बिना ड्राइवर और बिना पटरियों के अचानक गायब हो गईं ये रेलगाड़ियां; जानें चौंकाने वाले खुलासे

Disappearing Train Mystery: 1940 के दशक में किसी एक रहस्यमयी ‘गायब ट्रेन’ का पक्का रिकॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में नाजी घोस्ट ट्रेनों, लावारिस कैदी ट्रेनों और दशकों बाद मिली बोगियों ने ऐसी कहानियों को जन्म दिया, जो आज भी रहस्य बनी हुई हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 19, 2026, 10:26 AM IST
इतिहास की 'भूतिया' ट्रेनें! बिना ड्राइवर और बिना पटरियों के अचानक गायब हो गईं ये रेलगाड़ियां; जानें चौंकाने वाले खुलासे

Lost Train Stories: 1940 के आसपास किसी एक ऐसी ट्रेन का कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता, जो अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई हो. हालांकि यह दौर द्वितीय विश्व युद्ध का था, जब यूरोप में भारी तबाही, अफरातफरी और अव्यवस्था फैली हुई थी. इसी अराजक माहौल में कई ट्रेनों का कोई सही रिकॉर्ड नहीं बच पाया, जिससे बाद में उनके गायब होने की कहानियां सामने आईं.

1911 की जानेत्ती ट्रेन आज भी रहस्य क्यों है?

जानेत्ती ट्रेन की कहानी 1911 की है, जिसमें दावा किया जाता है कि इटली में 106 यात्रियों से भरी एक ट्रेन सुरंग में घुसी और फिर कभी बाहर नहीं निकली. इस घटना को टाइम ट्रैवल से भी जोड़ा जाता है. हालांकि इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, फिर भी युद्धकालीन गायब ट्रेनों की चर्चाओं में इस कथा का जिक्र अक्सर होता है.

द्वितीय विश्व युद्ध में ट्रेनें इतनी अहम क्यों थीं?

1940 के दशक में ट्रेनें सैनिकों, हथियारों और कैदियों को ढोने का सबसे बड़ा साधन थीं. नाजी शासन ने राजनीतिक कैदियों और यहूदियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रेनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया. कई बार बमबारी, रास्ते बदलने और सैन्य दबाव के कारण ट्रेनें बीच रास्ते में छोड़ दी जाती थीं या उनका कोई हिसाब नहीं रखा जाता था.

1944 की नाजी ‘घोस्ट ट्रेन’ की कहानी क्या है?

1944 में बेल्जियम के पास एक ट्रेन में करीब 1,600 कैदियों को ले जाया जा रहा था. मित्र देशों की सेनाओं के आगे बढ़ने से यह ट्रेन बार-बार अपना रास्ता बदलती रही. इस भ्रम और डर के माहौल में कुछ कैदी भाग निकले और कुछ को राजनयिक बातचीत के जरिए रिहा कराया गया. लंबे समय तक इस ट्रेन के यात्रियों का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं होने के कारण इसे ‘नाजी घोस्ट ट्रेन’ कहा जाने लगा.

1945 की ‘लॉस्ट ट्रेन’ क्यों बन गई युद्ध की त्रासदी?

1945 में जर्मनी के ट्रेबिट्ज इलाके के पास एक नाजी ट्रेन लावारिस हालत में मिली. इस ट्रेन में सैकड़ों कैदी बंद थे, जिनमें से कई भूख, बीमारी और अत्याचार के कारण मर चुके थे. बाद में सोवियत रेड आर्मी ने बचे हुए लोगों को आजाद कराया. यह घटना 1940 के बाद की है, लेकिन इसे द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे दर्दनाक ट्रेन घटनाओं में गिना जाता है.

2025 में मिली ‘मर्सी ट्रेन’ ने क्या सवाल खड़े किए?

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांस ने अमेरिका को धन्यवाद देने के लिए ‘मर्सी ट्रेन’ भेजी थी. इसकी एक बोगी दशकों तक लापता रही, जिसे 2025 में कंसास के एक वेयरहाउस में खोजा गया. यह खोज बताती है कि युद्धकाल की कई कहानियां सालों बाद भी सामने आ सकती हैं.

fallback

तो क्या गायब ट्रेनें हकीकत थीं या सिर्फ मिथक?

1940 के दशक में कोई एक प्रसिद्ध गायब ट्रेन नहीं थी, लेकिन युद्ध की अराजकता ने कई घटनाओं को रहस्य में बदल दिया. कुछ कहानियां सच्ची त्रासदियों से जुड़ी हैं, जबकि कुछ समय के साथ मिथक बन गईं. यही वजह है कि 1940 का दौर आज भी गायब ट्रेनों और अधूरी कहानियों के लिए याद किया जाता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. जी न्यूज इस वीडियो की प्रमाणिकता और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.

