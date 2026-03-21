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कुतुब मीनार का वो रहस्य, जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा सका; आखिर क्यों अधूरी रह गई सुल्तान की ये हसरत?

कुतुब मीनार परिसर में अलाउद्दीन खिलजी की अलाई मीनार जैसी अधूरी महत्वाकांक्षा, 1600 साल पुराने जंग-रहित लौह स्तंभ का रहस्य, मंदिरों के अवशेषों से जुड़ा विवाद और 1981 की भगदड़ जैसी घटनाएं इसकी ऐतिहासिक जटिलता दिखाती हैं. यह पूरा परिसर आज भी रहस्यों से भरा एक यूनेस्को धरोहर स्थल है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 21, 2026, 10:25 AM IST
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कुतुब मीनार का वो रहस्य, जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा सका; आखिर क्यों अधूरी रह गई सुल्तान की ये हसरत?

दिल्ली की पहचान कही जाने वाली 73 मीटर ऊंची कुतुब मीनार को तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके साये में एक ऐसी मीनार भी खड़ी है जो कुतुब मीनार को भी बौना साबित कर देती? इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि कुतुब परिसर सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि सुल्तानों की आपसी होड़ और अधूरी महत्वाकांक्षाओं का गवाह है. यहां की ईंट-ईंट में जीत का जश्न भी है और हार की खामोशी भी. आखिर वह कौन सा सुल्तान था जिसने कुतुब मीनार से भी दोगुनी ऊंची मीनार बनाने का सपना देखा था और क्यों वह हसरत आज भी एक खंडहर के रूप में अधूरी खड़ी है? आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक रहस्य की पूरी दास्तां.

क्यों अधूरी रह गई सुल्तान खिलजी की अलाई मीनार?

कुतुब मीनार का सबसे बड़ा रहस्य 'अलाई मीनार' (Ala-i-Minar) है. सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी जीत को अमर बनाने के लिए कुतुब मीनार से भी दोगुनी ऊंची मीनार बनाने की योजना बनाई थी. वह खुद को 'सुल्तान-ए-आलम' यानी दुनिया का सुल्तान साबित करना चाहता था. निर्माण कार्य शुरू भी हुआ, लेकिन यह केवल पहली मंजिल (करीब 24.5 मीटर) तक ही पहुंच पाया. इतिहासकारों के अनुसार, 1316 में अलाउद्दीन खिलजी के असमय निधन और शाही खजाने के खाली होने के कारण यह भव्य प्रोजेक्ट हमेशा के लिए रुक गया. आज यह अधूरी संरचना पर्यटकों के लिए एक पहेली बनी हुई है कि अगर यह पूरी होती, तो दिल्ली का नजारा कैसा होता?

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क्या है 1600 साल पुराने लौह स्तंभ का जंग-मुक्त रहस्य?

कुतुब परिसर में स्थित 'लौह स्तंभ' (Iron Pillar) आधुनिक विज्ञान के लिए भी एक बड़ी चुनौती है. लगभग 1600 साल पुराना होने के बावजूद इस लोहे के खंभे में आज तक जंग नहीं लगा है. यह प्राचीन भारत की उन्नत धातु विज्ञान (Metallurgy) तकनीक का एक रहस्यमयी उदाहरण है. माना जाता है कि इसे गुप्त वंश के दौरान बनाया गया था और बाद में यहां लाया गया. सदियों से धूप, बारिश और धूल झेलने के बाद भी इसकी चमक वैसी ही बनी हुई है. वैज्ञानिकों के लिए आज भी यह शोध का विषय है कि उस दौर में भारतीयों के पास ऐसी कौन सी तकनीक थी, जो आज के आधुनिक युग में भी दुर्लभ है?

क्या 27 मंदिरों के अवशेषों से बनी है यह विशाल मीनार?

कुतुब मीनार के निर्माण को लेकर एक बड़ा विवाद इसके कच्चे माल को लेकर रहा है. ऐतिहासिक साक्ष्यों और परिसर में लगे शिलालेखों के अनुसार, कुतुब मीनार और कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद के निर्माण के लिए 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ा गया था. इन मंदिरों के मलबे और नक्काशीदार स्तंभों का उपयोग इस मीनार और मस्जिद की दीवारों में किया गया है. अगर आप आज भी मीनार के पास की गैलरी में घूमें, तो स्तंभों पर हिंदू देवी-देवताओं और कलश की कलाकृतियां साफ देखी जा सकती हैं. यह वास्तुकला का एक ऐसा मिश्रण पेश करता है, जहां इस्लामी आयतों के साथ प्राचीन भारतीय शिल्पकारी का मेल नजर आता है.

क्यों बंद कर दिए गए मीनार के अंदर जाने वाले दरवाजे?

एक समय था जब पर्यटक कुतुब मीनार की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर तक जा सकते थे, लेकिन 4 दिसंबर 1981 की एक काली तारीख ने सब बदल दिया. उस दिन मीनार के संकरे अंदरूनी हिस्से में बिजली गुल होने के कारण भगदड़ मच गई थी, जिसमें स्कूली बच्चों सहित 45 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी. इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद सुरक्षा कारणों से सरकार ने मीनार के अंदर जाने वाले दरवाजों को पर्यटकों के लिए स्थायी रूप से बंद कर दिया. आज लोग केवल बाहर से ही इसकी भव्यता देख सकते हैं. 1505 और 1803 के भीषण भूकंपों ने भी इसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन यह मीनार आज भी अडिग खड़ी है.

क्या कहता है इतिहास का आधिकारिक सोर्स और हकीकत?

कुतुब मीनार का निर्माण 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, जिसे बाद में इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक जैसे शासकों ने पूरा किया. इस मीनार की कहानी और खिलजी की अधूरी हसरत का जिक्र प्रसिद्ध इतिहासकार 'अमीर खुसरो' के लेखों और 'तारीख-ए-फिरोजशाही' जैसी किताबों में मिलता है. इतिहास गवाह है कि सत्ता की सनक और ऊंचाई की चाहत ने कई इमारतों को जन्म दिया, लेकिन खिलजी की अलाई मीनार एक सबक की तरह खड़ी है कि समय से बलवान कुछ नहीं होता. आज यह पूरा परिसर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और अपनी दीवारों में मध्यकालीन भारत के खून, पसीने और वास्तुकला के अनगिनत राज समेटे हुए है.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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