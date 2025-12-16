Advertisement
2200 साल पुराने लंबे बालों ने खोला मौत का राज, क्या इस रहस्यमयी राजकुमारी को दफनाया गया था जिंदा?

2200 साल पुराने लंबे बालों ने खोला मौत का राज, क्या इस रहस्यमयी राजकुमारी को दफनाया गया था जिंदा?

Lady with Long Hair In Peru: पेरू के लीमा में स्थित हुआका हुआल्लामर्का से मिली 2,200 साल पुरानी ‘लंबे बालों वाली ममी’ ने इतिहासकारों को हैरान कर दिया है. क्या यह 23 साल की युवती कोई राजकुमारी थी और क्या उसे जिंदा दफनाया गया था, इस रहस्यमयी खोज की पूरी कहानी यहां पढ़ें.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 16, 2025, 01:02 PM IST
Mystery of Lady with Long Hair: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आर्कियो-हिस्ट्रीज द्वारा शेयर की गई एक तस्वीर ने दुनियाभर के लोगों का ध्यान खींच लिया. इस तस्वीर में एक प्राचीन ममी दिखाई देती है, जिसके बाल आज भी बेहद लंबे और सुरक्षित हैं. सदियों पुरानी यह खोज न सिर्फ रोमांचक है, बल्कि प्राचीन सभ्यताओं के रहस्यों को भी उजागर करती है. 

यह ममी पेरू की राजधानी लीमा के सैन इसिड्रो इलाके में स्थित हुआका हुआल्लामर्का नाम के पुरातात्विक स्थल से मिली थी. बताया जाता है कि यह ममी लगभग 200 ईसा पूर्व की है, यानी करीब 2,200 साल पुरानी. इतने लंबे समय बाद भी बालों का सुरक्षित रहना वैज्ञानिकों के लिए हैरानी की बात है.

कौन थी यह ‘लंबे बालों वाली महिला’?

पुरातत्वविदों के अनुसार, मौत के समय इस महिला की उम्र लगभग 23 साल रही होगी. उसके काले और बेहद लंबे बाल उसके शरीर के चारों ओर लिपटे हुए पाए गए. यह नजारा अपने आप में अनोखा है, क्योंकि प्राचीन काल में बालों को शक्ति और पहचान का प्रतीक माना जाता था. ममी के हाथों की कोमलता और दफनाने के तरीके से संकेत मिलते हैं कि वह किसी उच्च सामाजिक वर्ग से थी. विशेषज्ञ मानते हैं कि वह संभवतः किसी शाही परिवार या कुलीन वर्ग की सदस्य रही होगी. जिस सम्मान और सावधानी से उसका अंतिम संस्कार किया गया, वह उसकी खास पहचान को दर्शाता है.

 

 

क्या वाकई उसे जिंदा दफनाया गया था?

इस खोज का सबसे डरावना पहलू यही है. कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि उसे जिंदा दफनाया गया हो सकता है. प्राचीन पेरू की कुछ संस्कृतियों में यह प्रथा धार्मिक अनुष्ठानों या बलि के रूप में प्रचलित थी. हालांकि इसका पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन ममी की स्थिति इस संभावना को मजबूत करती है. हुआका हुआल्लामर्का लीमा संस्कृति को समझने का एक अहम केंद्र है. यह स्थल बताता है कि आधुनिक शहरों के नीचे कितना गहरा इतिहास छिपा है. इस ममी की खोज ने उस दौर के धार्मिक विश्वास, सामाजिक ढांचे और मृत्यु के बाद के जीवन की सोच को समझने का मौका दिया है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Lady with Long HairPeru

