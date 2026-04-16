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दूसरे विश्व युद्ध की वो अनकही कहानी, जिसने पेड़ों को बना दिया हमेशा के लिए अपाहिज!

दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जो विज्ञान को चुनौती देती नजर आती हैं. पोलैंड का 'क्रूक्ड फॉरेस्ट' (Crooked Forest) एक ऐसी ही जगह है. यहाँ के पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने इन्हें जादू से मोड़ दिया हो. चलिए जानते हैं क्या है इसका रहस्य.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 16, 2026, 07:27 AM IST
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दूसरे विश्व युद्ध की वो अनकही कहानी, जिसने पेड़ों को बना दिया हमेशा के लिए अपाहिज!

Crooked Forest Poland Mystery: दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जो विज्ञान को चुनौती देती नजर आती हैं. पोलैंड का 'क्रूक्ड फॉरेस्ट' (Crooked Forest) एक ऐसी ही जगह है. यहां के पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने इन्हें जादू से मोड़ दिया हो. करीब 400 देवदार (Pine) के पेड़ एक खास कोण पर उत्तर दिशा की ओर झुके हुए हैं. लोग इसे भूतों का साया मानते थे, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प और ऐतिहासिक है.

400 पेड़ों का अनोखा झुकाव

उत्तर-पश्चिमी पोलैंड में ग्रिफिनो (Gryfino) के पास स्थित यह जंगल पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है. यहां के करीब 400 'स्कॉट्स पाइन' के पेड़ आधार से अचानक 90 डिग्री पर मुड़ जाते हैं. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सभी पेड़ बिल्कुल एक ही ऊंचाई से मुड़ते हैं और सबका मुंह 'उत्तर' दिशा की तरफ है. इसके बाद ये पेड़ फिर से सीधे आसमान की ओर बढ़ते हैं. यह नजारा किसी साइंस-फिक्शन फिल्म जैसा लगता है.

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क्या यह कोई कुदरती हादसा था?

शुरुआत में वैज्ञानिकों ने कई थ्योरीज दीं. कुछ का मानना था कि भारी बर्फबारी की वजह से छोटे पौधे दब गए होंगे और टेढ़े हो गए. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि शायद दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहां से टैंक गुजरे होंगे जिन्होंने पौधों को कुचल दिया होगा. लेकिन रिसर्चर्स ने इन दोनों बातों को खारिज कर दिया है. उनका कहना है कि अगर ऐसा होता तो पेड़ इतने एक समान और एक ही दिशा में नहीं मुड़ते.

इंसानी हुनर और शिप बिल्डिंग का कनेक्शन

आज के विशेषज्ञ मानते हैं कि इन पेड़ों को जानबूझकर इंसानों ने ऐसा आकार दिया था. साल 1930 के आसपास यहां के स्थानीय वनकर्मियों ने शायद लकड़ी को खास आकार देने के लिए सांचों या वजन का इस्तेमाल किया होगा. उस दौर में मुड़ी हुई लकड़ी की बहुत मांग थी. इसका इस्तेमाल जहाजों के ढांचे, बैलगाड़ियों के पहिये और फर्नीचर बनाने में किया जाता था. प्राकृतिक रूप से मुड़ी हुई लकड़ी काट कर बनाई गई लकड़ी से कहीं ज्यादा मजबूत होती थी.

वर्ल्ड वॉर 2 और अधूरा रह गया मिशन

अगर इंसान इन्हें मोड़ रहे थे, तो फिर वे इन्हें काटकर ले क्यों नहीं गए? इसका जवाब इतिहास में छिपा है. माना जाता है कि 1939 में जब नाजियों ने पोलैंड पर हमला किया, तो इस इलाके के लोग गांव छोड़कर भाग गए. पेड़ों को मोड़ने की जो तकनीक और जानकारी उनके पास थी, वह उनके साथ ही खत्म हो गई. युद्ध के चलते यह पूरा प्रोजेक्ट अधूरा रह गया और ये पेड़ कभी कट नहीं पाए.

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पेड़ों की अपनी लड़ाई

भले ही इंसानों ने इन्हें मोड़ दिया, लेकिन इन पेड़ों ने हार नहीं मानी. 'ग्रेविट्रोपिज्म' (Gravitropism) नाम की एक प्राकृतिक प्रक्रिया की वजह से पेड़ों ने फिर से गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर की ओर बढ़ना शुरू किया. पेड़ों ने खुद को मजबूत करने के लिए खास तरह की 'कम्प्रेशन वुड' बनाई, जिससे उनका निचला हिस्सा मुड़ा रहा लेकिन ऊपर का हिस्सा बिल्कुल सीधा हो गया.

आज यह 'क्रूक्ड फॉरेस्ट' पोलैंड का एक प्रोटेक्टेड नेचुरल मॉन्यूमेंट है. दुनिया भर से टूरिस्ट इस रहस्य को देखने आते हैं. वन अधिकारी अब इसके पास ही एक नया जंगल उगाने की योजना बना रहे हैं ताकि पुरानी तकनीकों को फिर से समझा जा सके. यह जंगल हमें याद दिलाता है कि इंसान और प्रकृति का मेल कभी-कभी ऐसे अजूबे पैदा कर सकता है जो सदियों तक दुनिया को हैरान करते रहते हैं.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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