2200 साल पुराने लंबे बालों ने खोला मौत का राज, क्या इस रहस्यमयी राजकुमारी को दफनाया गया था जिंदा?

Mystery of Lady with Long Hair: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आर्कियो-हिस्ट्रीज द्वारा शेयर की गई एक तस्वीर ने दुनियाभर के लोगों का ध्यान खींच लिया. इस तस्वीर में एक प्राचीन ममी दिखाई देती है, जिसके बाल आज भी बेहद लंबे और सुरक्षित हैं. सदियों पुरानी यह खोज न सिर्फ रोमांचक है, बल्कि प्राचीन सभ्यताओं के रहस्यों को भी उजागर करती है.

यह ममी पेरू की राजधानी लीमा के सैन इसिड्रो इलाके में स्थित हुआका हुआल्लामर्का नाम के पुरातात्विक स्थल से मिली थी. बताया जाता है कि यह ममी लगभग 200 ईसा पूर्व की है, यानी करीब 2,200 साल पुरानी. इतने लंबे समय बाद भी बालों का सुरक्षित रहना वैज्ञानिकों के लिए हैरानी की बात है.

यह भी पढ़ें: शादी के दो घंटे पहले चुपके से Ex-बॉयफ्रेंड से मिलने पहुंची दुल्हन, बीच सड़क पर लगाया गले! Video वायरल

Add Zee News as a Preferred Source

कौन थी यह ‘लंबे बालों वाली महिला’?

पुरातत्वविदों के अनुसार, मौत के समय इस महिला की उम्र लगभग 23 साल रही होगी. उसके काले और बेहद लंबे बाल उसके शरीर के चारों ओर लिपटे हुए पाए गए. यह नजारा अपने आप में अनोखा है, क्योंकि प्राचीन काल में बालों को शक्ति और पहचान का प्रतीक माना जाता था. ममी के हाथों की कोमलता और दफनाने के तरीके से संकेत मिलते हैं कि वह किसी उच्च सामाजिक वर्ग से थी. विशेषज्ञ मानते हैं कि वह संभवतः किसी शाही परिवार या कुलीन वर्ग की सदस्य रही होगी. जिस सम्मान और सावधानी से उसका अंतिम संस्कार किया गया, वह उसकी खास पहचान को दर्शाता है.

The "Lady with Long Hair" is one of the most remarkable mummies ever discovered at Huaca Huallamarca, an ancient burial site in Lima, Peru This well-preserved mummy, dating back to around 200 BC, offers an extraordinary glimpse into the past, particularly due to the woman's… pic.twitter.com/oRNna56V92 — Archaeo - Histories (@archeohistories) December 13, 2025

यह भी पढ़ें: 15 साल की शादी पर लगा दाग! पत्नी होटल में दोस्त संग रंगेहाथ पकड़ी गई, पति ने खुद सुनाई दर्दनाक कहानी

क्या वाकई उसे जिंदा दफनाया गया था?

इस खोज का सबसे डरावना पहलू यही है. कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि उसे जिंदा दफनाया गया हो सकता है. प्राचीन पेरू की कुछ संस्कृतियों में यह प्रथा धार्मिक अनुष्ठानों या बलि के रूप में प्रचलित थी. हालांकि इसका पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन ममी की स्थिति इस संभावना को मजबूत करती है. हुआका हुआल्लामर्का लीमा संस्कृति को समझने का एक अहम केंद्र है. यह स्थल बताता है कि आधुनिक शहरों के नीचे कितना गहरा इतिहास छिपा है. इस ममी की खोज ने उस दौर के धार्मिक विश्वास, सामाजिक ढांचे और मृत्यु के बाद के जीवन की सोच को समझने का मौका दिया है.